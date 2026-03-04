Домклик проведёт ключевую конференцию этой весны для профессионалов рынка недвижимости — Domclick Digital Day

Деловая программа охватит широкий круг тем — от сценариев развития ипотечных программ до техник продаж и разбора сделок. Эксперты обсудят основные вопросы рынка недвижимости, включая комплексное развитие территорий, цифровизацию отрасли, технологии и инновации, а также законодательные инициативы.
Спикерами мероприятия выступят первые лица Домклик, Сбербанка, представители власти и бизнес-сообщества. Эксперты поделятся своим профессиональным опытом и инсайтами рынка недвижимости:
- Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка;
- Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбербанка;
- Михаил Матовников, директор Центра финансовой аналитики Сбербанка;
- Александр Лобов, лидер дивизиона «Сделка с первичным жильем» «Домклик»;
- Светлана Рягузова, руководитель Управления Росреестра по Новосибирской области;
- Александр Чернокульский, генеральный директор, «Жилфонд»;
- Александр Гуторов, вице-президент, «Страна Девелопмент»;
- Алексей Пчелинцев, сооснователь, «Эдельвейс Дом».
Всего участниками станут порядка 30 топовых спикеров, которые примут участие в работе 15 секций.
Уникальный формат конференции объединит деловую повестку с культурной программой на сцене легендарного Новосибирского театра оперы и балета.
Принять участие в Domclick Digital Day можно как в очном формате, так и онлайн. Очное участие доступно партнёрам «Домклик», присоединиться к мероприятию онлайн смогут все желающие. Для этого необходимо пройти регистрацию.
Онлайн-трансляция конференции пройдет эксклюзивно в VK Видео.
18+