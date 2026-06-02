Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером детского праздника

Военно-историческая экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе» будет проходить в августе на территории Барятинского района Калужской области. Участниками экспедиции станут представители поисковых организаций, общественных движений и объединений Российской Федерации, школьники. В прошлом году участниками экспедиции стали также поисковые отряды из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Белоруссии и Молдовы.

Для участия в экспедиции из Новосибирска будет сформирован сводный поисковый отряд «Память Отечества», в который войдут члены Общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Новосибирской области, учащиеся старших классов общеобразовательных школ Новосибирска. Банк Уралсиб оказал финансовую поддержку поисковому отряду в подготовке военно-исторической экспедиции.