Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес

Белорусская говядина не прошла проверку Россельхознадзора

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Под ограничения попала продукция четырех предприятий из-за бактерий и антибиотиков

Россельхознадзор инициировал процедуру усиленного лабораторного контроля в отношении продукции четырех производителей из Республики Беларусь. Соответствующее обращение федеральная служба направила коллегам из Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.

Причиной для принятия таких мер стали результаты первичных проверок, выявивших несоответствия в товарах, поступающих из этой страны. Под контроль попали производители мясной, яичной и молочной продукции.

В частности, специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки в говядине компании «Александров» и в готовой мясной продукции из птицы предприятия «Брестские традиции». В партии пищевых яиц, поступивших от компании «МРПи», найден антибиотик энрофлоксацин. Кроме того, в сухой молочной сыворотке, произведенной в цехе «Капикон», зафиксировано превышение общего уровня бактериальной обсемененности.

В ведомстве пояснили, что процедура отбора проб и дальнейшие действия с товарами этих предприятий должны проводиться в строгом соответствии с установленным порядком совместных проверок. Информация об этом уже направлена во все региональные управления ветеринарии, а также до сведения участников внешнеэкономической деятельности, чтобы они учитывали новые требования при поставках.

Стоит отметить, что это не первое ужесточение контроля за белорусской продукцией в текущем году. В феврале 2026 года аналогичный режим был введен в отношении еще четырех предприятий. Тогда в яйцах Щучинской птицефабрики также нашли антибиотик (энрофлоксацин), в молоке компании «Милкстрэйт» — кишечную палочку, в сметане Шкловского маслодельного завода — дрожжи, а в говядине от «Агро бекон» — следы ветеринарного препарата моксидектина.

Ранее редакция сообщала, что из Белоруссии в Новосибирск начали завозить говядину.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы

Рубрики : Бизнес

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : Россельхознадзор ветеринарный контроль Беларусь

490
0
0
Предыдущая статья
За «откуп души и тела» жительница Новосибирска заплатила более 10 млн рублей
Следующая статья
С помощью СКИФа в Новосибирске разработают новые сплавы для костных имплантов

Контроль за трудоустройством самозанятых ужесточат в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Минтруд России предложил новый способ выявления компаний, которые маскируют обычных сотрудников под самозанятых. Ведомство разработало индикатор риска, который позволит Роструду проводить проверки, если в организации заподозрят подмену трудовых отношений. Соответствующий проект приказа вынесен на общественное обсуждение.

Согласно проекту приказа, поводом для проверки станет ситуация, при которой не менее 10 бывших сотрудников организации перешли на самозанятость и продолжили оказывать услуги. Критически важным параметром является размер их среднемесячного дохода, который должен превышать 25 тысяч рублей.

Читать полностью

Новосибирские турагенты застряли в Дубае

Автор: Юлия Данилова

Группа новосибирских турагентов из компании «1001 тур» застряла в Дубае. Изначально группа отправлялась в круиз по маршруту «Жемчужины Персидского залива» на лайнере MSC Euribia. Сейчас судно стоит в круизном терминале Дубая — рейс отменён в целях безопасности.

— Вне зависимости от того, на какую дату перенесут наш перелёт, нас не будут выгонять с лайнера. Мы сможем здесь проживать, питаться и продолжать пользоваться услугами, — рассказала Om1 Новосибирск турагент Елена.

Читать полностью

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

В рамках Московского экономического форума на сессии «Сибирский рывок» планируется обсудить смену модели развития страны. Модератор сессии, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов пояснил, почему Сибирь может стать новым плацдармом для экономического роста России.

— В стране стремительно сужается окно возможностей для преодоления всех наших крайне негативных тенденций, начиная с многодесятилетней деиндустриализации страны, снижения уровня развития производительных сил и дальше — вопросами культуры, демографии и так далее.

Читать полностью

С помощью СКИФа в Новосибирске разработают новые сплавы для костных имплантов

Автор: Юлия Данилова

На станции СКИФ «Инженерное материаловедение» планируют создавать материалы для медицины. Об этом стало известно в ходе круглого стола «Синхротронный источник СКИФ», который прошел в рамках выставки «МашЭкспо Сибирь».

— Например, есть класс специальных титановых сплавов для костных имплантов, у которых специально уменьшают модуль упругости для того, чтобы приблизить его к модулю упругости кости. Это нужно для того, чтобы титановый элемент был по своим характеристикам близок к кости, чтобы конструкция функционировала гармонично. Кроме того, такие материалы должны быть нетоксичными и биосовместимыми, — рассказал научный сотрудник ЦКП «СКИФ» и НГТУ НЭТИ к.ф.-м. н. Глеб Довженко.

Читать полностью

Отрасль проходит цифровую трансформацию: производство цветов в Сибири растет на 12% в год

Автор: Юлия Данилова

На протяжении нескольких лет в регионах Сибири наблюдается устойчивый рост собственного производства цветов. В 2025 году предприниматели вырастили 24,6 млн штук. В 2026 году, по прогнозам, в округе будет собрано около 27,5 млн штук цветов (+12%). Об этом сообщили аналитики Россельхозбанка. Для сравнения, в ЦФО рост также составлял 12%, в Приволжье — 11%, в ДФО и СЗФО — по 10%.

— Сибирские цветоводы становятся локомотивом цифровой трансформации цветочной отрасли. Это ключевой тренд, общий для всех производителей округа. Речь идет о разработке специализированного программного обеспечения, глубокой цифровизации процессов и внедрении современных технологий роботизации цветочной отрасли, — пояснила Наталья Худякова, руководитель Центра устойчивого развития РСХБ.

Читать полностью

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Автор: Мария Гарифуллина

С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом № 168-ФЗ, которые расширяют требования к обязательному использованию русского языка в публичной сфере. Директор Патентно-правового центра «Сибирь Патент», патентный поверенный Александра Болотова рассказала Infopro54 о сути закона о русификации и о его тонкостях.

— Александра, кого касается этот закон? Можно ли выделить какие-то сегменты рынка, какие-то виды бизнеса, которых он касается в первую очередь?

Читать полностью
Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес

Контроль за трудоустройством самозанятых ужесточат в Новосибирске

Общество Туризм

Новосибирские турагенты застряли в Дубае

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Бизнес Технологии

С помощью СКИФа в Новосибирске разработают новые сплавы для костных имплантов

Бизнес

Белорусская говядина не прошла проверку Россельхознадзора

Право&Порядок

За «откуп души и тела» жительница Новосибирска заплатила более 10 млн рублей

Общество

Право на льготный проезд новосибирцы будут подтверждать через Max

Бизнес

Отрасль проходит цифровую трансформацию: производство цветов в Сибири растет на 12% в год

Авто

Список рекомендованных для такси Новосибирска автомобилей пополнился

Власть

Губернатор наградил многодетных матерей знаком отличия «За материнскую доблесть»

Актуальный разговор Бизнес Общество Право&Порядок

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Бизнес

Управляющая сетью кофеен «Кузина» из Новосибирска признана банкротом

Бизнес Общество

Пузырьковый чай и тренер личностного роста: в Новосибирске рассказали, что будет со словами «бабл ти» и «коуч» в условиях русификации

Бизнес

Около 33 тысяч предпринимателей Сибири открыли свой бизнес вместе со Сбером в 2025 году

Бизнес Право&Порядок

Подозрительность в тренде: самые распространенные сценарии обмана предпринимателей назвали в Новосибирске

Право&Порядок

Подрядчика задержали в аэропорту Новосибирска при попытке уехать из города

Туризм

Новосибирская область вошла в топ популярных для автотуризма регионов

Бизнес

В уголовном деле директора Новосибирского КБК нашли фальсифицированные подписи

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности