В Октябрьском районе Новосибирска снесут 19 домов ради квартала высоток

Мэрия Новосибирска утвердила проект комплексного развития территории (КРТ) в границах улиц Обской, Закавказской и Бердского переулка. Участок площадью 1,79 гектара будет комплексно развит: здесь планируется снести 19 объектов и построить современный жилой квартал. Предельный срок реализации проекта — 2033 год.

Согласно постановлению, под снос пойдут частные жилые дома по улице Закавказской и Бердскому переулку, а также многоквартирные дома, признанные аварийными, — на Обской,78 и 94, и в Бердском переулке,5. Расселение последнего на момент принятия решения уже завершено. Для остальных объектов снос будет осуществляться при условии обеспечения жилищных и имущественных прав собственников.

Общий объем нового строительства составит 55 050 кв. м, из которых на квартиры (без учета балконов, лоджий и террас) отводится не более 29 377 кв. м. Застройщику разрешат возводить дома высотой от 5 до 8 этажей (среднеэтажные) либо от 9 до 30 этажей (многоэтажные) — в зависимости от выбранного вида разрешенного использования. Инвестора определят по результатам торгов на право заключения договора о КРТ.

Инвестор также будет обязан построить за свой счет детский сад-ясли на 265 мест по адресу ул. Владимира Заровного, 9, и автомобильную дорогу местного значения по Бердскому переулку. После окончания строительства объекты безвозмездно передадут в муниципальную собственность. Финансирование изъятия земельных участков и сноса объектов из городского бюджета не предусмотрено — эти затраты будут осуществляться за счет застройщика.

Отмечается, что строительство нового квартала будет вестись в соответствии с проектом планировки территории, утвержденным мэрией в июне 2025 года. Участок граничит с территорией строящегося жилого комплекса «Марсель» и является частью общего плана развития микрорайона на берегу Оби. Кроме того, в Октябрьском районе реализуются еще два масштабных проекта КРТ — на улицах Черемховской и Кирова.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск обогнал Москву по средней этажности новостроек.