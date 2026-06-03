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Телекоммуникации

Качество интернета в Кольцово вышло на новый уровень

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На территории наукограда установили новое телекоммуникационное оборудование

МТС улучшила качество мобильного интернета в Новосибирской области. В наукограде Кольцово было установлено новое телекоммуникационное оборудование и модернизировано уже существующее. Это привело к расширению зоны покрытия и увеличению пропускной способности сети. Теперь больше пользователей смогут одновременно пользоваться интернетом на своих устройствах, не испытывая снижения скорости.

Кольцово известно в мире как центр вирусологии, где проводятся исследования различных опасных вирусов, включая оспу и Эболу. Во время недавней пандемии на базе центра была создана одна из отечественных вакцин.

По словам директора МТС в Новосибирской области Алексея Пахомова, Кольцово является одним из наиболее динамично развивающихся населённых пунктов региона. В наукограде активно работают предприятия фармацевтической, космецевтической и медицинской отраслей. Обеспечение жителей посёлка качественной голосовой связью и стабильным высокоскоростным мобильным интернетом является приоритетной задачей.

Фото: magnific.com/Автор: freepik 

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Рубрики : Телекоммуникации

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : телеком МТС

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Ещё семь тысяч новосибирцев получили улучшенный интернет

Компания МТС значительно увеличила покрытие скоростного домашнего интернета в Новосибирске. Благодаря запуску нового телекоммуникационного оборудования, примерно три тысячи домохозяйств в Заельцовском районе теперь могут пользоваться сетью с улучшенными характеристиками.

Среди подключенных объектов – многоквартирные дома, входящие в состав жилых комплексов «Основатели», «Ельцовский», «Сосны» и «Расцветай на Красном».

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Новосибирская область получит 35 отечественных LTE-станций к 2027 году

К началу 2027 года мобильная сеть компании МТС будет оснащена дополнительными 2600 базовыми станциями отечественного производства, созданными ООО «ИРТЕЯ». Эти устройства будут развернуты по всей России, доведя общее число отечественных станций в 76 регионах до 3800 единиц, из которых 35 будут расположены в Новосибирской области. Поставленное оборудование российского производителя отличается расширенными возможностями и совместимо со всеми действующими в стране частотными стандартами LTE и GSM.

Ранее, к началу 2025 года, на действующей сети в 37 российских регионах уже началась опытная эксплуатация первой промышленной партии из 200 LTE-станций российского производства. Новосибирская область одной из первых получила отечественное оборудование – первые базовые станции были запущены в сёлах Ужаниха и Воробьёво.

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Новые аэромобильные комплексы обеспечат связь в труднодоступных населённых пунктах

В Российской Федерации разработана инновационная система для обеспечения мобильной связью отдаленных населенных пунктов, включая технологические стандарты LTE и 5G. Эта разработка представляет собой аэромобильный комплекс, смонтированный на базе автомобиля. Ключевым элементом системы является телекоммуникационное оборудование отечественного производства, предназначенное для работы в сетях LTE/5G, которое крепится на беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, к началу 2028 года планируется выпуск и распределение по регионам страны нескольких десятков подобных комплексов, о чем было объявлено представителями компании МТС.

Основное назначение таких комплексов – оперативное предоставление услуг мобильной связи в труднодоступных и малочисленных районах. Они будут использоваться для поддержки различных мероприятий, включая хозяйственную деятельность, проведение массовых собраний, устранение последствий чрезвычайных ситуаций и проведение поисково-спасательных работ.

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На станции метро «Спортивная» в Новосибирске появился бесшовный интернет

Инженеры компании МТС установили телеком-оборудование с бесшовным покрытием LTE внутри и снаружи станции «Спортивная». Как сообщил оператор, высокоскоростной мобильный интернет теперь доступен на платформе, в кассовых зонах, вестибюлях, на эскалаторах, перегонах, соединяющих «Спортивную» с соседними станциями, а также в технических помещениях.

— Работы по улучшению качества связи на станции «Спортивная» помогли «прокачать» сеть на Октябрьском мосту со стороны левого берега города для водителей и пассажиров наземного транспорта, — подчеркнул директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

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Мобильную связь улучшили в 20 новосибирских дачных посёлках

Компания МТС модернизировала телекоммуникационную инфраструктуру в 20 садовых обществах Новосибирска. Работы провели в дачных посёлках Новосибирского, Искитимского, Мошковского и Коченёвского районов области.

Специалисты увеличили ёмкость сети — способность одновременно обслуживать большое количество абонентов без потери качества. Благодаря этому даже в часы пиковых нагрузок, включая вечера пятницы и выходные дни, пользователи смогут комфортно пользоваться голосовой связью, мобильным интернетом, порталом «Госуслуги» и онлайн-покупками.

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Ленинский район Новосибирска получил улучшенную мобильную связь

Компания МТС провела модернизацию своих объектов в Ленинском районе Новосибирска, что привело к повышению качества мобильной связи для жителей и гостей города. По итогам установки нового и усовершенствования существующего телекоммуникационного оборудования достигнуто улучшение покрытия и увеличение пропускной способности сети.

Работы по развертыванию и обновлению инфраструктуры велись в различных частях Ленинского района. Заметные позитивные изменения в уровне мобильного сигнала ощутят пользователи в частном секторе по улицам 1-я и 2-я Портовая, на пересечении улиц Котовского и Ватутина, в районах Большой, Связистов, Титова, а также на Степной (вдоль Станиславского) и на площади Маркса.

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