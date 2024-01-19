Розничный портфель Банка Уралсиб в Новосибирске достиг 8,5 млрд рублей по итогам 2023 года

Большой популярностью у новосибирцев в 2023 году пользовались ипотечное и потребительское кредитование, а также кредитные карты. Так, ипотечный кредитный портфель банка в Новосибирске вырос до 3,1 млрд рублей, с основном, за счет госпрограмм – «Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой». Также из ипотечных предложений банка наиболее востребованы были программа кредитования на покупку вторичного жилья и рефинансирование.

«В 2023 году мы показали отличный результат, это стало возможным благодаря большому разнообразию кредитных программ, профессиональной работе нашей команды и отличным сервисам, – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева. – Сегодня банк поступательно развивает линейку розничных продуктов, работает над улучшением условий предоставления услуг и развитием цифровых сервисов».

Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями розничного кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.