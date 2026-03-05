Около 33 тысяч предпринимателей Сибири открыли свой бизнес вместе со Сбером в 2025 году

Около 33 тысяч новых компаний открыли сибирские предприниматели в 2025 году с помощью Сбера. Больше 40% из них зарегистрировали бизнес и открыли счет в банке без визитов в налоговую службу и уплаты госпошлины.

Чаще всего сервисом регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета пользуются предприниматели в Новосибирской области, Красноярском и Алтайском краях, на долю которых приходится больше половины пользователей, еще треть – из Омской, Томской областей и Кузбасса.

Помимо регистрации бизнеса и открытия счета Сбер предлагает предпринимателям широкий набор сервисов и отраслевых решений для лёгкого старта, включая получение электронной цифровой подписи, юридической помощи и поддержки с подготовкой бухгалтерской отчетности.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Одним из важнейших вопросов для бизнеса является выплата зарплаты сотрудникам. Зарплатный проект Сбера предлагает набор привилегий как для бизнеса, так для сотрудников, включая скидки на ставки по кредиту и ипотеке, перечисление средств без комиссии и многое другое».

Сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета позволяет открыть ИП и ООО за один визит, либо без посещения банка вовсе, воспользовавшись услугой выезда менеджера к клиенту, без оплаты госпошлины, необходимости посещать госучреждения и взаимодействовать с нотариусами. Также клиенты Сбера могут открыть бизнес прямо в приложении СберБанк Онлайн. Для этого нужно перейти в раздел «Сервисы», выбрать «Бизнесу» и нажать «Регистрация ИП или ООО».