Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть ПроБизнес

Курировать креативные индустрии в Новосибирске будет Корпорация развития

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Налоговые поступления от предприятий этой сферы в прошлом году составили 14 млрд рублей

В Новосибирске определена опорная организация по развитию креативных индустрий в регионе. Этот статус получила Корпорация развития Новосибирской области. Решение принято на заседании профильного координационного совета при губернаторе.

По данным Минэкономразвития региона, сегодня в области более 15 тысяч организаций занимаются креативными индустриями по 16 направлениям. Доля креативных индустрий в ВРП региона достигла 4,2%. Наибольший вклад обеспечивают сфера ИТ (более 39%), реклама и связи с общественностью (19,6%), сфера отдыха и развлечений (10,1%). Налоговые поступления от сферы креативных индустрий в 2025 году достигли 14,1 млрд рублей, рост за последний год составил более чем 29%.

Министр культуры Новосибирской области Юрий Зимняков отметил, что для поддержки сферы креативных индустрий в 2024 году в регионе открылся Региональный проектный офис президентского Фонда культурных инициатив. По итогам 2025 года регион занимает первое место в Сибири по количеству победителей и привлеченных средств Фонда, а также входит в топ-10 российских регионов по общей сумме грантов. С 2022 года на территории области ведется работа по созданию школ креативных индустрий (ШКИ) — в этом году откроется четвертая ШКИ.

По данным областного Минобра, подготовку специалистов для креативных индустрий осуществляют 14 вузов и 37 организаций среднего образования, всего по этим специальностям обучается более 35 тысяч студентов. Ежегодно на рынок труда выходят более 5 тысяч человек.

Корпорация развития — это специализированная организация по привлечению инвестиций в регион и работе с инвесторами по принципу «одного окна». Учредителем является Новосибирская область. Выручка компании в 2025 году составила 102,7 млн руб. (-17%), чистая прибыль — 36,3 млн руб (-48%). С апреля корпорацию в статусе врио возглавляет экс-министр экономического развития региона Ольга Молчанова.

Ранее редакция сообщала о том, что реестр участников креативных индустрий готовят в Новосибирской области.  Включение в этот список будет давать право на получение региональных и федеральных мер поддержки. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области, автор: пресс-служба.

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть ПроБизнес

Регионы : Новосибирск

Теги : креативные индустрии господдержка

487
0
0
Предыдущая статья
О том как вырастить микрозелень на подоконнике рассказала ученый из Омска
Следующая статья
Каждый десятый россиянин получает финансовые услуги на Почте

Курьеры ломают газоны в парке Бугакова в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил заместителю Иосифу Кодалаеву, главе департамента культуры Ксении Антоновой и руководителю Октябрьского района Якову Чагину разобраться с ситуацией в парке имени Бугакова.

— Хороший парк, большая территория, но курьеры позволяют себе ездить по нашим газонам, ищут объездные маршруты, чтобы быстрее сделать доставку. Необходимо выстроить процессы, может быть, провести заградительные мероприятия, поработать с компаниями-доставщиками, чтобы такого не было. Город предпринял большие усилия, чтобы построить этот парк, а наши же горожане нарушают правила благоустройства и разрушают то, что с таким трудом построено, — добавил мэр.

Читать полностью

Новосибирск возглавил рейтинг подростковой занятости в Сибири

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области каждый двадцатый соискатель на рынке труда ещё не получил аттестат о среднем образовании. Местные подростки всё активнее выходят на работу, и эта тенденция уже заметно меняет структуру региональной занятости. Об этом сообщили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

В 2026 году на долю жителей в возрасте от 14 до 18 лет приходится 5% всех активных резюме в регионе. Речь идёт о 25,3 тысячи документов, которые молодые люди создали или обновили с начала года. Большинство из них хотят трудиться не на удалёнке, а непосредственно на территории работодателя — такой формат предпочли 94% юных соискателей.

Читать полностью

Глава Госэкспертизы сменился в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области сменился руководитель «Государственной вневедомственной экспертизы» (ГБУ НСО «ГВЭ НСО»). Как сообщил источник редакции, Алишер Касимов ушел с должности по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы ведомства назначен заместитель руководителя Александр Нарушевич, который работал его заместителем.

Алишер Касимов возглавил госучреждение в феврале 2025 года.

Читать полностью

Предприятия и транспорт Новосибирска резко увеличили выбросы в атмосферу

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году новосибирские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 469,8 тысяч тонн тысяч тонн вредных веществ. Это на 67,3% больше, чем в 2024 году. По приросту выбросов регион оказался на четвертом месте в стране, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В топ-10 из Сибири также входит Республика Алтай (+60,2%, до 25,2 тысяч тонн).

— Во всех регионах, вошедших в антирейтинг, фиксировался рост транспортных и промышленных выбросов, — заявили в компании.

Читать полностью

Чуть более 500 самозанятых новосибирцев оплатили взносы на больничные

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году добровольные взносы, дающие право на получение больничных, оплатили 512 самозанятых Новосибирской области. Об этом редакции Infopro54 уточнили в пресс-службе Отделения СФР по региону.

— В текущем году возможности получать выплаты на основе добровольного страхования расширены: теперь не только индивидуальные предприниматели могут претендовать на выплаты по больничным, но и самозанятые граждане — плательщики налога на профессиональный доход. До 2026 года такая возможность была предоставлена самозанятым, если они были оформлены как ИП, — напомнила заместитель управляющего Отделением СФР по Новосибирской области Оксана Бабаскина.

Читать полностью

Здание бывшего Decathlon выставили на продажу в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

На онлайн-площадке по реализации недвижимости появилось объявление о продаже нежилого помещения на улице Фабричной, 59 в Новосибирске. Собственник оценивает объект в 490 миллионов рублей. В объявлении указано, что речь идёт о помещении свободного назначения площадью 4228 кв. метров, однако общая площадь здания достигает 8630 кв. метров.

Стоит отметить, что ранее в этом объекте размещался Decathlon. Корпус ввели в эксплуатацию в мае 2021 года. К нему относится земельный участок размером в один гектар, где оборудована парковка для 121 автомобиля. По данным сервиса 2ГИС, в здании до сих пор находится магазин спортивных товаров.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Финансы

Деньги здесь и сейчас: как банки перестраивают зарплатные сервисы

Власть Общество Право&Порядок

Курьеры ломают газоны в парке Бугакова в Новосибирске

Культура

«Ревущие двадцатые» на сцене: премьера спектакля «Великий Гэтсби» состоится в Новосибирске

Финансы

Каждый десятый россиянин получает финансовые услуги на Почте

Бизнес Власть ПроБизнес

Курировать креативные индустрии в Новосибирске будет Корпорация развития

Бизнес Общество

Новосибирск возглавил рейтинг подростковой занятости в Сибири

Общество

Русфонд собирает средства на операцию для ребенка с несовершенным остеогенезом

Власть Отставки и назначения

Глава Госэкспертизы сменился в Новосибирской области

Общество

«Это очень обидно»: в новосибирских научных институтах урезают ставки и другие расходы

Общество

Двух защитников приобрел новосибирский ХК «Сибирь»

Бизнес

Предприятия и транспорт Новосибирска резко увеличили выбросы в атмосферу

Власть Общество

Чуть более 500 самозанятых новосибирцев оплатили взносы на больничные

Бизнес Недвижимость

Здание бывшего Decathlon выставили на продажу в Новосибирске

Культура Общество Прямым текстом

Юрий Крылов: Русский язык — это не памятник, а процесс

Бизнес Власть Общество

Стоимость похорон в Новосибирске снова увеличится

Власть

Андрей Травников и Андрей Шимкив поздравили многодетных мам в Новосибирске

Финансы

Пушкинская карта: 7 миллионов молодых россиян стали участниками культурной программы

Финансы

Спрос на ипотеку для ИЖС растет: банки снижают ставки

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Культура Общество Прямым текстом

Юрий Крылов: Русский язык — это не памятник, а процесс

Культура Общество Прямым текстом

Людмила Инютина: Почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности