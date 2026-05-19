Импортеры и перевозчики Новосибирска будут вносить обеспечительный платеж за товары

Новосибирская область стала участником проекта по внедрению национальной системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ).

— Внедрение СПОТ позволит сформировать честную конкурентную среду и повысить защищенность потребительских прав граждан за счёт четкой идентификации поставщика, — отметила начальник отдела камерального контроля налога на добавленную стоимость № 1 УФНС России по Новосибирской области Марина Фискова.

Заявителями в рамках проекта выступают импортеры или посредники, а перевозчики осуществляют транспортировку товаров автомобильным транспортом. Пока юрлица и ИП могут подключаться к системе в добровольном порядке.

Как пояснили в налоговой, импортеры до ввоза товара обязаны внести обеспечительный платеж, равный сумме НДС и акцизов. После проверки налоговым органом достаточности уплаченного обеспечительного платежа заявитель получает QR-код. По прибытии товара на территорию Российской Федерации он принимается на учет импортером, в налоговый орган представляются заявление о ввозе товаров и декларация по косвенным налогам. По результатам камеральной налоговой проверки и при отсутствии нарушений обеспечительный платеж идет в счёт уплаты косвенного налога.

— В пилотный период, который продлится до 1 июня текущего года, контролирующий орган только фиксирует факт отсутствия документа о предстоящей поставке. Затем планируется запуск системы в промышленную эксплуатацию. Тогда уплата обеспечительного платежа будет обязательна, — отметила Марина Фискова.

Она подчеркнула, что отсутствие документа о предстоящей поставке с QR-кодом станет основанием для запрета допуска автомобиля с товаром на территорию Российской Федерации.

