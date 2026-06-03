Суд заслушал апелляцию гендиректора НКБК Игоря Диденко

В Новосибирском областном суде была заслушана апелляционная жалоба генерального директора АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» (НКБК) Игоря Диденко. Документ зачитывался около 40 минут. После этого суд констатировал истечение процессуального времени, отведенного для заседания. Следующее состоится 10 июня.

Дополнительная жалоба предпринимателя, поступившая в суд 28 мая, была возвращена ему без рассмотрения. Как пояснила судья, в апелляционном порядке рассматриваются материалы, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Напомним, в марте 2026 года Новосибирский районный суд вынес приговор в отношении генерального директора АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» (НКБК) Игоря Диденко. Он обвинялся в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Прокуратура заявила к предпринимателю гражданский иск о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, на общую сумму более 244 миллионов рублей.

Суд признал бизнесмена виновным и назначил ему наказание условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с производством гофрированной бумаги, картона и тары из них, на срок 2 года 6 месяцев, сообщили в пресс-службе управления судов общей юрисдикции Новосибирской области. Ему также запретили менять постоянное место жительства без уведомления органов, и являться на регистрацию раз в месяц.

Игорь Диденко вину не признал. Его адвокат Евгений Деменчук заявлял, что защита будет обжаловать приговор в вышестоящей инстанции.

Ранее редакция сообщала о том, что Игорь Диденко обратился в СМИ с открытым письмом в котором сообщил, что не хочет, чтобы НКБК ассоциировалось у жителей области с экологическими проблемами, а также напомнил, что на предприятии сегодня работают более 400 человек, которые потеряют работу в случае остановки производства.