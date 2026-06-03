Областной суд поддержал передачу разработок новосибирских ученых России

В борьбе за одну из самых дорогих инновационных разработок в истории Новосибирской области поставлена точка. Апелляционная инстанция признала законным изъятие у частных структур активов OCSiAl (ОКСиАЛ) на сумму более 9 миллиардов рублей. Речь идет о контрольных долях в компаниях, связанных с производством углеродных нанотрубок, которые долгое время развивались при участии «Роснано» на бюджетные деньги.

Суть спора сводилась к тому, кто вправе распоряжаться высокотехнологичными активами и получаемой от них прибылью. Конфликт тянется с 2023 года. Тогда суд Люксембурга арестовал долю «Роснано» в материнской компании по иску бывших акционеров ЮКОСа. Это фактически блокировало возможность российского участия в принятии решений на международном уровне. Параллельно Генпрокуратура добивалась возврата патентов на изобретение нанотрубок. Следствие установило, что разработчики, будучи сотрудниками института, вели исследования за бюджетный счет, а значит, права на результаты их труда должны принадлежать Российской Федерации, а не зарубежным бенефициарам.

Прокуратура Новосибирской области потребовала вернуть эти активы обратно в казну. В первой инстанции Советского районного суда требования удовлетворили, обязав ответчиков выплатить почти 9,4 миллиарда рублей неосновательного обогащения.

Ответчиками выступили новосибирский учёный Михаил Предтеченский (один из сооснователей компании OCSiAl), две местные фирмы — «Универсальные добавки» и «Плазмокатализ» — и люксембургская компания Long Life Technologies S.A. Кроме денег, суд постановил передать России доли в уставном капитале фирм.

— В счет взыскания неосновательного обогащения суд обратил в доход Российской Федерации принадлежащие ООО «Плазмокатализ» 100 % долей в уставном капитале ООО «Универсальные добавки», принадлежащие компании Long Life Technologies S.A. 99,9763 % долей в уставном капитале ООО «Плазмокатализ», а также принадлежащие ООО «Универсальные добавки» 0,0237 % долей в уставном капитале ООО «Плазмокатализ», — уточнили в областном суде.

Фигуранты дела не согласились и подали жалобу в вышестоящую инстанцию. Они попытались доказать неправомерность изъятия активов. Однако 2 июня 2026 года Новосибирский областной суд рассмотрел апелляцию и не нашел оснований для пересмотра.

— Новосибирский областной суд оставил решение Советского районного суда г. Новосибирска без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения, — сообщили в ведомстве.

Теперь решение вступило в законную силу. Управление изъятыми долями уже передано под контроль «Роснано». На площадках бывших ответчиков продолжается оценка состояния производственных мощностей.

Ранее редакция сообщала, что число судебных дел с иностранными компаниями в Новосибирске сократилось втрое.