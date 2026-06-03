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Общество Право&Порядок

Полиция установила поджигателей СТО в Кировском районе Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

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Ущерб от пожара, уничтожившего 15 автомобилей, превысил 20 миллионов рублей

Полицейские в Новосибирске установили причастных к возгоранию автосервиса и 15 стоявших там машин. Ими оказались двое местных жителей 42 и 45 лет, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сигнал о пожаре на станции технического обслуживания на улице Мира поступил в дежурную часть отдела полиции № 8 «Кировский» в начале апреля. Прибывшие на место эксперты быстро выяснили: возгорание произошло не случайно. Следов технической неисправности не нашли, специалисты определили поджог.

Огонь повредил 15 автомобилей, которые находились на территории сервиса. Здание мастерской тоже частично выгорело. По предварительным подсчетам, ущерб составил 20 миллионов рублей.

Оперативники уголовного розыска городской полиции при силовой поддержке бойцов региональной Росгвардии вышли на след подозреваемых и задержали их.

Как выяснили следователи, старший из фигурантов решил отомстить своей бывшей сожительнице. Для этого он привлек знакомого. Подельники пробрались на территорию СТО, облили бензином автомобиль женщины и подожгли его. Машина стояла возле одного из боксов. После этого злоумышленники скрылись.

Во время обысков по местам жительства задержанных полицейские обнаружили и изъяли наркотические средства — более 22 граммов мефедрона и 0,45 грамма производного N-метилэфедрона.

— «Синтетика», по предварительной информации, предназначалась для дальнейшего сбыта, — сообщили в правоохранительных органах.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела за умышленное уничтожение чужого имущества (поджог автосервиса и машин), а также за приготовление к сбыту наркотиков. На время предварительного следствия оба мужчины заключены под стражу.

Ранее редакция сообщала, что в Искитиме работает серийный поджигатель мусорных контейнеров.

Источник фото: ГУ МВД по Новосибирской области, автор- пресс-служба

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы : Новосибирская область

Теги : уголовное дело происшествие поджог наркотики

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Город отметит 133-летие: в мэрии назвали даты главного праздника Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Власти Новосибирска определили даты празднования Дня города в 2026 году. Официальное постановление, утверждающее это решение, размещено на городском правовом портале. Празднование, посвященное 133-летию со дня основания города, пройдет 27 и 28 июня.

Городские службы уже начали подготовительные работы. В ближайшее время им предстоит сформировать единую концепцию праздника и разработать уникальный стиль оформления городских улиц. Также необходимо обеспечить функционирование всех городских фонтанов, которые станут значимым элементом летнего настроения.

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Суд заслушал апелляцию гендиректора НКБК Игоря Диденко

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирском областном суде была заслушана апелляционная жалоба  генерального директора АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» (НКБК) Игоря Диденко. Документ зачитывался около 40 минут. После этого суд констатировал истечение процессуального времени, отведенного для заседания. Следующее состоится 10 июня.

Дополнительная жалоба предпринимателя, поступившая в суд 28 мая, была возвращена ему без рассмотрения. Как пояснила судья, в апелляционном порядке рассматриваются материалы, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания.

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Самый популярный автомаршрут России проходит через Новосибирск

Автор: Юлия Данилова

Подведены итоги голосования за самый популярный маршрут в России для путешествия на автомобиле. Его проводили телеканал «Моя Планета» и издание Russian Traveler.

По итогам голосования первое место занял Чуйский тракт — за него отдали голоса 26,2% участников, сообщила пресс-служба телеканала.

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На рынки Новосибирска возобновили поставки мяса местного производства

Продовольственные рынки Новосибирска снова стали торговать мясом, произведённым в районах области. Первые поставки после вынужденного перерыва состоялись в мае. К началу июня объём поставок практически восстановился до прежнего уровня.

Говядина местного производства исчезла с новосибирских рынков 18 февраля: машины с мясом буквально одним днём перестали пускать в город. На тот момент информация о причинах внезапного запрета не публиковалась. Позже стало известно, что дело в борьбе с инфекционным заболеванием. Через месяц после прекращения поставок власти сообщили, что ещё 16 февраля в Новосибирской области был введён режим ЧС. В сельскохозяйственных предприятиях, в фермерских хозяйствах и на частных подворьях изымали и уничтожали скот. Официальная причина — пастереллёз.

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В Новосибирске ужесточат требования к перевозчикам общественного транспорта

Автор: Юлия Данилова

Департамент транспорта мэрии Новосибирска попросил депутатов дополнить индикаторы риска, которые учитываются при осуществлении контроля перевозчиков на общественном транспорте.

— Сейчас законодательство позволяет нам осуществлять функции муниципального контроля без взаимодействия с контролируемым лицом и с взаимодействием с контролируемым лицом. В первом случае, если мы выявили нарушение, можем ПРИГЛАСИТЬ перевозчика для воспитательной беседы и написать ему соответствующее письмо: «Нарушил — будь любезен исправляй». Если нарушение не исправляется, то никаких последствий не подразумевается. Во втором случае перевозчика уже вызывают в муниципалитет. Чтобы использовать второй вариант, должны быть индикаторы риска, которые нарушает перевозчик, — констатировал на комиссии по горхозу начальник департамента транспорта мэрии города Новосибирска Павел Ивахненко.

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Ректором университета водного транспорта в Новосибирске стал Константин Мочалин

Автор: Юлия Данилова

С 1 июня ректором Сибирского государственного университета водного транспорта (СГУВТ) стал кандидат технических наук, доцент Константин Мочалин (на фото справа). До этого несколько месяцев, с 27 января 2026 года, он работал в статусе исполняющего обязанности руководителя вуза.

— Константин Сергеевич прошел в стенах родного университета путь от студента и аспиранта до директора института «Морская академия» и проректора по учебной работе. Получив классическое инженерное образование, он посвятил себя науке и воспитанию новых поколений специалистов отрасли водного транспорта России. Константина Сергеевича знают как инициативного руководителя, который успешно сочетает административную работу с практической подготовкой курсантов. Особое уважение коллег вызывает его вклад в безопасность нашего региона: благодаря его сотрудничеству со спасательными службами, десятки наших студентов стали квалифицированными матросами-спасателями, —  отмечала пресс-служба вуза в январе.

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