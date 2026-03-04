Поиск здесь...
Домклик проведёт ключевую конференцию этой весны для профессионалов рынка недвижимости — Domclick Digital Day

Дата:

10 апреля пройдёт конференция Domclick Digital Day в Новосибирске (Новосибирский театр оперы и балета), посвящённая развитию ключевых сегментов рынка недвижимости: ипотеки, новостроек, готового жилья и загородной недвижимости

Деловая программа охватит широкий круг тем — от сценариев развития ипотечных программ до техник продаж и разбора сделок. Эксперты обсудят основные вопросы рынка недвижимости, включая комплексное развитие территорий, цифровизацию отрасли, технологии и инновации, а также законодательные инициативы.

Спикерами мероприятия выступят первые лица Домклик, Сбербанка, представители власти и бизнес-сообщества. Эксперты поделятся своим профессиональным опытом и инсайтами рынка недвижимости:

  • Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка;
  • Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбербанка;
  • Михаил Матовников, директор Центра финансовой аналитики Сбербанка;
  • Александр Лобов, лидер дивизиона «Сделка с первичным жильем» «Домклик»;
  • Светлана Рягузова, руководитель Управления Росреестра по Новосибирской области;
  • Александр Чернокульский, генеральный директор, «Жилфонд»;
  • Александр Гуторов, вице-президент, «Страна Девелопмент»;
  • Алексей Пчелинцев, сооснователь, «Эдельвейс Дом».

Всего участниками станут порядка 30 топовых спикеров, которые примут участие в работе 15 секций.

Уникальный формат конференции объединит деловую повестку с культурной программой на сцене легендарного Новосибирского театра оперы и балета.

Принять участие в Domclick Digital Day можно как в очном формате, так и онлайн. Очное участие доступно партнёрам «Домклик», присоединиться к мероприятию онлайн смогут все желающие. Для этого необходимо пройти регистрацию.

Онлайн-трансляция конференции пройдет эксклюзивно в VK Видео.

В Новосибирске разработали глюкометр, не требующий прокалывать пальцы

Автор: Артем Рязанов

Новосибирские ученые создают глюкометр, измеряющий уровень сахара в крови без прокола пальца. Устройство анализирует пот, сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

Прибор включает три основных элемента: графеновый сенсор, измерительную схему и микроконтроллер. Устройство крепится на спину пациента, анализирует состав пота и выявляет уровень глюкозы в организме.

Читать полностью

Более двух миллионов тюльпанов ввезли в регионы Сибири из Китая

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году в регионы Сибири ввезено уже 227 тонн цветов стоимостью почти $2 млн США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поставки выросли в 3,6 раза. О этом сообщил заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов. Из них в феврале к праздникам везено более 141 тонны на сумму более $1 млн долларов. В ассортименте поставок более 1,2 млн штук составили розы, 749 тысяч — гвоздики и 37 тысяч — хризантемы. Резко выросли поставки тюльпанов из Китая —  до 2.2 млн штук

Среди стран экспортеров лидерами остаются Китай (рост в 5,8 раз) и Нидерланды (41,5%).

Читать полностью

Ломать и строить: на улице Игарской в Новосибирске снесли еще три аварийных дома по проекту КРТ

Еще три аварийных дома пошли под снос согласно проекту комплексного развития территорий (КРТ) в Новосибирске. Ветхие двухэтажные сталинки сложились бесформенными обломками на пересечении улиц Фадеева и Игарской. В ближайшее время здесь начнут строительство второй очереди мини-полиса «Фора» и детского сада на 180 мест. Окончание реализации проекта запланировано на декабрь 2028 года.

В ходе выездного совещания на объекте министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов подчеркнул, что всем известная поговорки «ломать — не строить» в данном случае приобретает исключительно позитивный окрас, так как отрицательную частицу «не» будет вполне логично заменить на созидательный союз «и».

Читать полностью

У новосибирской компании отозвали лицензию на разработку недр

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская компания «Шахта «Инская», занимавшаяся добычей угля в Беловском округе Кузбасса, лишилась лицензий на недра. В выписке из ЕГРЮЛ говорится, что лицензирующий орган уведомил ФНС об аннулировании трех лицензий 30 декабря 2025 года.

В феврале 2024 года ООО «Шахта «Инская»» получила лицензии на три угольных участка Егозово-Красноярского месторождения в центральной части Кузбасса. Это стало возможным после приобретения компанией имущественного комплекса обанкротившегося АО «Разрез "Инской"» в августе 2023 года. На одном из участков на момент сделки запасы составляли 27,7 млн тонн угля марок Д и ДГ, срок действия лицензии истекал 31 декабря 2027 года. На втором участке находилось 50,4 млн тонн угля, лицензия на его разработку была действительна до 1 апреля 2028 года. Третий участок содержит 26,1 млн тонн угля, лицензия истекала 25 марта 2037 года.

Читать полностью

Крупный завод Новосибирска попал под банкротный иск

Автор: Оксана Мочалова

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск о признании банкротом одного из ключевых промышленных предприятий региона — Новосибирского электровозоремонтного завода (НЭРЗ). Заявление подала компания ООО Торгово-промышленная палата «Риш Девелопмент» (г. Липецк). Сумма претензий к заводу, входящему в холдинг «Синара — Транспортные Машины», превышает 14,7 миллиона рублей. На данный момент суд не принял заявление к производству.

Однако конфликт с контрагентом не ограничивается одним иском. Выяснилось, что за последний месяц «Риш Девелопмент» подала в суд на завод сразу 10 гражданских исков. Общая сумма, которую компания требует взыскать с НЭРЗа, достигла 457,7 миллиона рублей. Все претензии связаны с нарушениями условий договоров подряда.

Читать полностью

Новосибирцы задолжали по транспортному налогу более миллиарда рублей

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года недоимка по налогам в бюджет Новосибирской области снова перевалила за 7 млрд рублей и составила 1,88% от общего объема доходов бюджета. По данному показателю регион практически вернулся к результатам 2022 года, когда недоимка была 7,2 млрд, а ее доля в доходах 2,23%.

Более четверти недоимки (26.4% или 1.87 млрд) ожидаемо приходится на налог на прибыль организаций. Ранее глава Минфина Виталий Голубенко отмечал, что за два года Новосибирская область недобрала по налогу на прибыль 42 млрд рублей.

Читать полностью
