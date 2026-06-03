Новосибирские энергетики обновили автопарк на 52 миллиона рублей

«Россети Новосибирск» получили двадцать единиц нового транспорта и спецтехники отечественного производства. Это стало частью инициативы по развитию материально-технической базы предприятия. На закупку обновленного автопарка было инвестировано более 52 миллионов рублей.

Основную долю новой техники составляют бригадные автомобили на базе ГАЗ-27527 «Соболь» и внедорожники УАЗ. Данный транспорт предназначен для быстрого перемещения энергетиков к местам проведения работ, заменяя на действительной службе проверенные временем УАЗ-452, широко известные как «буханки». Новые машины будут распределены по районным филиалам компании, охватывая значительную часть территории региона.

Ожидается, что до конца 2026 года автопарк компании увеличится еще на несколько десятков единиц, включая:

мобильные ремонтные мастерские;

снегоходы;

экскаваторы-погрузчики;

многофункциональные бурильно-крановые установки;

автотопливозаправщик для транспортировки трансформаторного масла;

электролабораторию.

Применение новой спецтехники позволит сотрудникам компании повысить скорость реагирования на аварийные ситуации, а также эффективно выполнять разнообразные задачи, связанные с эксплуатацией энергетических объектов, даже в суровых климатических условиях, удаленных местностях и на участках со сложным рельефом.

Компания, являющаяся системообразующей территориальной сетевой организацией, ежегодно проводит мероприятия по модернизации своего транспортного парка и специализированного оборудования.