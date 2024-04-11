«Маркетинг – роскошь или необходимость?»

Сейчас маркетингом можно назвать все: от статуса в мессенджере, до огромного баннер на улицах города. И в понятие «маркетинг» объединили множество действий, которые раньше не находились рядом. Потому что к классическому маркетингу добавился еще интернет маркетинг.

Есть много мнений на тему маркетинга в интернет-пространстве, и большинство из них сводятся к одной идее: повышайте конверсию, увеличивайте вовлеченность, работайте над качеством трафика. Все это верно, однако делать так с каждым годом становится все сложнее.

Эффективность инструментов по продвижению сжимается, подобно пружине, а их стоимость кратно увеличивается. Стремительное развитие маркетплейсов и частных интернет-магазинов вынуждает компании погружаться в рынок высокой конкуренции, разгоняя цены на рекламу и ее обслуживание. И те, кто научатся системно анализировать данные с рынка будут лидировать в этой гонке за потребителем. Эффективность маркетинговой стратегии выигрывает от точного понимания потребностей клиента, которое, в том числе, является результатом аналитических исследований.

Об этом и многом другом поговорим на заседании:

Маркетплейсы – как стать первым?

Аналитический маркетинг – что делать с цифрами?

CRM – когда ждать результатов?

Как рассчитать оптимальный бюджет на маркетинг?

Эксперты и спикеры:

Собянина Анна, собственник и управляющий партнер агентства интегрированного маркетинга. A.STUDIO. Более 12 лет, опыт работы в области стратегического маркетинга и брендинга, более 550 по РФ и странам СНГ. A.STUDIO является лидирующим агентством на рынке брендинговых услуг за Уралом и входит в Ассоциацию Брендинговых Компаний России. Управленческий опыт 20 лет.

Мошкин Валентин, руководитель Управления HR-бренда и внутренних коммуникаций крупной компании России в области информационных технологий финансового сектора. Директор по маркетингу первой сети мужских студий «Мэнс Хэндс». В маркетинге более 10 лет.

Лодде Александра, основатель и директор Многопрофильного семейного центра «Фабрика красоты и здоровья». Эксперт и наставник BEAUTY индустрии. Управленческий опыт 20 лет.

Шмидт Галина, заместитель генерального директора по маркетингу компании «СПК», кандидат экономических наук, опыт работы в маркетинге 29 лет. Управленческий стаж 24 года.

Дата: 25 апреля 2024 года Время: 18.30

Место: Gorskiy City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а, 5 этаж, зал «ТОКИО».

Стоимость участия: 800 руб. Вход для Членов Клуба Директоров бесплатный. Член Клуба Директоров имеет клубный абонемент. Справки здесь: info@newgrade.ru

Регистрация обязательна

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