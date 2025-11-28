Сообщество новосибирских предпринимателей вновь признано одним из лучших в стране

В рамках заседания Совета регионов «ОПОРЫ РОССИИ», состоявшегося 21 ноября в Саранске (Мордовия), была представлена презентация рейтинга работы региональных отделений.
Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин в ходе презентации особо отметил значительное улучшение показателей многих отделений в течение года, как в плане привлечения новых членов, так и в экспертно-аналитическом и информационном направлениях.
При этом тройка лидеров осталась неизменной по сравнению с прошлым годом: Ростовская область – первое место, Новосибирская – второе, Приморский край – третье.
Рейтинг формируется на основе комплекса критериев, среди которых: общее количество членов отделения и их доля по отношению к числу субъектов МСП в регионе, экспертная работа, количество отраслевых комитетов и комиссий, взаимодействие с властями, участие в федеральных проектах, организация мероприятий для бизнеса, социальных инициатив, активность в медиапространстве.
Игорь Салов, Председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» подчеркнул, что отделение демонстрирует лучшие показатели в экспертно-аналитической работе и медиа-активности. Это результат усилий всей команды, которая продолжает укреплять репутацию Новосибирской области как центра предпринимательства в Сибири.
В 2025 году благодаря сотрудничеству экспертов отделения и региональных властей удалось добиться:
В течение 2025 года эксперты отделения, совместно с отраслевыми комитетами и комиссиями, реализовали свыше двух десятков проектов и провели более сорока масштабных мероприятий, включая форумы, конференции и фестивали. Кроме того, было организовано более семидесяти тематических семинаров, мастер-классов и круглых столов.
При поддержке правительства Новосибирской области стартовал важный проект «Вместе с ОПОРОЙ на будущее», направленный на раннюю профориентацию молодежи.
Непрерывно оказывалась поддержка СВО. В рамках проекта «ОПОРА – созидание» проведено более пятидесяти благотворительных акций. Также реализуется проект «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области».
День российского предпринимательства 23 мая включал традиционную Ярмарку вакансий, ярмарку региональных производителей «Новосибирь» и экспертные площадки.
22-24 августа в Краснозёрском районе состоялся первый Слёт предпринимателей «Открой глубинку». Мероприятия Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ» привлекли более 35 тысяч непосредственных участников и свыше 300 тысяч посетителей фестивальных зон.
За активную общественную деятельность, экспертный вклад, благотворительность и профессиональные достижения предприниматели Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» регулярно отмечались наградами органов власти.
В 2025 году вице-председатель отделения Евгений Мироненко стал советником заместителя мэра Новосибирска по вопросам предпринимательства, а председатель местного отделения в Октябрьском районе Наталия Безрученкова избрана депутатом Законодательного Собрания НСО.
В планах отделения на 2026 год – дальнейшее развитие Центра аналитики и экспертизы и Бюро по защите прав предпринимателей, расширение присутствия организации в районах области и организация новых Слётов «Открой Глубинку».
Поздравляем экспертов и всех членов Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» с достижениями и желаем успехов в развитии предпринимательства!
Фото предоставлено НО «Опора России». Автор фото: Елена Симакова
