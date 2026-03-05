За «откуп души и тела» жительница Новосибирска заплатила более 10 млн рублей

Прокурор Центрального района Новосибирска, Олег Бадмаев, утвердил обвинительное заключение по делу о мошенничестве в отношении 36-летней местной жительницы.

По данным следствия, с мая по сентябрь 2025 года женщина обманом, под предлогом проведения обряда «откупа души и тела», похитила у своей жертвы более 10 миллионов рублей.

— Потерпевшая, будучи обманутой, в период совершения преступления, в целях проведения указанных обрядов, в том числе получала займы от физических лиц и передавала их обвиняемой, — говорится в сообщении.

«Целительница» использовала деньги по своему усмотрению.

Уголовное дело передано в Центральный районный суд Новосибирска для дальнейшего рассмотрения.

Стоит отметить, что в России участились случаи когда гадалки предлагают свои услуги в поиске военных и гражданских участников СВО по фотографиям. Как сообщила «Российская газета», это привело к росту цен на услуги. Например, недавно сотрудники МВД России задержали 24-летнюю гадалку из Пермского края, которая вначале запросила 70 тысяч рублей за лечение пропавшего брата клиентки, а потом предложила организовать его эвакуацию за миллион рублей.

В 2025 год за «снятие порчи» суд отправил псевдоколдунью из Новосибирска на бесплатные работы, а экстрасенсу, практиковавшему оккультные обряды «отворот сожителя от любовницы», а также «духовного очищения ювелирных изделий», дал 3 года и 6 месяцев в колонии строгого режима.

Ранее редакция сообщала о том, что коуч-эзотерик отдаст государству 60 млн рублей.