Подозрительность в тренде: самые распространенные сценарии обмана предпринимателей назвали в Новосибирске

Бизнес атакуют

Последние четыре года в России в целом, и в Новосибирске в частности растет сумма хищений через мошеннические схемы, где пострадавшим оказывается бизнес. По итогам 2025 года совокупная сумма ущерба по России составила более 1 млрд рублей. Об этом сообщил начальник отдела финансовой грамотности Сибирского главного управления Банка России Алексей Зейбель.

Он отметил, что в 2024 году антифрод-системы банков заблокировали более 70 млн операций бизнеса на 13,5 трлн рублей. В 2025-м под блокировку попали около 140 млн операций на 14 трлн рублей — это потенциальная сумма, которая могла быть украдена.

В конце февраля Алексей Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия», сообщал, что телефонные мошенники чаще всего действуют в Москве, Санкт-Петербурге, а также в промышленных центрах. В этот список попал и Новосибирск, где много малых и средних предприятий, предпринимателей и самозанятых, активно использующих банковские продукты, маркетплейсы и сервисы удаленной работы.

При анализе мошеннических операций, связанных с бизнесом, эксперты Сибирского ГУ ЦБ констатируют, что основным инструментом мошенников, как и при обмане физлиц, является социальная инженерия.

— У нас сейчас все завязано на телефоне: мессенджеры, электронная почта и т.д. Мошенники всегда следят за трендами и выходят на потенциальную жертву, пытаясь выбить ее из колеи, чтобы манипулировать вашими действиями, — отметил Алексей Зейбель, обращаясь к предпринимателям в рамках онлайн-обсуждения.

Эксперт назвал несколько основных схем мошенничества, с которыми сталкивается новосибирский бизнес. Он также прокомментировал, какие действия следует предпринимать, если они реализовались в компании.

Фиктивный тендер с предоплатой по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Мошенники представляются представителями крупных компаний, госструктур и присылают приглашения на участие в закупках, к которым прикрепляется техзадание, смета, на документах есть логотипы и подписи. Для участия в торгах они чаще всего просят оплатить сертификат участника или внести предоплату — от 1 до 5% от суммы контракта.

Фактически получается, что ни тендера, ни заказчика не существует.

Признаки обмана:

Вы не подавали никаких заявок, но вам предлагают контракт.

Вас торопят, предупреждая, что «подать документы и предоплату нужно сейчас, быстро, иначе вы не успеете».

Ошибки в письме, которое содержит странные домены, реквизиты без спецсчета.

Контакты не совпадают с официальными, размещенными на сайте организации.

Звонки поступают с «левого» номера телефона.

В прошлом году в Саратове была выявлена преступная группа, которая от имени госкорпорации рассылала приглашения на фиктивные закупки по всей России. Платеж за сертификацию доходил до 50 тысяч рублей. На уловку мошенников попались более 100 компаний, ущерб оценивается в несколько миллионов рублей.

Защита от схемы:

Проверяйте номер закупки на официальном сайте.

Не переводите деньги без официального договора с электронной цифровой подписью.

Убедитесь, что оплату принимают на спецсчет, открытый в банке.

Перезвоните заказчику и уточните информацию не по тому номеру, который указан в письме, на официальном сайте организации.

Поддельные платежи

Мошенник — физлицо — делает заказ, и присылает чек в виде скриншота или PDF с отметкой о выполнении платежа или операции. Он убеждает предпринимателя, что деньги уже в пути, но зависли в банке и придут через несколько часов. Потом начинают торопить, заявляя, что «я прислал деньги — быстрее отгружайте товар».

Получив продукцию, он исчезает, деньги не приходят, а товар уже отгружен.

Признаки обмана:

Вас торопят отгрузить товар.

Подтверждение оплаты — только скриншот чека.

Мошенники утверждают, что фактического зачисления пока не произошло из-за технического сбоя или задержки банка.

Настаивают на переводе через мобильный банк или сервис.

Могут подделать SMS о поступлении платежа в банк.

Мошенник — физическое лицо — использовал поддельные скриншоты переводов через СБП. Он закупал в магазине одежду, потом ноутбук и пересылал продавцу эти скриншоты. Ущерб предпринимателя составил несколько сотен тысяч рублей.

Защита от схемы:

Не передавайте товар, пока деньги физически не поступили на счет.

Скриншот не подтверждает факт оплаты, обязательно проверяйте платеж в интернет-банке или по выписке.

Отгружать товар можно только тогда, когда сумма полностью поступила на счет.

Для встречных переводов нужно использовать безопасную сделку или аккредитив.

Прописывайте в договоре, что товар поступает покупателю только при полной предоплате. В нем должны быть реквизиты, порядок оплаты, условия возврата и штрафов; проверяйте ИНН, юридический адрес, сайт, телефоны, отзывы о контрагенте, особенно если вы работаете с ним впервые.

Аренда/продажа чужого помещения

Мошенники ищут в интернете предложения по аренде/продаже и от лица арендодателя/собственника предлагают его потенциальному арендатору/покупателю, в том числе через фейковое объявление, фишинговый сайт или страницу в интернете. При этом аферисты указывают цену сдачи/продажи намного ниже рынка и предлагают потенциальному арендатору/покупателю заплатить за бронь, пока готовится договор.

Получив деньги, мошенники исчезают. Еще один вариант схемы — помещение сдается/продается нескольким арендаторам/покупателям сразу, которые будут вынуждены урегулировать эти махинации. Вернуть деньги в этом случае вряд ли получится, потому что у мошенников изначально не было права сдавать/продавать это помещение.

Признаки обмана:

Обращайте внимание на цены — бесплатный сыр только в мышеловке. Если аренда крупного помещения стоит 1 млн, а вам его предлагают за 200-300 тысяч, стоит задуматься.

Арендодатель/продавец отказывается показать оригинал выписки ЕГРН или паспорт объекта.

От вас требуют внести аванс до подписания договора — якобы из-за большого числа заинтересованных в сделке.

Не спешат прислать договор, но торопят с оплатой.

В самом объявлении минимум юридических данных — только контакты.

В марте 2025 года предприниматель перевел в качестве предоплаты за аренду столовой 950 тысяч рублей. Договор он заключил с женщиной, которая вообще не имела права распоряжаться этим помещением. После получения денег она исчезла.

Защита от схемы:

Чтобы защититься, просите выписку из ЕГРН в качестве подтверждения.

Постарайтесь выбрать время и встретиться с владельцем лично.

Если это доверенное лицо, то требуйте нотариально заверенную доверенность.

Ни в коем случае не платите до подписания договора и передачи ключей.

Обязательно прописывайте в договоре, что задаток переходит собственнику только после въезда или регистрации.

Для оплаты можно использовать эскроу-счета, тогда деньги просто не переведутся без вашего согласия.

Фишинг и подмена реквизитов

Мошенники используют технологии для взлома корпоративной почты либо регистрируют домен, который отличается от оригинала на букву. Еще один вариант — взлом почты или домена оригинальной компании. В такой ситуации мошенники перехватывают переписку с поставщиками и пересылают им обновленную счет-фактуру. Бухгалтер проводит оплату, и она попадает на счет фирмы-однодневки, а потом уходит мошенникам.

Признаки обмана:

Всегда обращайте внимание на доменное имя. Если раньше письма приходили с домена ру, а потом с com, то это уже должно вызвать подозрение.

Поставщик неожиданно меняет банк и настаивает на отсрочке по оплате, причем банк маленький и неизвестный.

В документах нет цифровой подписи, они написаны в непривычном стиле и с ошибками.

В июне 2025 года мошенники представились китайским поставщиком, подделали платежку, счет-фактуру, и российская компания перевела им 8 млн рублей за покупку оборудования. Письмо пришло с адреса, который на один символ отличался от оригинала, сотрудник этого не заметил, и платеж ушел мошенникам. Оборудование получить не удалось, как и вернуть деньги. Вдобавок фирма попала под валютный контроль, потому что это был международный перевод, который прошел с нарушением.

Защита от схемы:

Проверяйте домен отправителя, электронный адрес из предыдущей переписки, созвонитесь и уточните информацию про смену реквизитов.

В подобной ситуации очень помогает двухфакторная аутентификация на корпоративной почте.

Попросите бухгалтерию звонить клиентам и подтверждать платеж прежде, чем переводить крупные суммы.

Используйте электронный документооборот с электронной подписью. Это поможет избежать подмены реквизитов и позволит отслеживать все изменения в документах.

Инвестиции с предоплатой

Мошенники представляются инвесторами или сотрудниками какого-то фонда, хвалят ваш бизнес-проект, обещают крупные вложения, но до подписания сделки просят перевести деньги. Например, просят оплатить юридический аудит, экспертизу консультанта, страховку перевода или регистрационный сбор, внести депозит 3-5% от будущих инвестиций, чтобы подтвердить финансовую добросовестность и платежеспособность.

После получения денег лжеинвестор исчезает или придумывает новые условия. То есть компанию могут несколько раз обманывать по одной и той же схеме, под разными предлогами просить перевести деньги.

Признаки обмана:

Инвесторы сами вышли на связь с вами, предлагают деньги без залога и контроля.

Просят срочно оплатить страховку, экспертизу, внести предоплату и т.д.

Из документов предоставляют только сканы.

На картах типа «2ГИС» по указанному адресу нет точного офиса инвестора.

В портфеле фонда нет публичных сделок.

Фамилии партнеров не встречаются в профессиональном сообществе или, наоборот, слишком активно мелькают в инфопространстве, обещая быстрый успех.

Обещание быстрой выгоды намного выше рыночной.

В 2024 году в Москве задержали организаторов псевдофонда, который предлагал предпринимателям участие в высокодоходных криптовалютах. Клиентам обещали доход 0,4-0,5% в день. По данным МВД, фонд обманул всего три бизнеса, но одну из компаний — на 830 млн рублей. То есть потери по одной схеме оцениваются в миллиарды.

Защита от обмана:

Если собеседник представляется инвестором и сразу просит предоплату — прекращайте общение.

Проверяйте инвестора по реестрам юридических лиц, судебным базам и публикациям в СМИ.

Подписывайте соглашение о намерениях и инвестдоговоры только после взаимной проверки.

Договаривайтесь с инвестором о компенсации расходов после сделки, в том числе с использованием счетов-эскроу.

Если деньги предлагает якобы инвестиционная или управляющая компания, она обязана иметь лицензию на работу с инвестициями, которую можно проверить на сайте ЦБ.

Мошенничество под видом сотрудника банка или силового ведомства

Мошенник выходит на связь и представляется сотрудником банка, ЦБ, МВД и т.д., сообщает о подозрительной активности по счету и предлагает перевести деньги на некий безопасный счет.

Признаки обмана:

Термина «безопасный счет» вообще не существует. Когда вам начинают говорить о переводе — прекращайте разговор. Потому что самый безопасный счет — это тот, который вы сами открыли и о котором никто ничего не знает.

Иногда в схеме участвуют несколько человек якобы из разных ведомств.

Собеседник просит пароли, коды подтверждения, любые данные, которые банк вообще никогда не запрашивает, как и сотрудники МВД.

Создают иллюзию срочности, утверждая, что списание идет прямо сейчас и нужно действовать незамедлительно.

Иногда звонок может сопровождаться подменой номера службы поддержки. Это технические возможности, которые сейчас получили мошенники.

В июне 2025 года директор компании получил звонок от «сотрудника банка», который сообщил, что на его имя оформлен кредит и деньги уже переведены мошенникам. Потом в разговор вступил представитель «силовых органов» и убедил предпринимателя, что компания попала под подозрение — и чтобы избежать уголовного дела, нужно срочно перевести деньги на безопасный счет. Бизнесмен перевел деньги девять раз по 500 тысяч рублей, пока не осознал, что это мошенничество.

Защита от обмана:

Самый верный способ защиты — положить трубку.

Ни в коем случае не перезваниваем по номеру, с которого был совершен звонок.

Нужно перезвонить в банк по номеру с его сайта и уточнить информацию или в МВД — смотря по какому сценарию вам звонили мошенники.

Если вы уже успели передать какие-то данные, то блокируйте карты в интернет-банке. Чем быстрее вы это сделаете, тем меньше денег потеряете.

Также можно сообщить в банк о попытке мошенничества, даже если вы не пострадали, чтобы этот номер внесли в базу данных Банка России, и в дальнейшем он блокировался.

Можно оформить самозапрет на кредиты.

Вымогательство под видом внеплановой проверки

В этом случае мошенники представляются сотрудниками контролирующего органа, например прокуратуры. Сообщают, что компания попала под проверку и ей грозят крупные штрафы, уголовное дело, а потом предлагают предпринимателю закрыть этот вопрос через неформальные договоренности, но за деньги.

Признаки обмана:

Нет официального уведомления о проверке, то есть вы даже не в курсе, что вас проверяют.

Просят встретиться вне офиса, перевести наличные.

Не могут показать действующие удостоверения.

Заявляют, что действуют по поручению сверху, но не называют конкретных оснований для проверки.

В апреле 2025 года в Санкт-Петербурге задержали группу вымогателей, которые приходили в магазин или на склад с фальшивыми удостоверениями, заявляли о нарушении маркировок, угрожали внеплановой таможенной проверкой и требовали деньги за решение вопроса Тем, кто отказывался платить, действительно направлялись уведомления. За несколько недель мошенникам удалось выманить у предпринимателей около 900 тысяч рублей.

Защита от обмана:

Ищите информацию о проверке в едином реестре.

Общайтесь с сотрудниками ведомств только через официальные каналы. Например, через корпоративную электронную почту. И обязательно фиксируйте каждое обращение.

Если у вас напрямую вымогают деньги — обращайтесь в полицию и сообщайте об этом, так как это уголовно наказуемое деяние.

Ложные письма от налоговой инспекции

Аферисты представляются сотрудниками налоговой службы, в письмах могут сообщать о подозрительных операциях либо о задолженности, начинают говорить, что могут заблокировать вашу деятельность или вообще исключить из ЕГРИП. При этом письма могут быть подписаны даже главой ФНС, что выглядит очень правдоподобно.

Признак обмана:

Для решения проблемы предлагают связаться с инспектором через «Телеграм» или бот. Налоговая сама не рассылает письма по электронной почте и не пользуется мессенджерами. Все официальные уведомления приходят или в личный кабинет налогоплательщика, или по защищенным каналам связи.

Защита от обмана:

Любые письма со ссылками на соцсети нужно игнорировать.

Проверяйте информацию в официальных источниках.

Позвоните на горячую линию.

Фальшивые поручения директора

Мошенники втираются в доверие, взламывают соцсети реального руководителя, директора, изучают переписку, знают, кому и в какой манере написать, то есть серьезно готовятся и рассылают распоряжения о том, что подрядчику нужно перевести деньги. Если в компании привыкли к тому, что руководство может отдавать поручения через мессенджеры, то отличить обманщика от реального директора бывает очень сложно.

Признаки обмана

Новый номер, странные реквизиты, непривычные фразы или срочность.

Запрос на перевод крупных сумм.

Аудио- и видеодипфейки. Если взломали аккаунт предпринимателя, то копируют его аудиосообщения и составляют ту фразу, которая им нужна.

Главный бухгалтер получил в мессенджере сообщение от имени генерального директора с просьбой перевести деньги партнеру. В профиле стояли фамилия, имя, отчество руководителя, его фотография. Бухгалтер вообще без сомнения перевел ту сумму, которая была в поручении. В первый день она отправила 10 млн рублей, на второй — 14 млн. И только после третьего запроса ей показалось это странным. Зайдя в профиль, она увидела там совершенно другой номер телефона. То есть мошенники его подделали, а фотографию взяли из реального профиля.

Защита от обмана:

Нужно договориться с сотрудниками и не решать финансовые вопросы в переписке. Тем более если речь идет о больших суммах. В таких случаях нужно связаться с директором и уточнить информацию.

Обращайте внимание на детали: новый номер, странные реквизиты, непривычные фразы или срочность.

Проявляйте повышенную бдительность, если получили видео- или аудиосообщения.

Замедление работы «Телеграма»

Мошенники сразу среагировали на новую ситуацию и начали предлагать помощь в обходе задержки. Вначале они просят подтвердить, что вы не робот, а затем ввести пятизначный код. На самом деле это одноразовый код авторизации, после передачи которого ваш аккаунт уходит к злоумышленникам, если у вас не подключена двухфакторная аутентификация. Потеря аккаунта влечет утрату доступа к переписке. Если к нему привязан канал, в котором вы продвигаете свои продукты, услуги, то можете получить колоссальный ущерб и потерять источник дохода.

Возьмите паузу

Резюмируя вышеперечисленные случаи мошенничества, можно сформировать ключевые рекомендации, которые позволят выстроить определенную защиту бизнеса от мошенников.

Мошенники редко действуют в лоб. Они копируют стилистику официальных писем, разбираются в бизнес-процессах и ловят предпринимателей на спешке, доверии, невнимательности. Дополнительный риск создает использование мессенджера для деловых поручений.Поэтому главная защита — это проверка, неторопливость, критичность даже к самым надежным контрагентам, которых также могут взломать. Такие правила помогут обойти большую часть схем мошенников.

Не платите авансом. Переводите деньги только после проверки контрагента, после подписанного договора и по подтвержденным реквизитам.

Обязательно сверяйте счета, при любой смене реквизитов перезванивайте партнеру по номеру с официального сайта или записанному у вас в контактах, а не из письма, которое вам пришло.

Обязательно проверяйте документы: ЕГРН, паспорта, лицензии, ИГР и только через актуальный реестр.

Подключите антифрод, двухфакторную аутентификацию, потому что в 90% случаев она защитит вашу почту и аккаунты.

Если что-то вызывает сомнения, лучше переспросите, перепроверьте и возьмите паузу.

По данным ГУ МВД, в 2025 году в Новосибирске совершены 13 тысяч преступлений в сфере информационных технологий .

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники снова атакуют новосибирский бизнес от лица правительства региона. Предприниматели получают «приглашения» на видеоконференции, а также сообщения о сборе информации для набора добровольцев в Иран.