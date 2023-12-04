Первые жители Квартала «Основатели» получили ключи и могут справлять новоселье

Строительство первого дома Квартала «Основатели» группы компаний «Поляков» подошло к своему логическому завершению: ключи получили первые жители — те, кто купил квартиры еще в тот момент, когда жилой комплекс существовал только в виде проекта и не было даже фундамента. Они поверили застройщику, который назвал компанию своим именем, давая личные гарантии в завершении проектов покупателям, а также партнерам, работавшим на проекте.

30 ноября состоялось торжественное вручение ключей первым покупателям квартир Квартала «Основатели».

— Спасибо, что пришли сегодня разделить нашу радость. Меньше года назад мы презентовали первый проект ГК «Поляков» — Квартал «Основатели». Компания у нас новая, но опирается на старые традиции, на самых компетентных сотрудников и грамотных партнеров, — обратился к гостям торжественного мероприятия, собственник ГК «Поляков», депутат регионального парламента Илья Поляков. — Большое спасибо всему коллективу! При том темпе роста и качества, которые мы выдаем, лучшей команды в Новосибирске нет!

Миссия ГК «Поляков» — «Человек в основе» — стала принципом работы с коллегами, инвесторами, покупателями, подрядчиками. Это подтверждают и партнеры девелопера.

— Когда я узнал, что в «Основателях» сдан первый дом, я понял, что эта новость для меня и плохая, и хорошая. Плохая, так как я понял, что ГК «Поляков» слишком быстро строит и мы лишились дополнительного заработка на авторском надзоре, — признался архитектор проекта, основатель архитектурного бюро KANURA (ООО «Канура») Артур Лотарев. — Хорошая, потому что для нас, творческих людей, важен не процесс, а результат. Процесс — это, конечно, очень романтично, но самое главное — реализованный проект. Я рад, что в Новосибирске появился первый объект ГК «Поляков», качественный и интересный. Это хорошее начало. Приятно работать с умными, интеллектуальными партнерами!

Управляющий банка ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин отметил, что на рассмотрение финансового института приходят разные проекты, но с Кварталом «Основатели» все было ясно с первого взгляда.

— У нас ни у кого не было сомнений в проекте: все было четко и грамотно просчитано. Его реализация шла без задержек, с опережением графиков, и объект был сдан в эксплуатацию раньше срока. Поздравляю с успехом первого дома! У большого корабля должно быть большое плавание! — обратился Сергей Никулин к основателю компании.

Ноу-хау ГК «Поляков», отработанное на примере «Основателей», — независимая экспертиза квартир. Обычно таких экспертов нанимают новоселы, чтобы проверить качество жилья при приемке. «Поляков» стал первым застройщиком, пригласившим независимых экспертов для оценки всего комплекса.

— Для нас сотрудничество с ГК «Поляков» было сложной, но интересной историей. Это наш первый опыт сотрудничества с застройщиком в части надзора за строительством жилого дома, — пояснил директор ООО «СитиПроф» Игорь Леонтьев. — Как правило, застройщики делают все, чтобы мы не заходили на их объекты, не проводили осмотры, чтобы покупатели не знали о недостатках, которые могут проявиться в купленных им квартирах. Сейчас на строительном рынке Новосибирска мы приводим ГК «Поляков» в качестве примера добросовестного отношения к покупателям.

Политика взаимодействия с агентствами, сформированная ГК «Поляков», дала потрясающие результаты. Как пояснил руководитель службы продаж группы Сергей Карбышев, все квартиры в первом доме были проданы еще в начале осени. При этом первые покупатели получили прирост цены на объекте –— до 1 млн рублей или 20% от цены покупки.

— Для инвестиций в недвижимость рост в 20% за такое короткое время — это очень много. Это получилось благодаря тому, что мы работаем со всеми участниками рынка на принципах открытости и взаимного уважения, — уверен Карбышев. — Мы гибко подходим к вопросу согласования сделок, применяем широкий спектр банковских продуктов, субсидий, а также спецусловий застройщика. К примеру, у нас есть особые условия для участников СВО и военнослужащих.

Четко и грамотно в ГК «Поляков» выстроена политика взаимодействия с новоселами. Это тоже ноу-хау компании. Руководитель службы заботы ГК «Поляков» Дарья Репина пояснила, что обычно такие структурные подразделения появляются у федеральных девелоперов по прошествии многих лет работы на рынке. Новосибирский застройщик создал ее уже во время строительства первого дома.

— Наша основная задача — предоставлять новоселам более полный спектр услуг, чем стандартная управляющая компания. Кроме того, мы будет обеспечивать жителей интересным досугом: праздничными мероприятиями и программами, — рассказывает Дарья Репина. — Также ГК «Поляков» реализует партнерскую программу, в рамках которой жители наших домов получают максимально классные условия на продукцию и услуги партнеров. Сегодня в нашей программе лояльности более 10 компаний, и мы будем рады принять новых участников.

Кульминацией торжественного вечера стало вручение ключей первым покупателям квартир в «Основателях». Первый договор долевого участия с ГК «Поляков» в конце 2022 года оформила Ирина Депутатова.

— Я не надеялась получить ключи от квартиры в этом году и очень рада, что это случилось. Это прекрасный подарок на мой будущий день рождения и Новый год, — сказала Ирина. — Я была уверена, что ЖК «Основатели» — это надежно, так как перед заключением ДДУ изучила застройщика, подрядчиков. У меня сразу было понимание, что все будет круто!

Илья Поляков поблагодарил покупателей за сделанный выбор.

— Я представляю, как было волнительно принимать решение год назад. Покупать квартиру у новой компании на стадии, когда еще толком не было котлована. Но вы поверили в нас и вложились в наш ЖК, и это накладывает на нас дополнительную ответственность. Уверен, что мы подружимся с нашими покупателями, инвесторами и постараемся удивлять вас и дальше. Большое спасибо за доверие! — резюмировал Илья Поляков.

В декабре планируется выдать ключи всем покупателям квартир в ЖК «Основатели». В этом же месяце стартует строительство третьего дома квартала.

Квартал «Основатели» строится на улице имени генерал-майора Александра Рожкина в Заельцовском районе Новосибирска. Комплекс будет состоять из четырех домов разной площади и этажности. В шаговой доступности от квартала «Основатели» — богатая инфраструктура микрорайона Родники. Это десятки магазинов и салонов услуг, гипермаркеты «Лента» и «Леруа Мерлен», торговые центры «Голден Парк» и «Атлас». Рядом расположены поликлиника, пять школ, девять детских садов, частные детсады и развивающие кружки, ледовая арена «Родник», фехтовальный центр, бассейн и еще более десяти частных спортивных секций. Время в пути до площади Калинина — от 15 минут.

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