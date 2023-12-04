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Первые жители Квартала «Основатели» получили ключи и могут справлять новоселье

  • 04/12/2023, 15:20

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Первые жители Квартала «Основатели» получили ключи и могут справлять новоселье
На строительство первого дома у ГК «Поляков» ушло менее года.

Строительство первого дома Квартала «Основатели» группы компаний «Поляков» подошло к своему логическому завершению: ключи получили первые жители — те, кто купил квартиры еще в тот момент, когда жилой комплекс существовал только в виде проекта и не было даже фундамента. Они поверили застройщику, который назвал компанию своим именем, давая личные гарантии в завершении проектов покупателям, а также партнерам, работавшим на проекте.

30 ноября состоялось торжественное вручение ключей первым покупателям квартир Квартала «Основатели».

Первые жители Квартала «Основатели» получили ключи и могут справлять новоселье

— Спасибо, что пришли сегодня разделить нашу радость. Меньше года назад мы презентовали первый проект ГК «Поляков» — Квартал «Основатели». Компания у нас новая, но опирается на старые традиции, на самых компетентных сотрудников и грамотных партнеров, — обратился к гостям торжественного мероприятия, собственник ГК «Поляков», депутат регионального парламента Илья Поляков. — Большое спасибо всему коллективу! При том темпе роста и качества, которые мы выдаем, лучшей команды в Новосибирске нет!

Миссия ГК «Поляков» — «Человек в основе» — стала принципом работы с коллегами, инвесторами, покупателями, подрядчиками. Это подтверждают и партнеры девелопера.

Первые жители Квартала «Основатели» получили ключи и могут справлять новоселье

— Когда я узнал, что в «Основателях» сдан первый дом, я понял, что эта новость для меня и плохая, и хорошая. Плохая, так как я понял, что ГК «Поляков» слишком быстро строит и мы лишились дополнительного заработка на авторском надзоре, — признался архитектор проекта, основатель архитектурного бюро KANURA (ООО «Канура») Артур Лотарев. — Хорошая, потому что для нас, творческих людей, важен не процесс, а результат. Процесс — это, конечно, очень романтично, но самое главное — реализованный проект. Я рад, что в Новосибирске появился первый объект ГК «Поляков», качественный и интересный. Это хорошее начало. Приятно работать с умными, интеллектуальными партнерами!

Управляющий банка ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин отметил, что на рассмотрение финансового института приходят разные проекты, но с Кварталом «Основатели» все было ясно с первого взгляда.

Первые жители Квартала «Основатели» получили ключи и могут справлять новоселье

— У нас ни у кого не было сомнений в проекте: все было четко и грамотно просчитано. Его реализация шла без задержек, с опережением графиков, и объект был сдан в эксплуатацию раньше срока. Поздравляю с успехом первого дома! У большого корабля должно быть большое плавание! — обратился Сергей Никулин к основателю компании.

Ноу-хау ГК «Поляков», отработанное на примере «Основателей», — независимая экспертиза квартир. Обычно таких экспертов нанимают новоселы, чтобы проверить качество жилья при приемке. «Поляков» стал первым застройщиком, пригласившим независимых экспертов для оценки всего комплекса.

Первые жители Квартала «Основатели» получили ключи и могут справлять новоселье

— Для нас сотрудничество с ГК «Поляков» было сложной, но интересной историей. Это наш первый опыт сотрудничества с застройщиком в части надзора за строительством жилого дома, — пояснил директор ООО «СитиПроф» Игорь Леонтьев. — Как правило, застройщики делают все, чтобы мы не заходили на их объекты, не проводили осмотры, чтобы покупатели не знали о недостатках, которые могут проявиться в купленных им квартирах. Сейчас на строительном рынке Новосибирска мы приводим ГК «Поляков» в качестве примера добросовестного отношения к покупателям.

Политика взаимодействия с агентствами, сформированная ГК «Поляков», дала потрясающие результаты. Как пояснил руководитель службы продаж группы Сергей Карбышев, все квартиры в первом доме были проданы еще в начале осени. При этом первые покупатели получили прирост цены на объекте –— до 1 млн рублей или 20% от цены покупки.

Первые жители Квартала «Основатели» получили ключи и могут справлять новоселье

— Для инвестиций в недвижимость рост в 20% за такое короткое время — это очень много. Это получилось благодаря тому, что мы работаем со всеми участниками рынка на принципах открытости и взаимного уважения, — уверен Карбышев. — Мы гибко подходим к вопросу согласования сделок, применяем широкий спектр банковских продуктов, субсидий, а также спецусловий застройщика. К примеру, у нас есть особые условия для участников СВО и военнослужащих.

Четко и грамотно в ГК «Поляков» выстроена политика взаимодействия с новоселами. Это тоже ноу-хау компании. Руководитель службы заботы ГК «Поляков» Дарья Репина пояснила, что обычно такие структурные подразделения появляются у федеральных девелоперов по прошествии многих лет работы на рынке. Новосибирский застройщик создал ее уже во время строительства первого дома.

Первые жители Квартала «Основатели» получили ключи и могут справлять новоселье

— Наша основная задача — предоставлять новоселам более полный спектр услуг, чем стандартная управляющая компания. Кроме того, мы будет обеспечивать жителей интересным досугом: праздничными мероприятиями и программами, — рассказывает Дарья Репина. — Также ГК «Поляков» реализует партнерскую программу, в рамках которой жители наших домов получают максимально классные условия на продукцию и услуги партнеров. Сегодня в нашей программе лояльности более 10 компаний, и мы будем рады принять новых участников.

Кульминацией торжественного вечера стало вручение ключей первым покупателям квартир в «Основателях». Первый договор долевого участия с ГК «Поляков» в конце 2022 года оформила Ирина Депутатова.

Первые жители Квартала «Основатели» получили ключи и могут справлять новоселье

— Я не надеялась получить ключи от квартиры в этом году и очень рада, что это случилось. Это прекрасный подарок на мой будущий день рождения и Новый год, — сказала Ирина. — Я была уверена, что ЖК «Основатели» — это надежно, так как перед заключением ДДУ изучила застройщика, подрядчиков. У меня сразу было понимание, что все будет круто!

Илья Поляков поблагодарил покупателей за сделанный выбор.

— Я представляю, как было волнительно принимать решение год назад. Покупать квартиру у новой компании на стадии, когда еще толком не было котлована. Но вы поверили в нас и вложились в наш ЖК, и это накладывает на нас дополнительную ответственность. Уверен, что мы подружимся с нашими покупателями, инвесторами и постараемся удивлять вас и дальше. Большое спасибо за доверие! — резюмировал Илья Поляков.

В декабре планируется выдать ключи всем покупателям квартир в ЖК «Основатели». В этом же месяце стартует строительство третьего дома квартала.

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Квартал «Основатели» строится на улице имени генерал-майора Александра Рожкина в Заельцовском районе Новосибирска. Комплекс будет состоять из четырех домов разной площади и этажности. В шаговой доступности от квартала «Основатели» — богатая инфраструктура микрорайона Родники. Это десятки магазинов и салонов услуг, гипермаркеты «Лента» и «Леруа Мерлен», торговые центры «Голден Парк» и «Атлас». Рядом расположены поликлиника, пять школ, девять детских садов, частные детсады и развивающие кружки, ледовая арена «Родник», фехтовальный центр, бассейн и еще более десяти частных спортивных секций. Время в пути до площади Калинина — от 15 минут.

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Фото предоставлены рекламодателем. Автор фото Александр Лукин

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Основатели новостройки Новосибирска недвижимость Илья Поляков


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