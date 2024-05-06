ПСБ запустил программу возврата процентов по потребительским кредитам

Жители Новосибирской области, которые до 31 декабря 2024 года оформят в ПСБ потребительский кредит, могут стать участниками акции «Лучше ноль»* и вернуть выплаченные по займу проценты.

Предложение действует для клиентов, которые заключили договор потребительского кредитования на срок от 4 лет и оформили на весь период займа договор страхования по программе «Защита заемщика».

Для возврата процентов по кредиту новосибирцам-участникам акции достаточно выполнить несколько условий: в срок и в соответствии с графиком вносить ежемесячные платежи и каждый месяц оплачивать картой ПСБ хотя бы пять покупок на общую сумму от 10 000 рублей. Фактический срок погашения кредита должен быть не меньше 48 месяцев.

В течение месяца после полного погашения кредита ПСБ вернет выплаченные по нему проценты на бонусный счет клиента. Для этого участникам акции необходимо будет подать в банк заявление на получение вознаграждения. Выплаченные бонусы можно будет перевести на карту ПСБ (1 бонус равен 1 рублю).

Ознакомиться с полными условиями кредитных программ ПСБ и подать заявку на оформление займа можно на сайте или в офисах банка в Новосибирске:

ул. Серебренниковская., 37 а

ул. Вокзальная Магистраль, 5

ул. Ленина, 9

ул. Кирова, 108

пр. Карла Маркса, 51

ул. Блюхера, 19

* Акция «Лучше ноль» предполагает выплату вознаграждения клиентам Банка в виде бонусных баллов Программы лояльности «Кешбэк» в эквиваленте суммы процентов, уплаченных при погашении потребительских кредитов (за исключением кредитов с лимитом кредитования, ипотечных кредитов, программ автокредитования и программы потребительского кредитования «ПСБ. Кредит Возможностей»). Участниками Акции являются клиенты Банка, получившие кредит в период присоединения к Акции (с 25.03.2024 по 31.12.2024), которые заключили договор оказания услуг в рамках программы добровольного страхования «Защита заемщика», обеспечивающей страхование клиента от наступления страховых рисков по указанной программе, и не расторгли его до полного погашения кредита. Выплата производится на бонусный счёт Программы лояльности «Кешбэк» в течение 30 дней после полного погашения кредита и подачи клиентом заявления о выплате вознаграждения при выполнении условий Акции. Для получения вознаграждения кредит должен быть погашен в срок не менее 48 месяцев без просроченной задолженности и подключения кредитных каникул. При этом ежемесячно клиент должен совершать не менее 5 операций оплаты товаров, работ или услуг с использованием карт Банка на общую сумму не менее 10 000 рублей. Полные условия Акции на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.