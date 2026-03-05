С помощью СКИФа в Новосибирске разработают новые сплавы для костных имплантов

На станции СКИФ «Инженерное материаловедение» планируют создавать материалы для медицины. Об этом стало известно в ходе круглого стола «Синхротронный источник СКИФ», который прошел в рамках выставки «МашЭкспо Сибирь».

— Например, есть класс специальных титановых сплавов для костных имплантов, у которых специально уменьшают модуль упругости для того, чтобы приблизить его к модулю упругости кости. Это нужно для того, чтобы титановый элемент был по своим характеристикам близок к кости, чтобы конструкция функционировала гармонично. Кроме того, такие материалы должны быть нетоксичными и биосовместимыми, — рассказал научный сотрудник ЦКП «СКИФ» и НГТУ НЭТИ к.ф.-м. н. Глеб Довженко.

Синхротронные исследования также позволят производить новые конструкционные материалы (металлы, композиты и керамику) с заданными свойствами, оптимизировать их свойства в соответствии с условиями эксплуатации и усовершенствовать качество их соединения (литьё, сварка, наплавка, ковка, штамповка). По данным НГТУ НЭТИ, намерения о проведении исследований на станции уже озвучили крупные производители горнодобывающей техники, авиадвигателей, космических аппаратов и энергетических реакторов.

По оценке профессора кафедры материаловедения в машиностроении НГТУ НЭТИ, руководителя проекта «Научные станции НГТУ в ЦКП «СКИФ» программы «Приоритет-2030» д. т. н. Ивана Батаева, создание станции займет 18-24 месяца от момента получения финансирования.

Напомним, НГТУ НЭТИ презентовал станцию 2-1: «Инженерное материаловедение» второй очереди на Технопроме в августе 2025 года. Иван Батаев пояснял, что станция предназначена для исследования технологий, которые используются в промышленности при производстве и обработке различных конструкционных материалов: металлов, керамик, композитов, порошковых смесей, сложных химических соединений. Расчетная стоимость проекта, указанная в презентации, составляла 2,3 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что запуск синхротрона в Новосибирске ускорит развитие биотехнологий. Ученые рассчитывают, что СКИФ позволит улучшить эффективность методик геномного редактирования при лечении различных заболеваний.