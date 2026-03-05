Белорусская говядина не прошла проверку Россельхознадзора

Россельхознадзор инициировал процедуру усиленного лабораторного контроля в отношении продукции четырех производителей из Республики Беларусь. Соответствующее обращение федеральная служба направила коллегам из Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.

Причиной для принятия таких мер стали результаты первичных проверок, выявивших несоответствия в товарах, поступающих из этой страны. Под контроль попали производители мясной, яичной и молочной продукции.

В частности, специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки в говядине компании «Александров» и в готовой мясной продукции из птицы предприятия «Брестские традиции». В партии пищевых яиц, поступивших от компании «МРПи», найден антибиотик энрофлоксацин. Кроме того, в сухой молочной сыворотке, произведенной в цехе «Капикон», зафиксировано превышение общего уровня бактериальной обсемененности.

В ведомстве пояснили, что процедура отбора проб и дальнейшие действия с товарами этих предприятий должны проводиться в строгом соответствии с установленным порядком совместных проверок. Информация об этом уже направлена во все региональные управления ветеринарии, а также до сведения участников внешнеэкономической деятельности, чтобы они учитывали новые требования при поставках.

Стоит отметить, что это не первое ужесточение контроля за белорусской продукцией в текущем году. В феврале 2026 года аналогичный режим был введен в отношении еще четырех предприятий. Тогда в яйцах Щучинской птицефабрики также нашли антибиотик (энрофлоксацин), в молоке компании «Милкстрэйт» — кишечную палочку, в сметане Шкловского маслодельного завода — дрожжи, а в говядине от «Агро бекон» — следы ветеринарного препарата моксидектина.

Ранее редакция сообщала, что из Белоруссии в Новосибирск начали завозить говядину.