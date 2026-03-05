Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Право&Порядок

За «откуп души и тела» жительница Новосибирска заплатила более 10 млн рублей

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Для проведения обряда пострадавшая занимала деньги

Прокурор Центрального района Новосибирска, Олег Бадмаев, утвердил обвинительное заключение по делу о мошенничестве в отношении 36-летней местной жительницы.

По данным следствия, с мая по сентябрь 2025 года женщина обманом, под предлогом проведения обряда «откупа души и тела», похитила у своей жертвы более 10 миллионов рублей.

— Потерпевшая, будучи обманутой, в период совершения преступления, в целях проведения указанных обрядов, в том числе получала займы от физических лиц и передавала их обвиняемой, — говорится в сообщении.

«Целительница» использовала деньги по своему усмотрению.

Уголовное дело передано в Центральный районный суд Новосибирска для дальнейшего рассмотрения.

Стоит отметить, что в России участились случаи когда гадалки предлагают свои услуги в поиске военных и гражданских участников СВО по фотографиям. Как сообщила «Российская газета», это привело к росту цен на услуги. Например, недавно сотрудники МВД России задержали 24-летнюю гадалку из Пермского края, которая вначале запросила 70 тысяч рублей за лечение пропавшего брата клиентки, а потом предложила организовать его эвакуацию за миллион рублей.

В 2025 год за «снятие порчи» суд отправил псевдоколдунью из Новосибирска на бесплатные работы, а экстрасенсу, практиковавшему оккультные обряды «отворот сожителя от любовницы», а также «духовного очищения ювелирных изделий», дал 3 года и 6 месяцев в колонии строгого режима.

Ранее редакция сообщала о том, что коуч-эзотерик отдаст государству 60 млн рублей.

Источник фото:Freepik / Автор — ededchechine

Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы

Рубрики : Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : Эзотерические услуги Гадалка

553
0
0
Предыдущая статья
Право на льготный проезд новосибирцы будут подтверждать через Max
Следующая статья
Белорусская говядина не прошла проверку Россельхознадзора

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Автор: Мария Гарифуллина

С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом № 168-ФЗ, которые расширяют требования к обязательному использованию русского языка в публичной сфере. Директор Патентно-правового центра «Сибирь Патент», патентный поверенный Александра Болотова рассказала Infopro54 о сути закона о русификации и о его тонкостях.

— Александра, кого касается этот закон? Можно ли выделить какие-то сегменты рынка, какие-то виды бизнеса, которых он касается в первую очередь?

Читать полностью

Подозрительность в тренде: самые распространенные сценарии обмана предпринимателей назвали в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Последние четыре года в России в целом, и в Новосибирске в частности растет сумма хищений через мошеннические схемы, где пострадавшим оказывается бизнес. По итогам 2025 года совокупная сумма ущерба по России составила более 1 млрд рублей. Об этом сообщил начальник отдела финансовой грамотности Сибирского главного управления Банка России Алексей Зейбель.

Он отметил, что в 2024 году антифрод-системы банков заблокировали более 70 млн операций бизнеса на 13,5 трлн рублей. В 2025-м под блокировку попали около 140 млн операций на 14 трлн рублей — это потенциальная сумма, которая могла быть украдена.

Читать полностью

Подрядчика задержали в аэропорту Новосибирска при попытке уехать из города

Автор: Артем Рязанов

Прокуратура Новосибирской области взяла под особый контроль уголовное дело о мошенничестве при реализации национального проекта «Здравоохранение». Выявлена схема хищения бюджетных средств, в которой участвовал руководитель подрядной организации, работавшей над важными социальными объектами региона.

В ходе проверки, вызванной задержкой строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Северное в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области», прокуратура обратила внимание на компанию-подрядчика. По информации редакции, речь идет об ООО СК «АСК» Сергея Веклича. Выяснилось, что та же организация ранее получила контракт на реконструкцию поликлиники в Колыванской центральной районной больнице. Проект финансировался в рамках национального проекта «Здравоохранение», заказчиком выступало ГКУ НСО «Управление капитального строительства».

Читать полностью

Фейковые постановления о наборе добровольцев в Иран рассылают в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В редакцию Infopro54 поступили сканы сообщения, якобы с «постановлением губернатора» Новосибирской области от 4 марта «О формировании сводных групп специалистов и добровольцев для выполнения задач в рамках международного стратегического партнёрства». Речь идет о наборе специалистов в Иран.

Судя по рассылке, её, возможно, планировали направить в компании и предприятия региона для «формирования групп добровольцев» с определенными техническими, медицинскими и военными навыками.

Читать полностью

Прокуратура запросила девять лет колонии для экс-сотрудника Росгвардии Курбанова

Автор: Артем Рязанов

В Железнодорожном районном суде Новосибирска состоялись прения по делу Ровшана Курбанова, обвиняемого в получении крупной взятки с вымогательством.

Следствие утверждает, что подсудимый, будучи начальником Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области, угрожал не согласовать паспорт безопасности торгового центра. В обмен на это он потребовал от представителя организации взятку в виде строительных материалов на сумму 293 434 рубля.

Читать полностью

Мошенники снова атакуют новосибирский бизнес от лица правительства региона

Автор: Юлия Данилова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем телеграм-канале обратился к жителям региона. По его словам, в последние дни наблюдается резкий рост электронных писем и сообщений, которые, как правило, исходят якобы от имени сотрудников аппарата губернатора или других структурных подразделений правительства региона.

— В сообщениях говорится о назначенной мной видеоконференции и предлагается перейти по ссылке для участия. Настоятельно прошу вас проявлять осторожность и не реагировать на такие сообщения. Это очередная уловка мошенников, которые пытаются получить ваши личные данные, — предупредил Травников.

Читать полностью
Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес

Контроль за трудоустройством самозанятых ужесточат в Новосибирске

Общество Туризм

Новосибирские турагенты застряли в Дубае

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Бизнес Технологии

С помощью СКИФа в Новосибирске разработают новые сплавы для костных имплантов

Бизнес

Белорусская говядина не прошла проверку Россельхознадзора

Право&Порядок

За «откуп души и тела» жительница Новосибирска заплатила более 10 млн рублей

Общество

Право на льготный проезд новосибирцы будут подтверждать через Max

Бизнес

Отрасль проходит цифровую трансформацию: производство цветов в Сибири растет на 12% в год

Авто

Список рекомендованных для такси Новосибирска автомобилей пополнился

Власть

Губернатор наградил многодетных матерей знаком отличия «За материнскую доблесть»

Актуальный разговор Бизнес Общество Право&Порядок

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Бизнес

Управляющая сетью кофеен «Кузина» из Новосибирска признана банкротом

Бизнес Общество

Пузырьковый чай и тренер личностного роста: в Новосибирске рассказали, что будет со словами «бабл ти» и «коуч» в условиях русификации

Бизнес

Около 33 тысяч предпринимателей Сибири открыли свой бизнес вместе со Сбером в 2025 году

Бизнес Право&Порядок

Подозрительность в тренде: самые распространенные сценарии обмана предпринимателей назвали в Новосибирске

Право&Порядок

Подрядчика задержали в аэропорту Новосибирска при попытке уехать из города

Туризм

Новосибирская область вошла в топ популярных для автотуризма регионов

Бизнес

В уголовном деле директора Новосибирского КБК нашли фальсифицированные подписи

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности