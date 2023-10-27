Новое модное пространство обуви появилось в Новосибирске

Новый Monro ― это магазин удобного формата в обновленной концепции дизайна, предназначенный для ценителей актуальной обуви, выгодных цен и дружелюбного сервиса, где представлены наиболее трендовые находки.

В честь открытия, вплоть до 31 октября, на все товары предоставляется скидка 20% ― это отличный повод познакомиться с новым магазином, где можно с ощутимой экономией создавать стильные образы и пополнять обувной гардероб новинками.

Став гостем нового магазина Monro в «Ауре», вы сможете получать выгоду не только в честь его открытия, но и при всех дальнейших покупках, присоединившись к программе лояльности Monro Bonus. Monro Bonus — это уникальная система, сочетающая в себе возможность наращивать персональную скидку по дисконтной карте и пользоваться бонусами, начисляемыми за различные активности и в рамках маркетинговых акций, в том числе в день рождения. Получите 1500 бонусов уже сейчас, зарегистрировавшись в программе на сайте. Еще 1000 бонусов подарит вам установка мобильного приложения, в котором всегда удобно следить за балансом скидок и бонусов, а также узнавать о выгодных скидках и акциях.

В Monro легко радоваться красоте осени и начинать готовиться к зиме всей семьей, ведь среди ярких моделей всегда найдутся модные ботинки, челси, ботфорты и сапоги для прогулок по паркам с близкими и подругами, утепленные кеды для активной деловой жизни в большом городе мужчинам, ну а детям на случай приближения холодов уже можно выбрать теплые полусапожки и дутики.

Женщины, которые предпочитают учитывать в гардеробе все модные тенденции, высоко оценят то, как представлено в ассортименте изобилие трендов. И все это можно получить до 31 октября со скидкой 20%. Берите больше и наслаждайтесь теплыми обувными впечатлениями сезона!

Однако завершенным образ можно считать только тогда, когда он дополнен гармоничными аксессуарами. В новом магазине Monro найдется множество вариантов сумок различных форм, фактур и размеров — от трендовых ярких и крупных моделей со стеганым верхом до аккуратных и лаконичных вариантов с уточненной прошивкой. Чтобы открыть свои образы по-новому, в магазине представлены аксессуары Monro. Порадовать себя в мелочах помогут и небольшие, но полезные детали гардероба: носки и колготки.

Погрузиться в мир выгодных обувных покупок с изобилием красоты можно в магазине Monro, расположенном на 2-м этаже ТРЦ «Аура» (ул. Военная, 5).

Адреса других магазинов в Новосибирске :

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ул. Красный проспект, 157/1

пл. Карла Маркса, 3

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пр-т Дзержинского, 23

ул. Б. Богаткова, 221

ул. Блюхера, 1

ул. Выборная, 142/3

ул. Героев Революции, 64

ул. Гоголя, 9

ул. Громова 14

ул. Иванова 4

ул. Курчатова, 1

ул. Советская, 37

ул. Титова, 1

ул. Троллейная, 130а

ул. Фрунзе, 238

Присоединяйтесь к Monro:

vk.com/monroshoes

t.me/shoes_monro

*В магазине по адресу: ул. Военная, 5, ТРЦ «Аура», 2-й этаж, с 18.10.2023 по 31.10.2023 действует скидка 20% на все товары с белыми одинарными ценниками. Подробности у консультантов.

Справка:

Бренд Monro — это 27 лет успешной работы в обувном ритейле. Сеть объединяет более 240 магазинов в 86 городах России.

Значительную часть ассортимента составляет обувь из натуральной и искусственной кожи эксклюзивных торговых марок: Rita Bravuro, Bona Mente, BandEros, Carido, Soter, Ulёt. Уникальные сезонные коллекции всегда учитывают актуальные тенденции моды и предоставляют большой выбор моделей в различных стилях: классика, casual, обувь для активного отдыха и спорта.