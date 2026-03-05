Поиск здесь...
Губернатор наградил многодетных матерей знаком отличия «За материнскую доблесть»

На сегодняшний день в Новосибирской области насчитывается более 45 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются 150 тысяч детей

В преддверии 8 марта, Международного женского дня, глава Новосибирской области Андрей Травников совместно с председателем Заксобрания региона Андреем Шимкивым отметили заслуги 15 жительниц области, воспитывающих пятерых и более детей, вручив им высокую награду.

Губернатор подчеркнул, что эта награда присуждается не просто матерям большого количества детей, а тем, кто сумел создать крепкие, гармоничные и благополучные ячейки общества. Он назвал её, в некотором смысле, семейной, поскольку сегодняшнее событие – это праздник для всех членов семьи, но отметил, что именно женщина, мать, является источником всего доброго, правильного и сильного в доме. Андрей Травников выразил признательность за материнский подвиг и пример, демонстрирующий истинную ценность семейных уз. Он пожелал здоровья всем присутствующим, успехов детям в учебе и труде, а главное – сохранения семейных ценностей, чтобы они, в свою очередь, смогли построить такие же прочные и надежные семьи.

Елена Фатакова, многодетная мать, в своем ответном слове сравнила материнство с непрерывным трудом, лишенным выходных и каникул, требующим постоянного участия и внимания к потребностям детей. Она адресовала слова благодарности мужьям, которые оказывают неоценимую поддержку, дарят заботу и любовь, подчеркнув, что, несмотря на название награды «За материнскую доблесть», она является заслугой всей семьи. Елена пожелала всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и звонких детских голосов в каждом доме, а также множества поводов для общей гордости.

За 18 лет существования знака отличия «За материнскую доблесть» его были удостоены 1400 женщин Новосибирской области. На сегодняшний день в регионе насчитывается более 45 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются 150 тысяч детей. Для поддержки таких семей действует комплекс мер, а с 2025 года область активно участвует в национальном проекте «Семья». В рамках регионального проекта «Многодетная семья» предоставляется возможность оформления социального контракта, который позволяет развивать личное подсобное хозяйство, получать новую профессию или открывать собственный бизнес. В 2025 году было заключено 6235 социальных контрактов на сумму 1,1 млрд рублей, причем 27% из них пришлись на многодетные семьи, что свидетельствует о высокой востребованности данной меры поддержки. По состоянию на 1 марта текущего года уже заключено 1643 социальных контракта, из которых 73% – с семьями, имеющими несовершеннолетних детей, в том числе 32% – с многодетными.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

В рамках Московского экономического форума на сессии «Сибирский рывок» планируется обсудить смену модели развития страны. Модератор сессии, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов пояснил, почему Сибирь может стать новым плацдармом для экономического роста России.

— В стране стремительно сужается окно возможностей для преодоления всех наших крайне негативных тенденций, начиная с многодесятилетней деиндустриализации страны, снижения уровня развития производительных сил и дальше — вопросами культуры, демографии и так далее.

Читать полностью

Почти все население Новосибирской области охвачено услугой по обращению с ТКО

На отраслевом совещании министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области обсуждались вопросы совершенствования инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). В мероприятии под председательством губернатора Андрея Травникова принял участие министр ЖКХ и энергетики региона Евгений Назаров. Заместитель министра Игорь Михайлов представил губернатору доклад о развитии системы обращения с ТКО.

С 2019 года в области ведется реформа, направленная на создание современной, прозрачной и эффективной отрасли обращения с отходами, что способствует улучшению экологической обстановки. Была разработана и ежегодно обновляется единая электронная модель территориальной схемы обращения с отходами. В регионе действует единственный оператор по обращению с ТКО, деятельность которого контролируется региональным правительством. В рамках реформы построены два новых полигона (в Карасукском и Северном районах), восемь площадок накопления отходов, закуплено более шесть тысяч контейнеров и ликвидировано 39 несанкционированных свалок.

Читать полностью

Национальная технологическая олимпиада: новосибирские школьники одержали первые победы в финале

Финал XI сезона Всероссийской олимпиады по технологиям проходит с февраля по апрель. Соревнования развернулись на базе передовых вузов и корпораций в различных уголках России. Из Новосибирской области 422 учащегося прошли в заключительный этап по 34 направлениям, и уже есть первые триумфаторы из региона. Мероприятие реализуется в рамках государственного проекта «Молодёжь и дети».

Мария Жафярова, министр образования Новосибирской области, отметила, что по итогам прошлогодних состязаний Новосибирская область заняла лидирующую позицию среди всех регионов по числу победителей и призёров. А по числу вовлечённых участников удерживали первенство два года подряд.

Читать полностью

Новосибирцы задолжали по транспортному налогу более миллиарда рублей

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года недоимка по налогам в бюджет Новосибирской области снова перевалила за 7 млрд рублей и составила 1,88% от общего объема доходов бюджета. По данному показателю регион практически вернулся к результатам 2022 года, когда недоимка была 7,2 млрд, а ее доля в доходах 2,23%.

Более четверти недоимки (26.4% или 1.87 млрд) ожидаемо приходится на налог на прибыль организаций. Ранее глава Минфина Виталий Голубенко отмечал, что за два года Новосибирская область недобрала по налогу на прибыль 42 млрд рублей.

Читать полностью

Штрафы за нарушение правил благоустройства в Новосибирске хотят повысить в 30 раз

Автор: Юлия Данилова

На февральском заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска депутаты поддержали предложение об ужесточении штрафных санкций для хозяйствующих субъектов, которые не выполняют требования правил благоустройства.

— Сейчас максимальный штраф для юрлиц — 10 тысяч, да и то процедура занимает длительное время (в лучшем случае два-три месяца). Сейчас предлагается поднять штрафы до 300 тысяч и штрафовать станет проще — процедура будет напоминать получение штрафов ГИБДД, — сообщил Ерлан Байжанов.

Читать полностью

Нового начальника метрополитена назначили в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский метрополитен получил нового руководителя. Им стал Максим Серебренников, который уже месяц исполняет обязанности. Приказ о назначении подписал глава городского департамента транспорта Павел Ивахненко.

Серебренников родился в 1977 году. Образование получил в Томском техникуме железнодорожного транспорта, где стал электромонтёром, а затем продолжил учёбу в Омском государственном университете путей сообщения, окончив его как инженер путей сообщения с квалификацией электрика. Впоследствии он прошёл курсы повышения квалификации в Московском городском университете управления правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова и в АНО ДПО «Академия АйТи».

Читать полностью
