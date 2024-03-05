«Расцветай на Красном»: продуманная среда под любой сценарий жизни в 5 минутах от станции метро «Заельцовская»

В новой очереди «Расцветай на Красном» две башни — 21 и 31 этажей и клубный дом переменной этажности 7-9-11 этажей. Здесь для воплощения разных сценариев жизни представлены более 30 планировочных решений. Компактная студия свободной планировки подойдет тем, кто привык к функциональному минимализму; для жизни с ребенком стоит рассмотреть жилье, где детская комната расположена рядом с родительской мастер-спальней, особого внимания заслуживают просторные трехкомнатные квартиры 96,6 кв.м: по линии метро жилье такой площади — большая редкость.

В планировках учтены все детали для комфортной жизни: кухни-гостиные, что особенно удобно это для семей, предпочитающих обедать вместе; вместительные гардеробные, которые максимально эффективно позволяют использовать пространство и хранить большое количество вещей; современные решения с двумя санузлами; для эстетики и солнечного света — витражные окна и французские балконы.

На верхних этажах расположены видовые квартиры с панорамным остеклением, где одна сторона выходит на урбанистический пейзаж центральной магистрали Новосибирска — Красный проспект, а вторая — на зеленый массив Заельцовского парка.

«Расцветай на Красном» — квартал, который подойдет для любого образа жизни: от тихого и размеренного до активного и амбициозного.

С одной стороны — это выстроенная жизнь в центре города-миллионника, сложившаяся социальная инфраструктура района: 7 детских садов, 8 школ, среди которых — лицей №159, гимназия №9, частная школа «Аврора»; ТРК «Ройял Парк» и ТРЦ «Калина Центр» — все в шаговой доступности.

А с другой — безопасная, уютная внутриквартальная атмосфера. «Расцветай на Красном» — не просто квартал, это настоящий город в городе, в котором возможно все: от занятий спортом до работы на свежем воздухе. Места для отдыха и фриланса органично вписываются в прогулочный маршрут, пролегающий по всей территории квартала.

Кроме того, «Расцветай на Красном» по достоинству оценят те, кому нравится гулять и проводить время на свежем воздухе. Рядом с кварталом — знаковые зеленые зоны и любимые места отдыха новосибирцев: зоопарк имени Р.А. Шило, Дендрологический и Заельцовский парки.

Офис продаж «Расцветай на Красном»:

Красный проспект, 165

тел. +7 (383) 255-00-83

гкрасцветай.рф

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