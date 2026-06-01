Банк Уралсиб принял участие в подготовке Сводного поискового отряда «Память Отечества»

27 мая в Доме офицеров Новосибирского гарнизона состоялся сбор поискового отряда «Память Отечества» в рамках подготовки к участию в военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе»

Банк УралсибВоенно-историческая экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе» будет проходить в августе на территории Барятинского района Калужской области. Участниками экспедиции станут представители поисковых организаций, общественных движений и объединений Российской Федерации, школьники.  В прошлом году участниками экспедиции стали также поисковые отряды из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Белоруссии и Молдовы.

Для участия в экспедиции из Новосибирска будет сформирован сводный поисковый отряд «Память Отечества», в который войдут члены Общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Новосибирской области, учащиеся старших классов общеобразовательных школ Новосибирска. Банк Уралсиб оказал финансовую поддержку поисковому отряду в подготовке военно-исторической экспедиции.

25 июня 2025 года Уралсиб подписал Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в совместной работе с общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Соглашение направлено на реализацию совместных программ по защите гражданских, социально-экономических прав ветеранов, повышения качества жизни и благополучия людей старшего поколения, разработку совместных программ социальной поддержки людей старшего поколения, создание условий активного долголетия и проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности и других направлений взаимодействия.

«Банк Уралсиб является организатором или активным участником целого ряда социально значимых инициатив в Сибирском регионе. Мы рады внести свой вклад в воспитание подрастающего поколения, а также помочь проведению военно-исторической экспедиции. Банк и в дальнейшем будет поддерживать такие инициативы», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Erid: F7NfYUJCUneVcwk7RVQC

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Фото предоставлено рекламодателем
Банк Уралсиб принял участие в работе III съезда Союза «Новосибирской городской торгово-промышленной палаты»

Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева стала участником форума.

В работе съезда приняли участие более 100 руководителей предприятий, предпринимателей и представителей органов власти. Сегодня НГТПП объединяет более 300 предприятий и организаций Новосибирской области, занимается формированием современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры города, создает благоприятные условия для предпринимательской деятельности, содействует развитию экономики Новосибирска. Текущая работа организации многогранна — это и экспертизы товаров и услуг, межрегиональная и международная кооперация, повышение социальной ответственности бизнеса, участие в городских деловых мероприятиях и ежегодных конкурсах для предпринимателей, консультирование и поддержка предпринимателей.

Читать полностью

Банк Уралсиб увеличил объемы ипотеки по собственным программам в 1,8 раза

По итогам 4 месяцев 2026 года они выросли в 1,8 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 10,8 млрд рублей. Доля собственных программ в общем объеме ипотечного кредитования банка достигла 84%. Наиболее востребованной у клиентов сегодня является программа кредитования на покупку вторичного жилья.

Общий ипотечный портфель банка на 01.05.2026 года увеличился в 1,1 раза, до 159,4 млрд рублей.

Читать полностью

Банк Уралсиб стал партнером соревнований по национальным видам борьбы Куреш и Гуштингири

Турнир прошел при поддержке министерства культуры Новосибирской области, мэрии города Новосибирска, Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России», Дома национальных культур им. Г.Д. Заволокина и Ассоциации национально-культурных автономий и национальных организаций г. Новосибирска и Новосибирской области «Содружество», партнером соревнований выступил Банк Уралсиб.

Соревнования собрали представителей разных национальностей – лучших спортсменов из сибирских городов по национальным видам борьбы. Оба вида борьбы вызывают большой интерес у зрителей, а в ходе поединков борцы продемонстрировали свои навыки и волю к победе. По итогам соревнований были определены победители, каждый из которых получил от организаторов турнира награды и памятные подарки. Турнир стал ярким примером объединения людей разных национальностей и культур, подарил участникам и болельщикам незабываемые эмоции.

Читать полностью

АКРА подтвердило кредитный рейтинг Банка Уралсиб на уровне А (RU) со «Стабильным» прогнозом

Как отмечают эксперты рейтингового агентства, оценка риск-профиля учитывает умеренные объемы принятого рыночного риска, а также приемлемое кредитное качество портфеля ценных бумаг. По мнению экспертов, кредитный портфель банка отличается невысоким уровнем проблемной задолженности, а также невысокой концентрацией выданных кредитов на десяти крупнейших группах заемщиков.

Оценка бизнес-профиля учитывает универсальный характер деятельности банка и определяется достаточно высокой диверсификацией его операционного дохода, умеренными темпами наращивания кредитного портфеля, заложенными в стратегии банка. Сильная оценка достаточности капитала банка обусловлена выполнением нормативов с запасом по национальным стандартам и способностью банка к генерации капитала.

Читать полностью

Банк Уралсиб возглавил рейтинг лучших кредитов наличными

Банк Уралсиб занял 1-е место в рейтинге лучших кредитов наличными в мае – исследование подготовил портал Выберу.ру.

В ходе исследования аналитики портала изучили ключевые критерии продуктов, в первую очередь, обратив внимание на ставки и их диапазон, максимальную сумму и срок кредитования, полную стоимость кредита, а также размер ежемесячных платежей. Кроме того, учитывались наличие и условия опции для снижения ставки, включая платную, возврат процентов, требования к страхованию, льготы для различных категорий клиентов, возможность дистанционного оформления и погашения кредита и ряд других параметров.

Читать полностью

Банк Уралсиб стал лауреатом конкурса «Директор года Сибири. Предприятие года Сибири»

Банк Уралсиб стал лауреатом в номинации «Финансист года» за «Уверенное развитие рынка финансовых услуг».

Конкурс уже более двадцати лет проводится Межрегиональной ассоциацией руководителей предприятий (МАРП), Издательским домом «Сибирское слово» совместно с Новосибирской городской торгово-промышленной палатой, Ассоциацией «Деловой клуб «СЭР» при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в СФО, правительства Новосибирской области, Законодательного собрания НСО, мэрии города Новосибирска. Конкурс ставит своей целью поддержать руководителей предприятий и организаций всех форм собственности, работающих в различных отраслях экономики, реализующих инновационные проекты, внедряющих передовые технологии, вносящих свой вклад в экономическое развитие региона. Награждение лауреатов конкурса проводится традиционно в канун празднования Дня предпринимателя в России.

Читать полностью
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

