ПСБ: супермаркеты, фудкорты и бьюти-салоны Новосибирска чаще других предлагают оплатить покупки гаджетами

Лидерами среди клиентов ПСБ по применению современных банковских платежных инструментов стали предприятия розничной торговли: супермаркеты, магазины одежды, обуви и товаров для дома — 26% в общей массе клиентов эквайринга. На втором месте в общем рейтинге – кафе, рестораны, бары и фудкорты с долей 14% от общего числа предприятий. Третье место занимают те, кто оказывают бьюти-услуги и продают товары для красоты и отдыха, их доля составила 10%. Далее следуют компании, предоставляющие консалтинговые, бухгалтерские, аудиторские и правовые услуги — 8%, а замыкают пятерку лидеров — ателье и автосервисы – с долей 6%.
Порядка 80% малых предпринимателей, которые обслуживаются в ПСБ, используют безналичные платежи и сервис быстрых зачислений, позволяющий получать до 70% выручки на счет в день операции. При этом четверть компаний пользуется технологией SoftPos — она дает возможность оплачивать товары и услуги, приложив гаджет или карту покупателя к смартфону продавца. Чаще всех применяют новую технологию и принимают оплату гаджетами супермаркеты, фудкорты и бьюти-салоны Новосибирска.
«С ростом онлайн-заказов и курьерской доставки самым популярным способом оплаты сегодня стал бесконтактный, в том числе с помощью гаджетов. Поэтому среди своих клиентов мы видим рост использования технологии SoftPos, которая позволяет установить приложение продавцу или курьеру на смартфон и наделить его функциями терминала для приема платежей. Это удобно и экономично, поскольку предпринимателям не нужно приобретать или арендовать дополнительное оборудование», — прокомментировал Денис Голубев, управляющий Сибирским филиалом ПСБ.
Фото: freepik.com/Автор: fanjianhua
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