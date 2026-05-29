Около 330 тысяч опор ЛЭП проверили энергетики в Новосибирской области

«Россети Новосибирск» усиливают работу по обнаружению и предотвращению несанкционированного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на объектах электросетевого комплекса. В 2026 году компания значительно расширила спектр проводимых проверок.

С начала текущего года специалисты провели объездные инспекции 14,7 тыс. километров линий электропередачи (ЛЭП) и проверили около 330 тыс. опор. Интенсивность контрольных мероприятий возросла на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Систематический контроль способствует упорядочению сотрудничества с операторами связи в рамках законодательства. С начала года было узаконено и приведено в соответствие с нормами размещение самовольных подвесов, ранее обнаруженных сотрудниками, почти на 12 тыс. опор ЛЭП.

В процессе рейдов энергетики еженедельно фиксируют нарушения правил размещения ВОЛС со стороны провайдеров. Каждый нелегальный подвес представляет собой прямую угрозу аварийного прекращения подачи электроэнергии потребителям и социально значимым объектам. Телекоммуникационное оборудование, установленное без согласования с энергосетевой компанией, мешает работе ремонтных бригад на энергообъектах и может привести к повреждению ЛЭП из-за столкновения проводов при неблагоприятных погодных условиях.

Для предотвращения подобных ситуаций и снижения вероятности сбоев в электроснабжении потребителей, специалисты документируют нарушения и уведомляют владельцев оборудования о необходимости привести ВОЛС в соответствие с техническими требованиями для совместного использования опор, соблюдая все нормы и правила. Процесс легализации самовольного подвеса упрощен: провайдерам достаточно отправить электронное письмо с соответствующей заявкой на адрес info@eseti.ru.

Компания намерена продолжать расширять охват проверочных мероприятий на ЛЭП во всех районах Новосибирской области и ускорять процесс легализации линий связи.