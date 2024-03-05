Рекламодателям

«Расцветай на Красном»: продуманная среда под любой сценарий жизни в 5 минутах от станции метро «Заельцовская»

  • 05/03/2024, 12:21

Erid:4CQwVszH9pWwJdCzzXH
«Расцветай на Красном»: продуманная среда под любой сценарий жизни в 5 минутах от станции метро «Заельцовская»
ГК «Расцветай» открыла продажу квартир в новой очереди флагманского проекта — квартала комфорт-класса в 5 минутах от метро «Заельцовская» — «Расцветай на Красном».

В новой очереди «Расцветай на Красном» две башни — 21 и 31 этажей и клубный дом переменной этажности 7-9-11 этажей. Здесь для воплощения разных сценариев жизни представлены более 30 планировочных решений. Компактная студия свободной планировки подойдет тем, кто привык к функциональному минимализму; для жизни с ребенком стоит рассмотреть жилье, где детская комната расположена рядом с родительской мастер-спальней, особого внимания заслуживают просторные трехкомнатные квартиры 96,6 кв.м: по линии метро жилье такой площади — большая редкость.

«Расцветай на Красном»: продуманная среда под любой сценарий жизни в 5 минутах от станции метро «Заельцовская»

«Расцветай на Красном» — продуманное пространство, которое обеспечит благоприятную среду для любого сценария жизни. Остается только выбрать подходящий вам вариант.

В планировках учтены все детали для комфортной жизни: кухни-гостиные, что особенно удобно это для семей, предпочитающих обедать вместе; вместительные гардеробные, которые максимально эффективно позволяют использовать пространство и хранить большое количество вещей; современные решения с двумя санузлами; для эстетики и солнечного света —  витражные окна и французские балконы.

На верхних этажах расположены видовые квартиры с панорамным остеклением, где одна сторона выходит на урбанистический пейзаж центральной магистрали Новосибирска — Красный проспект, а вторая — на зеленый массив Заельцовского парка.

«Расцветай на Красном» — квартал, который подойдет для любого образа жизни: от тихого и размеренного до активного и амбициозного.

С одной стороны — это выстроенная жизнь в центре города-миллионника, сложившаяся социальная инфраструктура района: 7 детских садов, 8 школ, среди которых — лицей №159, гимназия №9, частная школа «Аврора»; ТРК «Ройял Парк» и ТРЦ «Калина Центр» — все в шаговой доступности.

«Расцветай на Красном»: продуманная среда под любой сценарий жизни в 5 минутах от станции метро «Заельцовская»

Придомовая территория «Расцветай на Красном» зонирована для разных сценариев активностей и отдыха.

А с другой — безопасная, уютная внутриквартальная атмосфера. «Расцветай на Красном» — не просто квартал, это настоящий город в городе, в котором возможно все: от занятий спортом до работы на свежем воздухе. Места для отдыха и фриланса органично вписываются в прогулочный маршрут, пролегающий по всей территории квартала.

Кроме того, «Расцветай на Красном» по достоинству оценят те, кому нравится гулять и проводить время на свежем воздухе. Рядом с кварталом — знаковые зеленые зоны и любимые места отдыха новосибирцев: зоопарк имени Р.А. Шило, Дендрологический и Заельцовский парки.

РасцветайОфис продаж «Расцветай на Красном»:
Красный проспект, 165
тел. +7 (383) 255-00-83
гкрасцветай.рф
 VK
Телеграм-канал
Застройщик: ООО СЗ «Расцветай на Красном». Проектная декларация: наш.дом.рф

Реклама. Рекламодатель ООО «СЗ «Расцветай на Красном»

Фото предоставлены рекламодателем

890

Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай новостройки Новосибирска квартиры от застройщика


СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aA3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aETЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZvqЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3a1DЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZhiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

6 участников СВО стали предпринимателями в Новосибирске
29/02/24 13:54
Участников спецоперации хотят освободить от уплаты процентов по потребкредитам
27/02/24 10:47
Новосибирские друзья детства случайно встретились на СВО в Авдеевке
25/02/24 10:13

Русфонд собирает средства на лечение 5-летнего Димы Игнатенко с диагнозом ДЦП

Необходимо собрать — 258 211 рублей.
Читать далее >>

Жилой комплекс «Нормандия-Неман» компании «Стрижи» взял приз за лучшую архитектуру на всероссийском конкурсе

В этом году в конкурсе участвовали более 1400 проектов от 630 застройщиков России.
Читать далее >>

Депутаты заксобрания единогласно одобрили отчет губернатора Новосибирской области

Вопросы задавали только коммунисты.
Читать далее >>

Участок земли в Академгородке продали за 420 млн рублей

Это рекордная по стоимости за гектар сделка с землей в Академгородке Новосибирска.
Читать далее >>

Популярные магазины-кафе продолжают экспансию в Сибирь

Торговая сеть «Жизньмарт» расширяет присутствие в округе и ищет новых партнеров.
Читать далее >>

«Спецавтохозяйство» и муниципальные аптеки хочет акционировать мэрия Новосибирска

Всего на рассмотрение горсовета вынесено акционирование в 2024 году 5 муниципальных предприятий.
Читать далее >>

Управляющий «Экологии Новосибирск» может потребовать от МинЖКХ 300 млн рублей в апелляции

Он будет вынужден обжаловать решение суда первой инстанции, считает эксперт.
Читать далее >>

Еще одну баню планируют отдать в концессию в Новосибирске

С инициативой в мэрию обратился инвестор, который с 2006 года увеличивает количество банных объектов в своем портфеле.
Читать далее >>

Маслосырзавод «ЭкоНивы» планируют достроить к 2025 году

Сейчас на объекте работает около 500 человек.
Читать далее >>

За месяц резко выросли цены на торговую недвижимость в Новосибирске

Ставки аренды удалось поднять только по торговым площадкам, расположенным на 1-3 этажах.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко, налоговый консультант, профессиональный медиатор, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт».

Евгения Бондаренко: Призыв к плавному переходу на «белую сторону» можно расценивать как последнее предупреждение

Эксперт проанализировала инициативы президента по поддержке бизнеса и прокомментировала, стоит ли бизнесу ждать снижения налогов и тотальной налоговой амнистии.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Со мной воюет сатана»: под видео из TikTok подростки уничтожают полы в школах Новосибирска
5/03/24 16:42
Образование Общество
Закупить 169 новых троллейбусов планируется в этом году в Новосибирске
5/03/24 16:42
Общество Транспорт
Проект пешеходной улицы Ленина в Новосибирске находится в разработке
5/03/24 16:23
Город
В январе 2024 года у новосибирцев снизился интерес к ипотеке, кредиткам и займам наличными
5/03/24 16:05
Банки Финансы
Бюллетени для голосования на выборах президента поступили в территориальные комиссии НСО
5/03/24 15:41
Власть Политика
СГК провел корректировку платы за отопление в марте в Новосибирске
5/03/24 15:31
Энергетика&ЖКХ
Русфонд собирает средства на лечение 5-летнего Димы Игнатенко с диагнозом ДЦП
5/03/24 15:28
Общество
Количество ДТП с участием детей-пешеходов выросло на 36% в Новосибирской области
5/03/24 15:04
Общество
Глава МВД рассказал, почему не хотят служить в полиции Новосибирска
5/03/24 14:48
Общество
Более 1 млрд рублей потрачено без договоров в системе допобразования Новосибирской области
5/03/24 14:25
Власть Образование Право&Порядок
Жилой комплекс «Нормандия-Неман» компании «Стрижи» взял приз за лучшую архитектуру на всероссийском конкурсе
5/03/24 14:16
Недвижимость
На 25% вырос объем экспресс-доставки посылок в Новосибирске
5/03/24 13:47
Бизнес Общество
Наркокурьер из Новосибирска привез в Барнаул 5,5 кг «дури»
5/03/24 13:35
Право&Порядок
Новосибирская область увеличила количество участков на маркетплейсе земли
5/03/24 13:03
Бизнес Недвижимость
Заискрилась линия троллейбуса на Димитровском мосту в Новосибирске
5/03/24 12:54
Происшествия
Притон с проститутками закрыли полицейские в Новосибирске
5/03/24 12:42
Общество Право&Порядок
Суд вынес приговор экс-руководителю МКУ Хайрулле Избасарову за растрату в Новосибирске
5/03/24 12:39
Общество
«Расцветай на Красном»: продуманная среда под любой сценарий жизни в 5 минутах от станции метро «Заельцовская»
5/03/24 12:21
Недвижимость
На ледовой «Арене» предложили создать филиал хоккейной школы «Сибирь»
5/03/24 12:17
Спорт
Студенты старших курсов могут пройти оплачиваемую стажировку в ВТБ
5/03/24 11:30
Бизнес
Популярное
Россияне неожиданно бросились опустошать автомобильный рынок
5/03/24 16:24
Льготная ипотека для учителей — новая инициатива Минпросвещения
5/03/24 13:52
Минздрав: Эти граждане должны явиться на диспансеризацию
5/03/24 9:58
В мире фастфуда можно найти блюда, которые не наносят вреда здоровью
4/03/24 14:18
С 1 марта начали действовать новые ограничения по ипотеке
4/03/24 11:09
В Госдуме предложили платить пенсию в два прожиточных минимума
4/03/24 9:52
Новости компаний
Вклад «Доход» Банк Уралсиба вошел в Топ-10 выгодных долгосрочных вкладов
5/03/24 11:08
Банк Уралсиб выплачивает клиентам КИВИ Банка только страховое возмещение
4/03/24 10:33
Определены победители и призеры всероссийской премии жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК 2024
1/03/24 17:45
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником «Дня карьеры» в Новосибирском государственном аграрном университете
1/03/24 9:15
АО «РЭС» наращивает инвестиции в развитие электросетей Новосибирской области
1/03/24 9:00
Сибиряки увеличили суммы вкладов
29/02/24 16:33

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска