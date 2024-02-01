Мошенник притворился Леонардо Ди Каприо и обманул женщину на 80 тысяч рублей

В январе минувшего года 32-летней жительнице Чебоксар написал человек, который представился Леонардо Ди Каприо, сообщили в пресс-службе УМВД по Чебоксарам. «Актёр» выразил свою симпатию по отношению к ней, таким образом завязалось общение. Через пять месяцев «Ди Каприо» предложил своей поклоннике стать его «суперфанаткой», чтобы иметь возможность пообщаться по видеосвязи. Однако не за бесплатно, а за 80 тысяч рублей.

Так как сумма для женщины оказалась слишком большой, она, недолго думая, оформила кредит. Когда мошенник получил свои деньги, они действительно созвонились по видеосвязи, но разговор длился всего лишь секунду, и поклонница не смогла рассмотреть собеседника. В переписке «Лео» сообщил о готовности посетить Чебоксары и попросил оплатить перелёт. Только тогда жертва мошенника поняла, что это аферист, и обратилась в полицию.

Ранее редакция сообщала, что телефонный мошенник обманул на 400 тысяч пенсионера из Новосибирска.