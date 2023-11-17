Первой работой на конкурсе «Вместе в цифровое будущее» стал материал из Сибири

Автор — редактор томского издания «The Мост» Мария Новикова.

В публикации сибирячка подробно проанализировала функционал цифрового решения и рассказала, что с его помощью может обрабатываться до 95% звонков в кол-центры без соединения с оператором. Автор отметила, что искусственный интеллект позволяет в разы увеличить скорость и эффективность обработки запросов, и, как следствие, повысить лояльность клиентов.

«Мне кажется важным, рассказывать локальным предпринимателям о функциональных российских цифровых решениях. В этом смысле конкурс, на мой взгляд, является замечательной инициативой, дающей возможность журналистам расширить свои горизонты и компетенции в сфере передовых технологий», — отметила редактор интеллектуально-делового издания «The Мост» Мария Новикова.

«Мы отмечаем, что уровень работ, заявленных для участия в конкурсе, ежегодно растет. Многие журналисты стали прекрасными экспертами в вопросе технологий: они умело оперируют специализированными терминами, делают грамотные выводы, строят прогнозы. Надеемся, что в этом году мы увидим немало интересных материалов, в том числе из Сибири», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Главным призом XIII конкурса «Вместе в цифровое будущее» станет поездка на Байконур, участники которой станут свидетелями запуска российского пилотируемого корабля.

Подробно о условиях конкурса можно ознакомиться по ссылке.