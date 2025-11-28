Сообщество новосибирских предпринимателей вновь признано одним из лучших в стране

В рамках заседания Совета регионов «ОПОРЫ РОССИИ», состоявшегося 21 ноября в Саранске (Мордовия), была представлена презентация рейтинга работы региональных отделений.

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин в ходе презентации особо отметил значительное улучшение показателей многих отделений в течение года, как в плане привлечения новых членов, так и в экспертно-аналитическом и информационном направлениях.

При этом тройка лидеров осталась неизменной по сравнению с прошлым годом: Ростовская область – первое место, Новосибирская – второе, Приморский край – третье.

Рейтинг формируется на основе комплекса критериев, среди которых: общее количество членов отделения и их доля по отношению к числу субъектов МСП в регионе, экспертная работа, количество отраслевых комитетов и комиссий, взаимодействие с властями, участие в федеральных проектах, организация мероприятий для бизнеса, социальных инициатив, активность в медиапространстве.

Игорь Салов, Председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» подчеркнул, что отделение демонстрирует лучшие показатели в экспертно-аналитической работе и медиа-активности. Это результат усилий всей команды, которая продолжает укреплять репутацию Новосибирской области как центра предпринимательства в Сибири.

В 2025 году благодаря сотрудничеству экспертов отделения и региональных властей удалось добиться:

продления моратория на размещение нестационарных торговых объектов,

внедрения автоматизированной упрощенной системы налогообложения,

изменения правил определения расстояния между общепитом и учебными заведениями для упрощения получения алкогольной лицензии, подготовки предложений по налоговой реформе,

организации круглых столов по вопросам персональных данных, маркировки рекламы, проведения выставки «Новосибирь»,

организации ярмарки вакансий, организации площадок на крупных форумах,

создания Центра аналитики и экспертизы и Центра компетенций по технологическому предпринимательству,

проведения встреч предпринимателей с главой региона и мэром Новосибирска,

проведения обучающих мероприятий в центре «Мой бизнес»,

поддержания диалога с властями в рамках совместных проектов и развития благотворительности.

В течение 2025 года эксперты отделения, совместно с отраслевыми комитетами и комиссиями, реализовали свыше двух десятков проектов и провели более сорока масштабных мероприятий, включая форумы, конференции и фестивали. Кроме того, было организовано более семидесяти тематических семинаров, мастер-классов и круглых столов.

При поддержке правительства Новосибирской области стартовал важный проект «Вместе с ОПОРОЙ на будущее», направленный на раннюю профориентацию молодежи.

Непрерывно оказывалась поддержка СВО. В рамках проекта «ОПОРА – созидание» проведено более пятидесяти благотворительных акций. Также реализуется проект «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области».

День российского предпринимательства 23 мая включал традиционную Ярмарку вакансий, ярмарку региональных производителей «Новосибирь» и экспертные площадки.

22-24 августа в Краснозёрском районе состоялся первый Слёт предпринимателей «Открой глубинку». Мероприятия Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ» привлекли более 35 тысяч непосредственных участников и свыше 300 тысяч посетителей фестивальных зон.

За активную общественную деятельность, экспертный вклад, благотворительность и профессиональные достижения предприниматели Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» регулярно отмечались наградами органов власти.

В честь Дня российского предпринимательства и приближающегося Дня рождения «ОПОРЫ РОССИИ» 44 участника получили почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма от региональных органов власти.

Десять предпринимателей удостоены нагрудного знака «За содействие специальной военной операции».

Два человека вошли в топ-100 всероссийского рейтинга малого и среднего бизнеса «Индекс дела», четверо – в топ-350 и в топ-10 региона.

Коллектив отделения отмечен благодарственными письмами Губернатора НСО и мэра Новосибирска.

Члены отделения стали лауреатами Национальной премии «Салон года 2024», премии «Человек Труда–2025», конкурса «За успешное развитие бизнеса в Сибири», премии «Человек года» от издательства «Деловой квартал», премии «Предприятие года 2024».

В 2025 году вице-председатель отделения Евгений Мироненко стал советником заместителя мэра Новосибирска по вопросам предпринимательства, а председатель местного отделения в Октябрьском районе Наталия Безрученкова избрана депутатом Законодательного Собрания НСО.

В планах отделения на 2026 год – дальнейшее развитие Центра аналитики и экспертизы и Бюро по защите прав предпринимателей, расширение присутствия организации в районах области и организация новых Слётов «Открой Глубинку».

Поздравляем экспертов и всех членов Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» с достижениями и желаем успехов в развитии предпринимательства!