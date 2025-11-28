Рекламодателям

Сообщество новосибирских предпринимателей вновь признано одним из лучших в стране

  • 28/11/2025, 16:25
По итогам 2025 года новосибирское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» стало вторым в общероссийском рейтинге из 87 региональных подразделений организации, сохранив лидерство в области экспертной деятельности

В рамках заседания Совета регионов «ОПОРЫ РОССИИ», состоявшегося 21 ноября в Саранске (Мордовия), была представлена презентация рейтинга работы региональных отделений.

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин в ходе презентации особо отметил значительное улучшение показателей многих отделений в течение года, как в плане привлечения новых членов, так и в экспертно-аналитическом и информационном направлениях.

При этом тройка лидеров осталась неизменной по сравнению с прошлым годом: Ростовская область – первое место, Новосибирская – второе, Приморский край – третье.

Рейтинг формируется на основе комплекса критериев, среди которых: общее количество членов отделения и их доля по отношению к числу субъектов МСП в регионе, экспертная работа, количество отраслевых комитетов и комиссий, взаимодействие с властями, участие в федеральных проектах, организация мероприятий для бизнеса, социальных инициатив, активность в медиапространстве.

Игорь Салов, Председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» подчеркнул, что отделение демонстрирует лучшие показатели в экспертно-аналитической работе и медиа-активности. Это результат усилий всей команды, которая продолжает укреплять репутацию Новосибирской области как центра предпринимательства в Сибири.

Опора России

В 2025 году благодаря сотрудничеству экспертов отделения и региональных властей удалось добиться:

  • продления моратория на размещение нестационарных торговых объектов,
  • внедрения автоматизированной упрощенной системы налогообложения,
  • изменения правил определения расстояния между общепитом и учебными заведениями для упрощения получения алкогольной лицензии, подготовки предложений по налоговой реформе,
  • организации круглых столов по вопросам персональных данных, маркировки рекламы, проведения выставки «Новосибирь»,
  • организации ярмарки вакансий, организации площадок на крупных форумах,
  • создания Центра аналитики и экспертизы и Центра компетенций по технологическому предпринимательству,
  • проведения встреч предпринимателей с главой региона и мэром Новосибирска,
  • проведения обучающих мероприятий в центре «Мой бизнес»,
  • поддержания диалога с властями в рамках совместных проектов и развития благотворительности.

В течение 2025 года эксперты отделения, совместно с отраслевыми комитетами и комиссиями, реализовали свыше двух десятков проектов и провели более сорока масштабных мероприятий, включая форумы, конференции и фестивали. Кроме того, было организовано более семидесяти тематических семинаров, мастер-классов и круглых столов.

При поддержке правительства Новосибирской области стартовал важный проект «Вместе с ОПОРОЙ на будущее», направленный на раннюю профориентацию молодежи.

Непрерывно оказывалась поддержка СВО. В рамках проекта «ОПОРА – созидание» проведено более пятидесяти благотворительных акций. Также реализуется проект «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области».

День российского предпринимательства 23 мая включал традиционную Ярмарку вакансий, ярмарку региональных производителей «Новосибирь» и экспертные площадки.

сообщество предпринимателей

22-24 августа в Краснозёрском районе состоялся первый Слёт предпринимателей «Открой глубинку». Мероприятия Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ» привлекли более 35 тысяч непосредственных участников и свыше 300 тысяч посетителей фестивальных зон.

За активную общественную деятельность, экспертный вклад, благотворительность и профессиональные достижения предприниматели Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» регулярно отмечались наградами органов власти.

  • В честь Дня российского предпринимательства и приближающегося Дня рождения «ОПОРЫ РОССИИ» 44 участника получили почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма от региональных органов власти.
  • Десять предпринимателей удостоены нагрудного знака «За содействие специальной военной операции».
  • Два человека вошли в топ-100 всероссийского рейтинга малого и среднего бизнеса «Индекс дела», четверо – в топ-350 и в топ-10 региона.
  • Коллектив отделения отмечен благодарственными письмами Губернатора НСО и мэра Новосибирска.
  • Члены отделения стали лауреатами Национальной премии «Салон года 2024», премии «Человек Труда–2025», конкурса «За успешное развитие бизнеса в Сибири», премии «Человек года» от издательства «Деловой квартал», премии «Предприятие года 2024».

В 2025 году вице-председатель отделения Евгений Мироненко стал советником заместителя мэра Новосибирска по вопросам предпринимательства, а председатель местного отделения в Октябрьском районе Наталия Безрученкова избрана депутатом Законодательного Собрания НСО.

В планах отделения на 2026 год – дальнейшее развитие Центра аналитики и экспертизы и Бюро по защите прав предпринимателей, расширение присутствия организации в районах области и организация новых Слётов «Открой Глубинку».

Поздравляем экспертов и всех членов Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» с достижениями и желаем успехов в развитии предпринимательства!

Фото предоставлено НО «Опора России». Автор фото: Елена Симакова

Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : сообщество предпринимателей Опора России бизнес


