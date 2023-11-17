«Ростелеком» и минцифра провели в Новосибирске урок цифровой грамотности для пенсионеров

Эксперты рассказали о портале госуслуг, о том, как оставаться в безопасности при использовании гаджетов и ответили на вопросы участников.

Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Цифровая Россия» и национальной программы «Цифровая экономика РФ», инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным. Занятие посетили представители общественной организации «Пенсионеры онлайн».

«По сводкам правоохранителей, еженедельно злоумышленники похищают у жителей Новосибирской области порядка 50 млн рублей. Это можно предотвратить, если следовать простым правилам цифровой гигиены. Пожилым людям здесь должно уделяться повышенное внимание. Это самая незащищенная и уязвимая аудитория», – подчеркнул министр цифрового развития и связи региона, председатель общественного совета федерального проекта «Цифровая Россия» Сергей Цукарь.

«”Ростелеком” совместно с Пенсионным фондом России реализует программу “Азбука интернета”: проводятся курсы, ежегодный конкурс “Спасибо интернету”, отдельные встречи и консультации для лиц пенсионного и предпенсионного возраста. На портале проекта в постоянном доступе есть учебник по компьютерной грамотности. Все это – совершенно бесплатно, в рамках реализации социальной ответственности компании», — рассказал вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.