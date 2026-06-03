Новая эра бесконтактных платежей: российские банки предлагают альтернативы Apple Pay

Российские пользователи iPhone столкнулись с неудобствами в области бесконтактных платежей после прекращения работы Apple Pay в 2022 году, что вынудило их вернуться к использованию пластиковых карт либо прибегнуть к платежным стикерам. Тем не менее рынок не только оправился от этого, но и начал предлагать новые, еще и финансово выгодные альтернативы. Примером служит разработка Т-Банком собственного платежного сервиса T-Pay. Кроме того, Альфа-Банк проводит тестирование бесконтактной оплаты для устройств на базе iOS.

Представители ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме 2026 года пояснили, что их система использует технологию Bluetooth Low Energy для безопасного обмена платежной информацией между банковским терминалом и смартфоном клиента.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, отметил, что бесконтактные платежи уже составляют весомую долю рынка, занимая четверть всех транзакций, и их развитие будет продолжаться.

Услугой также могут воспользоваться клиенты Почта Банка.

* Низкое энергопотребление Bluetooth