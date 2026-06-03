Ипотека в России покажет лучшие результаты с 2023 года

По итогам первого полугодия 2026 года, российский сегмент ипотечного кредитования продемонстрирует наилучшие показатели за последние три года. Прогнозируемый объем выданных кредитов составит около 2,1 триллиона рублей, что значительно превышает прошлогодний уровень — почти на 40%. Данную информацию представил Алексей Охорзин, старший вице-президент ВТБ, возглавляющий департамент продуктов розничного бизнеса, в рамках Петербургского международного экономического форума 2026.

Банк прогнозирует, что за весь 2026 год общий объем выданной ипотеки превысит 5,1 триллиона рублей, демонстрируя рост на 16% по сравнению с 2025 годом. Конечный итог, как отмечается, будет находиться под влиянием потенциальных корректировок условий программы Семейная ипотека.

Аналитики ВТБ оценивают, что к концу первого полугодия 2026 года суммарный объем ипотечного портфеля в банковской системе достигнет 24,4 триллиона рублей (увеличение на 3% с начала года). К концу года эта цифра приблизится к 26 триллионам рублей, что составит прирост в 9%.

По словам Алексея Охорзина, первая половина 2026 года станет для ипотечного рынка наиболее успешной с 2023 года. После начального этапа, отмеченного значительным спросом благодаря программе «семейной» ипотеки, рынок вышел на стабильный рост, уменьшая свою зависимость от государственных субсидий. Ожидается, что эта позитивная динамика сохранится во втором полугодии и получит дальнейшее развитие в следующем году.