Полиция установила поджигателей СТО в Кировском районе Новосибирска

Полицейские в Новосибирске установили причастных к возгоранию автосервиса и 15 стоявших там машин. Ими оказались двое местных жителей 42 и 45 лет, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сигнал о пожаре на станции технического обслуживания на улице Мира поступил в дежурную часть отдела полиции № 8 «Кировский» в начале апреля. Прибывшие на место эксперты быстро выяснили: возгорание произошло не случайно. Следов технической неисправности не нашли, специалисты определили поджог.

Огонь повредил 15 автомобилей, которые находились на территории сервиса. Здание мастерской тоже частично выгорело. По предварительным подсчетам, ущерб составил 20 миллионов рублей.

Оперативники уголовного розыска городской полиции при силовой поддержке бойцов региональной Росгвардии вышли на след подозреваемых и задержали их.

Как выяснили следователи, старший из фигурантов решил отомстить своей бывшей сожительнице. Для этого он привлек знакомого. Подельники пробрались на территорию СТО, облили бензином автомобиль женщины и подожгли его. Машина стояла возле одного из боксов. После этого злоумышленники скрылись.

Во время обысков по местам жительства задержанных полицейские обнаружили и изъяли наркотические средства — более 22 граммов мефедрона и 0,45 грамма производного N-метилэфедрона.

— «Синтетика», по предварительной информации, предназначалась для дальнейшего сбыта, — сообщили в правоохранительных органах.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела за умышленное уничтожение чужого имущества (поджог автосервиса и машин), а также за приготовление к сбыту наркотиков. На время предварительного следствия оба мужчины заключены под стражу.

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