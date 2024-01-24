Проводница высадила шестерых пассажиров в тайге

Проводница поезда Томск — Адлер ночью сообщила шести пассажирам, что они приехали на нужную остановку — в город Чернушка. Однако, когда люди вышли из вагона, то обнаружили, что это вовсе не она, при этом поезд уже ушел.

Людям пришлось пешком идти по лесу. Среди пострадавших от халатности проводницы была женщина с ребенком, которой впоследствии из-за переохлаждения потребовалась помощь медиков.

Позже несчастных, измученных людей подобрал товарный поезд.

В РЖД уточнили, что инцидент произошел «из-за неблагоприятных погодных условий и неверного определения местоположения».

Пассажиры, в свою очередь настаивают, что сотрудница железной дороги была в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее редакция сообщала, что пенсионер умер в лесу во время прогулки с пятилетней внучкой.