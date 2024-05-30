«Россети Новосибирск» продолжает конструктивный диалог с бизнесом по вопросам подключения к электрическим сетям

Мероприятие было организовано совместно министерством ЖКХ и энергетики региона и компанией «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»). Энергетики регулярно участвуют в подобных мероприятиях.

Наиболее важными вопросами для представителей малого и среднего бизнеса на территории Новосибирской области остаются вопросы технологического присоединения потребителей. В первую очередь представителей предпринимательского сообщества интересовал вопрос, сроков оформления документов, порядка и сроков согласований подключения к электросетям.

В ходе семинара участникам представили доклады о результатах Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Новосибирской области в 2023 году, изменениях в отраслевом законодательстве, комплексе мер, реализуемых профильным региональным министерством и системообразующей электросетевой компанией, а также о развитии клиентских сервисов.

Директор технологическим присоединениям «Россети Новосибирск» Алексей Гвоздев отметил, что в 2023 году заключено около 7000 договоров на подключение к электросетям. Учитывая высокий спрос на услугу, в компании провели глобальную работу по внедрению отечественного программного обеспечения системы учёта по технологическому присоединению, таким образом энергетики активно реализуют тренд на импортозамещение в части клиентских сервисов. Также руководитель направления отметил, что в рамках интеграции в федеральную структуру реализованы дополнительные каналы коммуникации с клиентами — Портал-ТП.рф и ФГИС «ЕПГУ» (Госуслуги). Они добавились к уже ранее существовавшим чат-боту и личному кабинету.

Усилия специалистов компании не остались незамеченными, по итогам прошлого года компания вошла в ТОП-10 рейтинга качества услуг по технологическому присоединению к электросетям.

Эффективность электронных сервисов компании, в том числе «личный кабинет», подтвердили и сами представители малого бизнеса, присутствовавшие на семинаре. Кроме того, после официальной повестки мероприятия участники семинара обсудили с энергетиками и чиновниками актуальные вопросы по процедуре технологического присоединения к инфраструктуре.

В «Россети Новосибирск» планируют и далее поддерживать конструктивный диалог с предпринимательским сообществом, ведь это способствует сокращению сроков технологического присоединения объектов заявителей к электросетям и своевременному заключению прямого договора энергоснабжения, что, в свою очередь, позитивно отражается на инвестиционном климате в регионе.