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Новосибирские энергетики обновили автопарк на 52 миллиона рублей

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Основную долю новой техники составляют бригадные автомобили на базе ГАЗ-27527 «Соболь» и внедорожники УАЗ

Новосибирские энергетики обновили автопарк на 52 миллиона рублей«Россети Новосибирск» получили двадцать единиц нового транспорта и спецтехники отечественного производства. Это стало частью инициативы по развитию материально-технической базы предприятия. На закупку обновленного автопарка было инвестировано более 52 миллионов рублей.

Основную долю новой техники составляют бригадные автомобили на базе ГАЗ-27527 «Соболь» и внедорожники УАЗ. Данный транспорт предназначен для быстрого перемещения энергетиков к местам проведения работ, заменяя на действительной службе проверенные временем УАЗ-452, широко известные как «буханки». Новые машины будут распределены по районным филиалам компании, охватывая значительную часть территории региона.

Ожидается, что до конца 2026 года автопарк компании увеличится еще на несколько десятков единиц, включая:

  • мобильные ремонтные мастерские;
  • снегоходы;
  • экскаваторы-погрузчики;
  • многофункциональные бурильно-крановые установки;
  • автотопливозаправщик для транспортировки трансформаторного масла;
  • электролабораторию.

Применение новой спецтехники позволит сотрудникам компании повысить скорость реагирования на аварийные ситуации, а также эффективно выполнять разнообразные задачи, связанные с эксплуатацией энергетических объектов, даже в суровых климатических условиях, удаленных местностях и на участках со сложным рельефом.

Компания, являющаяся системообразующей территориальной сетевой организацией, ежегодно проводит мероприятия по модернизации своего транспортного парка и специализированного оборудования.

Фото предоставлено «Россети Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев

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Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика Россети Новосибирск

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«Новосибирскэнергосбыт» потребовал признать водоканал Искитима банкротом

Автор: Оксана Мочалова

АО «Новосибирскэнергосбыт» подало в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о признании банкротом искитимского ООО «Водоканал». Поводом стала задолженность предприятия в размере почти 14 миллионов рублей. На данный момент заявление не принято судом к производству.

Это не первый серьёзный финансовый спор между сторонами. За два месяца до подачи заявления о банкротстве арбитраж уже взыскал с водоканала в пользу энергетиков ещё один долг — более 21,5 миллиона рублей. Тот иск касался периода с сентября 2025 года по январь 2026 года, и ответчик полностью признал требования.

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Около 330 тысяч опор ЛЭП проверили энергетики в Новосибирской области

«Россети Новосибирск» усиливают работу по обнаружению и предотвращению несанкционированного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на объектах электросетевого комплекса. В 2026 году компания значительно расширила спектр проводимых проверок.

С начала текущего года специалисты провели объездные инспекции 14,7 тыс. километров линий электропередачи (ЛЭП) и проверили около 330 тыс. опор. Интенсивность контрольных мероприятий возросла на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Энергетики ответили на вопросы предпринимателей в Новосибирске

20 мая 2026 года в Новосибирске прошла встреча, приуроченная к профессиональному празднику представителей бизнеса, под названием «Городской день предпринимательства». Это событие объединило представителей власти, делового сообщества и экспертов из различных сфер. Компания «Россети Новосибирск» приняла активное участие как в деловой части мероприятия, так и в рамках выставочной зоны.

Являясь ключевой сетевой организацией Новосибирской области, энергокомпания активно сотрудничает с малыми и средними предприятиями (МСП) по ряду направлений, включая технологическое присоединение к электросетям. Только за отчетный квартал 2026 года было заключено 414 договоров на подключение объектов МСП, общей мощностью 18,6 МВт.

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Энергетики обеспечат электроснабжением 26-этажный дом в Октябрьском районе

В Октябрьском районе Новосибирска энергетики приступили к созданию инфраструктуры для технологического присоединения нового многоэтажного дома жилого комплекса «Чацкий». Общая мощность заявленной нагрузки составит около 875 кВт.

Для этих целей специалисты построят двухтрансформаторную подстанцию и проложат более 300 метров кабельных линий. Чтобы не нарушать сложившееся благоустройство района, часть коммуникаций смонтируют методом горизонтально-направленного бурения. Такой способ позволяет не вскрывать асфальт и не повреждать зелёные зоны.

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Энергетики обеспечили надежное электроснабжение в дни празднования Великой Победы

Накануне Дня Победы были предприняты все необходимые меры для обеспечения надежного электроснабжения потребителей. Усилен контроль состояния энергооборудования и работоспособности электроустановок, подготовлены 202 бригады: 783 энергетика, 455 единиц техники, а также 14 передвижных резервных источника подачи электроэнергии суммарной мощностью 2,7 МВт. Особое внимание уделено антитеррористической защищенности и информационной безопасности инфраструктуры сетевой организации. На фоне обстановки, осложненной...

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Энергетики обновляют сети пригорода за 13 млн

Компания «Россети Новосибирск» направит больше 13,5 млн рублей на обновление сетей в пригороде Новосибирска. Энергетики уже приступили к работам в мае. Обновление затронет несколько населенных пунктов в Новосибирском районе, включая микрорайон «Калиновый» в поселке Степной, НСТ «Тайфун», ДНТ «Лесная дача» и ДНП «Лаки Парк».

В планах — заменить больше 7 км провода на линии 10 кВ на современный с лучшей пропускной способностью и установить более надежные железобетонные опоры. Это повысит качество подачи электроэнергии и снизит риск аварий. Дополнительно на линии уже установили два комплекта индикаторов короткого замыкания. С их помощью при неполадках специалисты быстро найдут точное место повреждения и отправят туда ремонтную бригаду, что сократит время устранения аварии.

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