Новое модное пространство обуви появилось в Новосибирске

Новый Monro ― это магазин удобного формата в обновленной концепции дизайна, предназначенный для ценителей актуальной обуви, выгодных цен и дружелюбного сервиса, где представлены наиболее трендовые находки.
В честь открытия, вплоть до 31 октября, на все товары предоставляется скидка 20% ― это отличный повод познакомиться с новым магазином, где можно с ощутимой экономией создавать стильные образы и пополнять обувной гардероб новинками.
Став гостем нового магазина Monro в «Ауре», вы сможете получать выгоду не только в честь его открытия, но и при всех дальнейших покупках, присоединившись к программе лояльности Monro Bonus. Monro Bonus — это уникальная система, сочетающая в себе возможность наращивать персональную скидку по дисконтной карте и пользоваться бонусами, начисляемыми за различные активности и в рамках маркетинговых акций, в том числе в день рождения. Получите 1500 бонусов уже сейчас, зарегистрировавшись в программе на сайте. Еще 1000 бонусов подарит вам установка мобильного приложения, в котором всегда удобно следить за балансом скидок и бонусов, а также узнавать о выгодных скидках и акциях.
В Monro легко радоваться красоте осени и начинать готовиться к зиме всей семьей, ведь среди ярких моделей всегда найдутся модные ботинки, челси, ботфорты и сапоги для прогулок по паркам с близкими и подругами, утепленные кеды для активной деловой жизни в большом городе мужчинам, ну а детям на случай приближения холодов уже можно выбрать теплые полусапожки и дутики.
Женщины, которые предпочитают учитывать в гардеробе все модные тенденции, высоко оценят то, как представлено в ассортименте изобилие трендов. И все это можно получить до 31 октября со скидкой 20%. Берите больше и наслаждайтесь теплыми обувными впечатлениями сезона!
Однако завершенным образ можно считать только тогда, когда он дополнен гармоничными аксессуарами. В новом магазине Monro найдется множество вариантов сумок различных форм, фактур и размеров — от трендовых ярких и крупных моделей со стеганым верхом до аккуратных и лаконичных вариантов с уточненной прошивкой. Чтобы открыть свои образы по-новому, в магазине представлены аксессуары Monro. Порадовать себя в мелочах помогут и небольшие, но полезные детали гардероба: носки и колготки.
Погрузиться в мир выгодных обувных покупок с изобилием красоты можно в магазине Monro, расположенном на 2-м этаже ТРЦ «Аура» (ул. Военная, 5).
Адреса других магазинов в Новосибирске:
ул. Вокзальная магистраль, 1
ул. Красный проспект, 157/1
пл. Карла Маркса, 3
пл. Карла Маркса, 5
пр-т Дзержинского, 23
ул. Б. Богаткова, 221
ул. Блюхера, 1
ул. Выборная, 142/3
ул. Героев Революции, 64
ул. Гоголя, 9
ул. Громова 14
ул. Иванова 4
ул. Курчатова, 1
ул. Советская, 37
ул. Титова, 1
ул. Троллейная, 130а
ул. Фрунзе, 238
Присоединяйтесь к Monro:
vk.com/monroshoes
t.me/shoes_monro
*В магазине по адресу: ул. Военная, 5, ТРЦ «Аура», 2-й этаж, с 18.10.2023 по 31.10.2023 действует скидка 20% на все товары с белыми одинарными ценниками. Подробности у консультантов.
Справка:
Бренд Monro — это 27 лет успешной работы в обувном ритейле. Сеть объединяет более 240 магазинов в 86 городах России.
Значительную часть ассортимента составляет обувь из натуральной и искусственной кожи эксклюзивных торговых марок: Rita Bravuro, Bona Mente, BandEros, Carido, Soter, Ulёt. Уникальные сезонные коллекции всегда учитывают актуальные тенденции моды и предоставляют большой выбор моделей в различных стилях: классика, casual, обувь для активного отдыха и спорта.
Реклама. Рекламодатель ИП Новожилова Олеся Владимировна ИНН 220454317198
Фото предоставлено рекламодателем. Автор фото: Афонина Маргарита
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