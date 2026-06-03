Каждый имеет право на красоту: «Брусника» построит в Новосибирске «Молодость»

В Новосибирске состоялась презентация нового проекта компании «Брусника» — жилого квартала на улице Есенина. Он получил название «Молодость». Первая очередь проекта — пять секций высотой от 9 до 25 этажей на стилобате с двухуровневым паркингом, общественным двором, фонтанами и плотной зеленью.

Судя по тому, что показал девелопер, «Брусника» снова готовится создать в городе еще один центр притяжения — красивый, комфортный, пульсирующий жизнью. Место, где право на красоту перестает быть привилегией и становится повседневностью.

«Брусника» уверена, что место, где живет человек, во многом формирует его и должно помогать ему.

— Сейчас люди хотят не только право на город, но еще и право на красоту, которая будет вокруг них каждый день. Мы решили дать разряд красоты этому месту. Каждая локация, неважно где она находится, имеет право на что-то красивое внутри себя. Люди, которые там живут, имеют право мечтать, думать о будущем, ставить амбициозные цели. И они заслуживают, ежедневные чувства их были ближе к радости, чем к грусти например от серых стен вокруг. Манифест нашей «Молодости» такой: в каком бы районе ни жил горожанин, у него должно быть право видеть красоту вокруг каждый день, — говорит продюсер территории «Брусники» Павел Корнеев.

Замок на холме

Территорию под будущий квартал команда проекта впервые увидела примерно год назад. Первое впечатление было, мягко говоря, не восторженным. Но посмотрев чуть внимательнее, применив фирменную оптику «Брусники», архитекторы и проектировщики увидели возможности и перспективы там, где другие видят только проблемы.

— Заброшенная, депрессивная, заточенная исключительно под автомобили и их обслуживание — площадка выглядела абсолютно жизненно непригодной. Другие бы, наверное, испугались и убежали. А мы, наоборот, увидели в этом вызов. Наш проект — это такой максимальный редевелопмент. И для данной локации это как раз жизненно необходимо, и для города в целом, — говорит руководитель отдела мастер-плана «Брусники» Сергей Гапоненко.

У выбранного участка есть огромный потенциал. Рядом с будущим кварталом — река Каменка, недавно реконструированный Каменский парк, развивающаяся транспортная сеть. Архитекторы называют участок, выделенный под новый квартал, центром нового котла жизни всей территории.

Единственная точка примыкания к улице Есенина стала парадными входными воротами в квартал. А сквозной пешеходный маршрут, открытый для всех горожан, разрезал территорию на две части. Чтобы сохранить приватность для жителей, архитекторы подняли все дворовые пространства на уровень первого этажа и объединили их в закрытый контур.

Так родился образ замка или крепости — защищенной со всех сторон, но с живым внутренним пространством. По периметру формируется выразительный силуэт из башен, в центре — архитектурная доминанта, «замковый камень» всего проекта. При этом вся территория находится на холме с перепадом высот порядка двадцати метров в сторону улицы Есенина. Этот холм возвышается практически над всем городом. Дома квартала спроектированы так, что жителям будут доступны закаты, рассветы и впечатляющие панорамные виды.

Сердце района

Строительство квартала «Молодость» состоит из четырех очередей — эту структуру авторы проекта поэтично сравнивают с четырьмя отделами сердца. Первая очередь — «левое предсердие» — уже стартует. Это дом в лучших традициях «Брусники»: лаконичная архитектура, многоуровневые завершения, уникальные квартиры на первых и последних этажах. Сразу вместе с домом появятся дворовое общественное пространство и входная группа с площадью. Транспортные и пешеходные потоки в квартале полностью разделены — точно так же, как в организме человека не пересекаются венозная и артериальная кровь.

— Мы развели две системы — транспортную и пешеходную. Весь периметр обслуживается транспортным проездом с заездами в двухуровневый подземный паркинг, а внутренней территорией пользуются исключительно пешеходы, — объясняет Гапоненко.

Главная пешеходная артерия ведет с улицы Есенина через зеленую аллею в центральный общественный двор — новый для «Брусники» формат. Для тех, кому захочется тишины, предусмотрены приватные дворы, куда можно подняться по одному из амфитеатров, вписанных в рельеф.

Социальный магнит и коммерция

Важной частью проекта станет первый в Новосибирске воспитательно-образовательный комплекс — школа и детский сад, объединенные в одном здании. Такое решение обеспечивает более плавный переход детей из начальных ступеней образования в среднюю школу. Объект интегрирован в ландшафт и получит собственные полуприватные пространства.

Первые этажи по периметру квартала отданы под коммерческую инфраструктуру. В первой очереди это супермаркет у дома, аптека и заведение общепита с летней террасой.

Квартал «Молодость» обещает стать новым центром притяжения для всего района: с авторской архитектурой, продуманным благоустройством, собственной социальной и коммерческой инфраструктурой. Местом, где манифест «Брусники» о праве на красоту воплощается в реальность.

Познакомиться с проектом «Брусники» можно на сайте.