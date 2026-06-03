Качество интернета в Кольцово вышло на новый уровень

МТС улучшила качество мобильного интернета в Новосибирской области. В наукограде Кольцово было установлено новое телекоммуникационное оборудование и модернизировано уже существующее. Это привело к расширению зоны покрытия и увеличению пропускной способности сети. Теперь больше пользователей смогут одновременно пользоваться интернетом на своих устройствах, не испытывая снижения скорости.

Кольцово известно в мире как центр вирусологии, где проводятся исследования различных опасных вирусов, включая оспу и Эболу. Во время недавней пандемии на базе центра была создана одна из отечественных вакцин.

По словам директора МТС в Новосибирской области Алексея Пахомова, Кольцово является одним из наиболее динамично развивающихся населённых пунктов региона. В наукограде активно работают предприятия фармацевтической, космецевтической и медицинской отраслей. Обеспечение жителей посёлка качественной голосовой связью и стабильным высокоскоростным мобильным интернетом является приоритетной задачей.