Отрасль проходит цифровую трансформацию: производство цветов в Сибири растет на 12% в год

Уклон в цифру

На протяжении нескольких лет в регионах Сибири наблюдается устойчивый рост собственного производства цветов. В 2025 году предприниматели вырастили 24,6 млн штук. В 2026 году, по прогнозам, в округе будет собрано около 27,5 млн штук цветов (+12%). Об этом сообщили аналитики Россельхозбанка. Для сравнения, в ЦФО рост также составлял 12%, в Приволжье — 11%, в ДФО и СЗФО — по 10%.

— Сибирские цветоводы становятся локомотивом цифровой трансформации цветочной отрасли. Это ключевой тренд, общий для всех производителей округа. Речь идет о разработке специализированного программного обеспечения, глубокой цифровизации процессов и внедрении современных технологий роботизации цветочной отрасли, — пояснила Наталья Худякова, руководитель Центра устойчивого развития РСХБ.

Напомним, один из новосибирских производителей цветов — ТК «Новосибирский» (входит в ГК «Горкунов») — с 2024 года запустил роботизированный комплекс по выращиванию горшечной розы селекции Kordana. Планировалось, что с его помощью теплицы будут ежегодно производить 3-3,5 млн горшечных роз. В компании в ответ на запрос Infopro54 сообщали, что стратегией развития группы предусмотрено расширение объемов производства цветочной продукции.

Судя по сообщениям в сети интернет, выращиванием цветов в регионе также занимаются тепличный комплекс «СибГарден», ТК в Криводановке, питомники «АрхиТэрра», «Маково», «Любвитский» и т.д.

Заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов также отмечал, что сибирские производители активно работают и наполняют рынок своей продукцией.

— В силу объективных обстоятельств, не каждый цветок можно выращивать в Сибири. Импортные поставки вносят некий колорит и разнообразят ассортимент наших магазинов, — говорил таможенник.

Оценка рынка

По оценкам РСХБ, в прошлом году производство в России составило около 480 млн срезанных цветов и бутонов. В 2026 году ожидается дополнительный прирост на 15%, до 550 млн штук. Более 25% от годового объема продаж приходится на дни в преддверии 14 февраля, 8 марта и 1 сентября. Кроме того, растет объем онлайн-заказов цветов: в 2025 году на 20%, в 2026, по прогнозам, ожидается рост на 10-15%. В целом уже до половины всех продаж цветов осуществляется онлайн, в ЦФО — до 60%.

Если говорить об ассортименте, то до 75% продаж по-прежнему приходится на розы, хризантемы и тюльпаны. Перспективной нишей становится декоративная зелень: эвкалипт, папоротник, аспарагус и гипсофилы. В 2025 году объем продаж декоративной зелени эксперты оценили в 45-60 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что более двух миллионов тюльпанов ввезли в регионы Сибири из Китая с начала 2026 года.