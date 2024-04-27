Оплачивать интернет через «Дом» теперь могут сотни тысяч абонентов «Сибсети»

Провайдер «Сибсети» выведен в объектную модель «Дом» и теперь информация о начислениях за услуги связи отображается в банковском приложении для абонентов в Новосибирской области, Кузбассе, Красноярском и Алтайском краях.

Решение позволит сделать оплату услуг интернет-связи более удобной для 342 тысяч сибиряков.

Максим Волков, заместитель председателя Сибирского банка Сбербанка: «Сервис «Дом» позволяет собирать различные коммунальные платежи, включая услуги связи, в одну «корзину» и безопасно, удобно оплачивать их в

СберБанк Онлайн. Можно также подключить автоплатеж, поручив банку оплачивать квитанции и экономить личное время на этих рутинных задачах.

Банк сам оплатит счета за коммунальные услуги — вам не придётся никуда ходить и заполнять квитанции. Платёж просто отменить, а историю автоплатежей легко просмотреть в СберБанк Онлайн».

Ежемесячно около полумиллиона сибиряков оплачивают услуги ЖКХ, используя сервис «Дом».