Розничные займы в России вырастут до 13,3 трлн рублей в 2026 году

Итоги 2026 года покажут впечатляющий скачок в выдаче розничных займов в России, который составит 37%, достигнув отметки в 13,3 триллиона рублей, не принимая во внимание POS-кредитование. Ожидается, что прошлогоднее замедление будет полностью компенсировано во всех основных категориях: кредиты наличными увеличатся на 76%, ипотечные займы — на 16%, а автокредиты — на 14%. Эти прогнозы были представлены Алексеем Охорзиным, старшим вице-президентом ВТБ, руководителем департамента продуктов розничного бизнеса, в рамках Петербургского международного экономического форума-2026.

Первое полугодие задает позитивный вектор восстановления: объемы кредитования физических лиц могут достичь 5,4 триллиона рублей, что на 50% превышает прошлогодние показатели. Главным драйвером роста станет потребительское кредитование, объемы которого, как ожидается, превысят 2,4 триллиона рублей, продемонстрировав рост в 68% по сравнению с предыдущим годом. Выдачи ипотеки могут увеличиться почти на 40% до 2,1 триллиона рублей, а автокредитов – на 38%, достигнув 870 миллиардов рублей.

К концу первого полугодия розничный кредитный портфель российских банков может расшириться более чем на 600 миллиардов рублей, составив 41,3 триллиона рублей. К концу года этот показатель приблизится к 44 триллионам рублей, добавив 8%. Позитивная тенденция ожидается во всех продуктовых линейках: ипотечный портфель вырастет на 9%, кредитов наличными — на 10%, а автокредитов — на 7%.

— Первое полугодие формирует равномерный рост розничного кредитования во всех сегментах, во втором динамика может ускориться при сохранении текущего курса ЦБ на снижение ключевой ставки. Мы ожидаем, что по итогам года продажи кредитов наличными превысят 6 трлн рублей, ипотеки — более 5 трлн, авто — около 2 трлн. Это позволит розничному рынку закрыть год с приростом портфеля выше прошлогоднего результата, — отметил Алексей Охорзин.

По его словам, портфель кредитов физическим лицам увеличится на 8% — этот показатель пока уступает ожидаемому приросту портфеля розничных сбережений (10%), однако, разрыв продолжает сокращаться.

— Годом ранее разница между динамикой кредитного и депозитного портфелей была гораздо заметнее — 3% против 15%. Несмотря на то, что ставки по кредитам еще не достигли комфортного для населения уровня, мы наблюдаем устойчивое восстановление рынка. Если этот тренд закрепится, в 2027 году на фоне ожидаемого снижения ставок динамика обоих портфелей может выйти на паритет, — добавил он.

Прогнозы основаны на данных ЦБ РФ и Frank RG, исключая POS-кредитование.