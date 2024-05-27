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«Лофт.Наука»: новое прочтение территорий и нестандартный формат планировок

  • 27/05/2024, 13:43

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«Лофт.Наука»: новое прочтение территорий и нестандартный формат планировок
Нестандартные девелоперские решения не только повышают потребительские характеристики недвижимости, но и значительно увеличивают ее ликвидность.

Один из таких штучных, атмосферных проектов этой весной на рынок вывела ГК «Расцветай».

Апарт-отель «Лофт.Наука» расположен на улице Станиславского, в 15 минутах от площади Маркса. Многофункциональный комплекс аккумулирует в себе насыщенную инфраструктуру: магазины, кофейни, стильные и просторные лофты под различные бизнесы, велнес- и фитнес-студии, салоны красоты — все в минутной доступности для резидентов апарт-отеля. Выпить чашку горячего кофе, купить необходимые продуктов, позаниматься йогой, не тратя времени на дорогу — согласитесь, именно так хотят организовать свою жизнь большинство современных людей.

«Лофт.Наука»: новое прочтение территорий и нестандартный формат планировок

Архитектурная подсветка фасада сделает здание доминантой района.

Исторически в этом здании располагался филиал одного из старейших издательств России — «Наука». При реновации новосибирский девелопер сохраняет индустриальный стиль здания, что сделало возможным создание настоящего лофта — с высокими пятиметровыми потолками и огромными окнами в 3,5 метра. Эти архитектурные особенности плюс антресольный этаж в каждом лоте — главные фишки проекта «Лофт.Наука». В сибирском городе с недостатком солнца огромные витражи и второй свет создают ощущение простора. Двухуровневые апартаменты — возможность для воплощения самых смелых дизайнерских решений.

«Лофт.Наука»: новое прочтение территорий и нестандартный формат планировок

Лоты со вторым светом — это возможность реализовать любые дизайнерские решения и создать свое уникальное жилье.

Вертикальные лоты универсальны. В них будет удобно жить как семьям с детьми, так и тем, кто живет один, представителям творческих и публичных профессий. Кроме того, грамотно воплощенная идея «наращивания» жилого пространства за счет антресоли повысит привлекательность объекта при его продаже или сдаче в аренду.

«Лофт.Наука»: новое прочтение территорий и нестандартный формат планировок

Преимущество лотов со вторым светом — четкое зонирование: приватные зоны, которыми могут стать спальня или рабочий кабинет, располагаются на антресоли второго этажа.

Подъездные холлы апарт-отеля «Лофт.Наука» учитывают насыщенный ритм жителей мегаполиса, которым важно успеть все и сразу. Лобби разделено на сервисные помещения, зону ресепшн и места для отдыха, где резиденты не мешают друг другу.

«Лофт.Наука»: новое прочтение территорий и нестандартный формат планировок

РасцветайОфис продаж ГК «Расцветай»:
г. Новосибирск,
ул. Орджоникидзе, 23
тел. +7 (383) 255-00-83
лофтнаука.рф
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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай новостройки Новосибирска


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