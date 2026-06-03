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Финансы

Ипотека в России покажет лучшие результаты с 2023 года

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Прогнозируемый объем выданных кредитов в 2026 году составит около 2,1 триллиона рублей

По итогам первого полугодия 2026 года, российский сегмент ипотечного кредитования продемонстрирует наилучшие показатели за последние три года. Прогнозируемый объем выданных кредитов составит около 2,1 триллиона рублей, что значительно превышает прошлогодний уровень — почти на 40%. Данную информацию представил Алексей Охорзин, старший вице-президент ВТБ, возглавляющий департамент продуктов розничного бизнеса, в рамках Петербургского международного экономического форума 2026.

Банк прогнозирует, что за весь 2026 год общий объем выданной ипотеки превысит 5,1 триллиона рублей, демонстрируя рост на 16% по сравнению с 2025 годом. Конечный итог, как отмечается, будет находиться под влиянием потенциальных корректировок условий программы Семейная ипотека.

Аналитики ВТБ оценивают, что к концу первого полугодия 2026 года суммарный объем ипотечного портфеля в банковской системе достигнет 24,4 триллиона рублей (увеличение на 3% с начала года). К концу года эта цифра приблизится к 26 триллионам рублей, что составит прирост в 9%.

По словам Алексея Охорзина, первая половина 2026 года станет для ипотечного рынка наиболее успешной с 2023 года. После начального этапа, отмеченного значительным спросом благодаря программе «семейной» ипотеки, рынок вышел на стабильный рост, уменьшая свою зависимость от государственных субсидий. Ожидается, что эта позитивная динамика сохранится во втором полугодии и получит дальнейшее развитие в следующем году.

Фото: magnific.com/Автор: freepik 

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Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : финансы ПМЭФ ВТБ банки

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Общая стоимость активов, продаваемых единым лотом, составляет 92 547 229 000 рублей. Прием заявок будет открыт 11 июня 2026 года и завершится 18 июня 2026 года. Торги откроются 19 июня 2026 года в 13.00 по московскому времени на электронной площадке АО «Российский аукционный дом».

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Розничные займы в России вырастут до 13,3 трлн рублей в 2026 году

Итоги 2026 года покажут впечатляющий скачок в выдаче розничных займов в России, который составит 37%, достигнув отметки в 13,3 триллиона рублей, не принимая во внимание POS-кредитование. Ожидается, что прошлогоднее замедление будет полностью компенсировано во всех основных категориях: кредиты наличными увеличатся на 76%, ипотечные займы — на 16%, а автокредиты — на 14%. Эти прогнозы были представлены Алексеем Охорзиным, старшим вице-президентом ВТБ, руководителем департамента продуктов розничного бизнеса, в рамках Петербургского международного экономического форума-2026.

Первое полугодие задает позитивный вектор восстановления: объемы кредитования физических лиц могут достичь 5,4 триллиона рублей, что на 50% превышает прошлогодние показатели. Главным драйвером роста станет потребительское кредитование, объемы которого, как ожидается, превысят 2,4 триллиона рублей, продемонстрировав рост в 68% по сравнению с предыдущим годом. Выдачи ипотеки могут увеличиться почти на 40% до 2,1 триллиона рублей, а автокредитов – на 38%, достигнув 870 миллиардов рублей.

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Новая эра бесконтактных платежей: российские банки предлагают альтернативы Apple Pay

Российские пользователи iPhone столкнулись с неудобствами в области бесконтактных платежей после прекращения работы Apple Pay в 2022 году, что вынудило их вернуться к использованию пластиковых карт либо прибегнуть к платежным стикерам. Тем не менее рынок не только оправился от этого, но и начал предлагать новые, еще и финансово выгодные альтернативы. Примером служит разработка Т-Банком собственного платежного сервиса T-Pay. Кроме того, Альфа-Банк проводит тестирование бесконтактной оплаты для устройств на базе iOS.

Представители ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме 2026 года пояснили, что их система использует технологию Bluetooth Low Energy для безопасного обмена платежной информацией между банковским терминалом и смартфоном клиента.

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Как нефинансовые сервисы трансформируют мобильный банкинг в России

Приложения российских банков привлекают новую, не связанную с финансами аудиторию. В 2026 году наблюдается смена парадигмы: рост числа пользователей обеспечивается не только зарплатными проектами, но и глубокой интеграцией лайфстайл-сервисов. Основной тенденцией становится слияние банков и маркетплейсов.

Накануне ПМЭФ-2026 первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова сообщила, что к концу года аудитория онлайн-банка вырастет с 27 до 32 миллионов клиентов, а благодаря сотрудничеству с финтех-группой RWB этот показатель может увеличиться в разы. Секрет роста заключается в трансформации приложения из платежного инструмента в платформу повседневных услуг. По словам Скоробогатовой, нефинансовые сервисы охватывают практически все сферы жизни клиентов, от доставки еды до покупки автомобилей и организации путешествий.

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Эксперты определили ключевые направления развития биометрии в ближайшие годы

В ближайшие годы биометрические технологии интегрируются в повседневные услуги в сферах транспорта, образования, торговли, гостиничного дела и медицины. Такой прогноз озвучила Ольга Скоробогатова, первый заместитель президента – председателя правления ВТБ, накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Банк активно участвует в пилотных проектах, выступая как в роли сборщика биометрических данных, так и разработчика готовых рыночных решений. В настоящее время проходят тестирование сервисы, охватывающие следующие направления:

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Деньги здесь и сейчас: как банки перестраивают зарплатные сервисы

На российском рынке труда происходят существенные изменения в системе выплат. Согласно последним данным, значительная часть работающего населения России (64%) предпочитала бы получать заработную плату чаще, чем дважды в месяц. Традиционная схема с авансом и окончательным расчетом уже не соответствует актуальным финансовым потребностям людей, особенно в условиях пересмотра кредитных лимитов и роста стоимости краткосрочных займов.

Главной тенденцией текущего года является активное вытеснение микрофинансовых организаций крупными банками с рынка быстрых займов. Это происходит благодаря внедрению новых сервисов, предоставляющих доступ к заработанным средствам «по требованию». Ярким примером стал анонс ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме 2026.

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