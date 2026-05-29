Около 330 тысяч опор ЛЭП проверили энергетики в Новосибирской области

С начала года было узаконено и приведено в соответствие с нормами размещение самовольных подвесов, ранее обнаруженных сотрудниками, почти на 12 тыс. опор ЛЭП

Около 330 тысяч опор ЛЭП проверили энергетики в Новосибирской области«Россети Новосибирск» усиливают работу по обнаружению и предотвращению несанкционированного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на объектах электросетевого комплекса. В 2026 году компания значительно расширила спектр проводимых проверок.

С начала текущего года специалисты провели объездные инспекции 14,7 тыс. километров линий электропередачи (ЛЭП) и проверили около 330 тыс. опор. Интенсивность контрольных мероприятий возросла на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Систематический контроль способствует упорядочению сотрудничества с операторами связи в рамках законодательства. С начала года было узаконено и приведено в соответствие с нормами размещение самовольных подвесов, ранее обнаруженных сотрудниками, почти на 12 тыс. опор ЛЭП.

В процессе рейдов энергетики еженедельно фиксируют нарушения правил размещения ВОЛС со стороны провайдеров. Каждый нелегальный подвес представляет собой прямую угрозу аварийного прекращения подачи электроэнергии потребителям и социально значимым объектам. Телекоммуникационное оборудование, установленное без согласования с энергосетевой компанией, мешает работе ремонтных бригад на энергообъектах и может привести к повреждению ЛЭП из-за столкновения проводов при неблагоприятных погодных условиях.

Для предотвращения подобных ситуаций и снижения вероятности сбоев в электроснабжении потребителей, специалисты документируют нарушения и уведомляют владельцев оборудования о необходимости привести ВОЛС в соответствие с техническими требованиями для совместного использования опор, соблюдая все нормы и правила. Процесс легализации самовольного подвеса упрощен: провайдерам достаточно отправить электронное письмо с соответствующей заявкой на адрес info@eseti.ru.

Компания намерена продолжать расширять охват проверочных мероприятий на ЛЭП во всех районах Новосибирской области и ускорять процесс легализации линий связи.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев

Энергетики ответили на вопросы предпринимателей в Новосибирске

20 мая 2026 года в Новосибирске прошла встреча, приуроченная к профессиональному празднику представителей бизнеса, под названием «Городской день предпринимательства». Это событие объединило представителей власти, делового сообщества и экспертов из различных сфер. Компания «Россети Новосибирск» приняла активное участие как в деловой части мероприятия, так и в рамках выставочной зоны.

Являясь ключевой сетевой организацией Новосибирской области, энергокомпания активно сотрудничает с малыми и средними предприятиями (МСП) по ряду направлений, включая технологическое присоединение к электросетям. Только за отчетный квартал 2026 года было заключено 414 договоров на подключение объектов МСП, общей мощностью 18,6 МВт.

Энергетики обеспечат электроснабжением 26-этажный дом в Октябрьском районе

В Октябрьском районе Новосибирска энергетики приступили к созданию инфраструктуры для технологического присоединения нового многоэтажного дома жилого комплекса «Чацкий». Общая мощность заявленной нагрузки составит около 875 кВт.

Для этих целей специалисты построят двухтрансформаторную подстанцию и проложат более 300 метров кабельных линий. Чтобы не нарушать сложившееся благоустройство района, часть коммуникаций смонтируют методом горизонтально-направленного бурения. Такой способ позволяет не вскрывать асфальт и не повреждать зелёные зоны.

Энергетики обеспечили надежное электроснабжение в дни празднования Великой Победы

Накануне Дня Победы были предприняты все необходимые меры для обеспечения надежного электроснабжения потребителей. Усилен контроль состояния энергооборудования и работоспособности электроустановок, подготовлены 202 бригады: 783 энергетика, 455 единиц техники, а также 14 передвижных резервных источника подачи электроэнергии суммарной мощностью 2,7 МВт. Особое внимание уделено антитеррористической защищенности и информационной безопасности инфраструктуры сетевой организации. На фоне обстановки, осложненной...

Энергетики обновляют сети пригорода за 13 млн

Компания «Россети Новосибирск» направит больше 13,5 млн рублей на обновление сетей в пригороде Новосибирска. Энергетики уже приступили к работам в мае. Обновление затронет несколько населенных пунктов в Новосибирском районе, включая микрорайон «Калиновый» в поселке Степной, НСТ «Тайфун», ДНТ «Лесная дача» и ДНП «Лаки Парк».

В планах — заменить больше 7 км провода на линии 10 кВ на современный с лучшей пропускной способностью и установить более надежные железобетонные опоры. Это повысит качество подачи электроэнергии и снизит риск аварий. Дополнительно на линии уже установили два комплекта индикаторов короткого замыкания. С их помощью при неполадках специалисты быстро найдут точное место повреждения и отправят туда ремонтную бригаду, что сократит время устранения аварии.

В майские праздники энергетики будут работать в усиленном режиме

В преддверии длительных выходных, посвященных майским праздникам, компания «Россети Новосибирск» предприняла шаги по усиленному контролю за функционированием электросетевой инфраструктуры региона. Главный инженер Владимир Герасимов на заседании штаба ПАО «Россети» по обеспечению бесперебойного энергоснабжения потребителей представил отчет о готовности энергетиков Новосибирской области к работе в нестандартных условиях предстоящих торжеств.

Особое внимание уделяется мониторингу состояния энергетического оборудования и проверке работоспособности электроустановок. В случае возникновения аварийных ситуаций, для проведения восстановительных работ мобилизованы 202 бригады, включающие 783 специалиста. В их распоряжении находятся 455 единиц техники. Кроме того, для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов предусмотрено 14 мобильных резервных источников питания общей мощностью 2,7 МВт. Весь персонал прошел инструктаж, обеспечен необходимым оборудованием, а готовность спецтехники и систем связи была тщательно проверена.

«Россети Новосибирск» рассказали о профессии на Всероссийской ярмарке вакансий

В середине апреля Новосибирская область и её столица стали площадками для проведения регионального этапа общероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей». Это значимое событие, являющееся частью национального проекта «Кадры», собрало более 250 региональных работодателей, среди которых свою кадровую политику представила компания «Россети Новосибирск».

Ярмарка прошла в формате прямой диалог между соискателями и представителями компаний. Участники имели возможность свободно обсуждать рабочие вопросы и проходить экспресс-собеседования, предварительно заполнив анкету. HR-специалисты энергетической компании провели личные встречи с тысячами потенциальных сотрудников.

