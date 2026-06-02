Курировать креативные индустрии в Новосибирске будет Корпорация развития

В Новосибирске определена опорная организация по развитию креативных индустрий в регионе. Этот статус получила Корпорация развития Новосибирской области. Решение принято на заседании профильного координационного совета при губернаторе.

По данным Минэкономразвития региона, сегодня в области более 15 тысяч организаций занимаются креативными индустриями по 16 направлениям. Доля креативных индустрий в ВРП региона достигла 4,2%. Наибольший вклад обеспечивают сфера ИТ (более 39%), реклама и связи с общественностью (19,6%), сфера отдыха и развлечений (10,1%). Налоговые поступления от сферы креативных индустрий в 2025 году достигли 14,1 млрд рублей, рост за последний год составил более чем 29%.

Министр культуры Новосибирской области Юрий Зимняков отметил, что для поддержки сферы креативных индустрий в 2024 году в регионе открылся Региональный проектный офис президентского Фонда культурных инициатив. По итогам 2025 года регион занимает первое место в Сибири по количеству победителей и привлеченных средств Фонда, а также входит в топ-10 российских регионов по общей сумме грантов. С 2022 года на территории области ведется работа по созданию школ креативных индустрий (ШКИ) — в этом году откроется четвертая ШКИ.

По данным областного Минобра, подготовку специалистов для креативных индустрий осуществляют 14 вузов и 37 организаций среднего образования, всего по этим специальностям обучается более 35 тысяч студентов. Ежегодно на рынок труда выходят более 5 тысяч человек.

Корпорация развития — это специализированная организация по привлечению инвестиций в регион и работе с инвесторами по принципу «одного окна». Учредителем является Новосибирская область. Выручка компании в 2025 году составила 102,7 млн руб. (-17%), чистая прибыль — 36,3 млн руб (-48%). С апреля корпорацию в статусе врио возглавляет экс-министр экономического развития региона Ольга Молчанова.

