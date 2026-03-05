Пузырьковый чай и тренер личностного роста: в Новосибирске рассказали, что будет со словами «бабл ти» и «коуч» в условиях русификации

Новосибирские филологи по просьбе Infopro54 ответили на вопрос о судьбе заимствованных и довольно широко используемых слов, которых нет в нормативных словарях русского языка. Таких слов много. В качестве показательных примеров редакция взяла несколько: «коуч», «бабл ти», «воркшоп», «мерч» (в нашем материале даны переводы всех этих слов).

1 марта 2026 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом № 168-ФЗ, которые расширяют требования к обязательному использованию русского языка в публичной сфере. Эти изменения называют законом о русификации. Он регламентирует использование иностранных слов в вывесках, описаниях товаров, сервисной информации и так далее. Слова, написанные кириллицей, но в словари русского языка не включенные, теперь фактически вне закона. Например, написать в меню просто «бабл ти» нельзя. Надо найти и использовать русский аналог. Если буквально переводить с английского, то бабл ти — это пузырьковый или пузырчатый чай. На самом деле пузырьков там нет, там шарики из тапиоки. Но и это не важно. Маркетологи заведений общепита видят проблему в другом — существующее название популярного напитка используется во всем мире, и российская аудитория к нему привыкла. Взять и поставить в меню другое название общепит пока не может решиться, хотя и не хочет быть оштрафованным.

— В законе идет речь о толковом словаре государственного языка Российской Федерации, который недавно вышел и наделал много шума. Да, в нем нет слов «бабл-ти», «коуч» и так далее, но они есть в словарях иностранных слов, в словарях новых заимствований, а значит, могут быть восприняты как уже в чём-то русские. Кроме того, у части этих заимствований нет аналогов в русском языке. И когда «бабл-ти» предлагается называть «пупырчатым чаем», это, конечно, не всерьез, а такая детская игра людей с языком. Можно предположить два пути развития событий. Если обеспокоенные граждане будут выискивать эти слова, а полиция наказывать за их использование, то, конечно, они уйдут из лексикона. То же самое произойдет, если бизнесмены перестрахуются и заранее заменят эти слова на какие-то аналоги. Но если слова «коуч», «мерч», «бабл-ти» и другие какое-то время продолжат оставаться в нашем дискурсе, они могут быть включены в государственный словарь и получат право на существование, — рассказал Infopro54 доцент кафедры современного русского языка и методики его преподавания Новосибирского государственного педагогического университета.

Со словом «коуч» (от англ. coach — тренер) отдельная история. Российские коучи в текущем году обратились в правительственную комиссию по русскому языку с просьбой добавить термины «коуч» и «коучинг» в официальные словари русского языка. Коучи считают, что аналога названия их профессии в русском языке нет и поэтому решили попросить внести дополнения в словари. И сейчас многим интересно, какова вероятность тиражирования такой практики: когда-то кто-то просит или требует включить заимствование в нормативный словарь русского языка.

— По объективным данным (о частотности употребления слова, о продолжительности его функционирования в языке), которые можно получить в Национальном корпусе русского языка, слова «воркшоп» (занятие, посвященное отработке практических навыков), «коуч», «гаджет» появились примерно в одно время (с начала 2000-х годов), то есть «живут» на территории русского языка почти четверть века — практически «свои». Безусловно, их частотность различается, но в определенных сферах эти слова распространены и популярны. Да, они являются «нишевыми», как, собственно, любой профессиональный лексикон и терминология, без которых не обходится ни одно сообщество узких специалистов. В лингвистике есть понятие «язык для специальных целей», суть которого именно в этом — в наличии словаря специалистов: психологов, маркетологов, модераторов, блогеров, занимающихся маркетингом, тренингами, постингом, модерацией (все эти слова попали в государственные словники). Отсутствие слова «коуч» может интерпретироваться как «дискриминация» по признаку «профессиональная деятельность». И, вероятно, профсоюз коучей может посодействовать включению слова в общий словарь. Таких прецедентов не было. Обычно лексикографы сами, без давления извне, справлялись с задачей отбора и словарной прописки новых слов. Лингвисты знают, что язык — система живая, обновляющаяся, разумно и рационально устроенная. Если люди используют слова «селфи» или «коуч», значит, это прежде всего удобно и экономно (дальше можно рассуждать о моде, престиже и других высоких материях). Невозможно пока представить такую картину: кто-то радеет за любимые слова (например, за «мерч», аргументируя тем, что «лейбл» и «бренд» в государственные словари включены) или лоббирует в профильном министерстве или Институте русского языка интересы коучей России. Перспективы редактировать словари по просьбам граждан (замолвить словечко за словечко) — это будет действительно новое и небывалое, — рассказала Infopro54 кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и русского языкознания Гуманитарного института НГУ Оксана Исаченко.

Мерч (сокращение от английского merchandise – товар) — это товары с логотипом, названием или надписью, связанные с конкретным брендом. Слово среди дизайнеров, маркетологов, представителей легкой промышленности и производителей сувениров широко используется. Редакция поговорила с несколькими дизайнерами, и они сказали, что сходу подобрать удобный аналог из русских слов им довольно сложно. Назвали один только вариант — «сувенирка», но и то с оговорками. И такие примеры, говорят эксперты, указывают на определенные проблемы с выполнением требований по русификации. Инструкций и разъяснений по выбору аналогов явно не хватает, считает бизнес.

