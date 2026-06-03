Банки меняют индустрию туризма новыми сервисами

На российском рынке путешествий происходит трансформация потребительских предпочтений. Все больше россиян предпочитают самостоятельно организовывать свои поездки, отказываясь от стандартных турпакетов. Анализ данных агрегаторов за 2025 год показывает, что более 65% авиабилетов, отелей и туров в России были проданы напрямую онлайн. Общая стоимость рынка онлайн-тревел достигла внушительной суммы в 1,2 триллиона рублей. В этот перспективный сегмент активно интегрируются банки, стремясь превратить свои финансовые приложения в универсальных помощников в организации досуга. Ярким примером такого развития стало анонсированное ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме-2026 внедрение генеративного ИИ-агента для путешествий.

Первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова сообщила, что банк планирует представить рынку персонального тревел-ассистента, основанного на технологиях генеративного ИИ. Этот помощник будет анализировать историю покупок клиента, его программы лояльности и предпочтения относительно времени отдыха, чтобы предлагать индивидуально подобранные варианты авиаперелетов, проживания и туров. Сервис также будет доступен для пользователей Почта банка.

На данный момент в банке уже функционируют два типа ИИ-агентов: один помогает сотрудникам ускорять обслуживание клиентов, а другой – формировать инвестиционные портфели, соответствующие риск-профилю клиента. Внедрение тревел-ассистента является логичным продолжением философии банка: «финансы как инструмент, жизнь — истинная ценность».

Рынок самостоятельных путешествий в России демонстрирует устойчивый двузначный рост. Согласно статистике АТОР, в 2025 году 73% внутренних туристов самостоятельно бронировали жилье через онлайн-платформы, а при зарубежных поездках этот показатель составил около 60%. Исследования НАФИ выявили значительный, но пока неудовлетворенный спрос на автоматизированные ИИ-помощники: 41% респондентов желают получать персонализированные рекомендации по путешествиям, однако лишь 12% уже пользовались подобными сервисами. Основными препятствиями остаются сомнения в качестве рекомендаций и трудности интеграции с финансовыми инструментами.

Здесь банки обладают уникальным конкурентным преимуществом. Эксперты отмечают, что наличие транзакционных данных позволяет банкам понимать реальные потребительские паттерны, а не только заявленные предпочтения. Банк осведомлен о типичных тратах клиента на проживание, времени покупки билетов, использовании бизнес-залов и такси во время поездок. Генеративный ИИ способен трансформировать эту информацию в выгодные и ненавязчивые предложения, интегрированные с банковскими продуктами, такими как карты с милями, кэшбэком или рассрочкой.

Специалисты сходятся во мнении, что появление ИИ-агентов от банков трансформирует конкурентную среду, но не приведет к исчезновению классического турбизнеса. Сложные маршруты, корпоративные поездки и узкоспециализированные туры по-прежнему будут требовать участия экспертов-людей. Тем не менее, стандартные пакетные предложения и простые комбинации перелетов с отелями, вероятно, будут все чаще управляться ИИ-ассистентами.

Ключевым вызовом для банков является обеспечение безупречной работы алгоритмов. Ошибки в подборе рейсов или упущение стыковок могут подорвать доверие к тревел-сервису. Поэтому акцент делается на предоставление «деликатных» рекомендаций, оставляя окончательное решение за пользователем. В будущем такие помощники могут эволюционировать из простых витрин партнерских предложений в полноценные маркетплейсы, где будет представлена конкуренция авиакомпаний, отельеров и туроператоров, а банк выступит гарантом надежности.

Таким образом, цифровой тревел-ассистент на базе генеративного ИИ представляет собой не просто новую технологию, а показатель смены парадигмы банковского обслуживания. Банки переходят от роли расчетного центра к позиции доверенного советника, помогающего клиентам в ключевых жизненных событиях, и отпуск становится первым шагом в этом направлении.