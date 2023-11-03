Концерт Оксаны Ковалевской пройдет в Новосибирске (группа «KRASKI»)

10 ноября в Руки ВВерх! Бар едет Оксана Ковалевская из той самой группы «Краски». Да-да, та самая Оксана, которую ты слушал еще на аудиокассетах по дороге в школу!

Все самые сочные хиты, среди которых: «Я полюбила бандита», «Старший брат», «А вы не трогайте меня», «Оранжевое солнце», «Я люблю тебя, Сергей» и многие другие на сцене бара.

До и после концерта будет Дискотека 90-х с ведущим и интерактивами с залом, а также мы проведем розыгрыш ностальгических предметов из вашего детства.

Приходите пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы. Во время концерта обслуживание будет ограничено.

Билеты можно купить здесь.

«Руки ВВерх! Бар» находится по адресу Красный проспект 37, 3 этаж.

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