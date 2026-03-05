Губернатор наградил многодетных матерей знаком отличия «За материнскую доблесть»

В преддверии 8 марта, Международного женского дня, глава Новосибирской области Андрей Травников совместно с председателем Заксобрания региона Андреем Шимкивым отметили заслуги 15 жительниц области, воспитывающих пятерых и более детей, вручив им высокую награду.

Губернатор подчеркнул, что эта награда присуждается не просто матерям большого количества детей, а тем, кто сумел создать крепкие, гармоничные и благополучные ячейки общества. Он назвал её, в некотором смысле, семейной, поскольку сегодняшнее событие – это праздник для всех членов семьи, но отметил, что именно женщина, мать, является источником всего доброго, правильного и сильного в доме. Андрей Травников выразил признательность за материнский подвиг и пример, демонстрирующий истинную ценность семейных уз. Он пожелал здоровья всем присутствующим, успехов детям в учебе и труде, а главное – сохранения семейных ценностей, чтобы они, в свою очередь, смогли построить такие же прочные и надежные семьи.

Елена Фатакова, многодетная мать, в своем ответном слове сравнила материнство с непрерывным трудом, лишенным выходных и каникул, требующим постоянного участия и внимания к потребностям детей. Она адресовала слова благодарности мужьям, которые оказывают неоценимую поддержку, дарят заботу и любовь, подчеркнув, что, несмотря на название награды «За материнскую доблесть», она является заслугой всей семьи. Елена пожелала всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и звонких детских голосов в каждом доме, а также множества поводов для общей гордости.

За 18 лет существования знака отличия «За материнскую доблесть» его были удостоены 1400 женщин Новосибирской области. На сегодняшний день в регионе насчитывается более 45 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются 150 тысяч детей. Для поддержки таких семей действует комплекс мер, а с 2025 года область активно участвует в национальном проекте «Семья». В рамках регионального проекта «Многодетная семья» предоставляется возможность оформления социального контракта, который позволяет развивать личное подсобное хозяйство, получать новую профессию или открывать собственный бизнес. В 2025 году было заключено 6235 социальных контрактов на сумму 1,1 млрд рублей, причем 27% из них пришлись на многодетные семьи, что свидетельствует о высокой востребованности данной меры поддержки. По состоянию на 1 марта текущего года уже заключено 1643 социальных контракта, из которых 73% – с семьями, имеющими несовершеннолетних детей, в том числе 32% – с многодетными.