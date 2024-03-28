Рынок апартаментов в Новосибирске резко вырос: как на этом заработать

В Новосибирске эксперты прогнозируют бурный рост сегмента сервисных апартаментов, которые активно конкурируют с отелями.
Как сообщили «РБК-Новосибирск» в сервисе Ostrovok.ru, в 2023 году количество бронирований в апартаментах Новосибирска выросло на 63%. На 2024 год российские туристы уже сделали на треть больше бронирований в апартаментах, чем за аналогичный период прошлого года. Доля апартаментов в общем объеме бронирований растет уже несколько лет, при этом доля четырех- и трехзвездочных отелей сокращается.
Повышенный спрос на апартаменты по большей части в Ostrovok.ru связывают с дефицитом классифицированных объектов размещения в Новосибирске.
— Спрос стимулирует стремление туристов снизить расходы на поездку: помимо того, что средняя стоимость ночи в апартаментах Новосибирска обходится на 27% ниже, чем в отелях три звезды и 50% дешевле, чем в четырехзвездочных гостиницах, наличие кухонной зоны в апартаментах позволяет экономить на питании в ресторанах и кафе, — пояснил представитель сервиса бронирования.
Одна из главных составляющих высокого инвестиционного потенциала апартаментов — локация. Гостям и жителям комплекса должно быть удобно жить в темпе мегаполиса, не тратя лишнее время на дорогу и имея под рукой доступ к нужным сервисам.
Популярность проекта «Тайм Парк Апартаменты» ГК «Расцветай» заключается в уникальном сочетании ряда преимуществ и разумной стоимости квадратного метра. Апарт-комплекс расположен на Красном Проспекте, в шаговой близости от двух станций метро: «Заельцовской» и «Гагаринской».
— «Тайм Парк Апартаменты» спроектированы по принципу «все под рукой». Для тех, кто максимально комфортно хочет организовать свою жизнь и ценит время, объект окружен необходимым для динамичной современной жизни: территория комплекса, переходящая в парк, рядом спортивные клубы, торговые центры, медучреждения, кафе. В нашем комплексе удобно арендовать жилье на длительный срок или останавливаться на несколько суток тем, кто в Новосибирске проездом или командировке, — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».
Управлением апарт-комплекса ГК «Расцветай» занимается профессиональная сервисная компания «ГОСТИНИЦ.NЕТ».
Покупатель недвижимости в «Тайм Парк Апартаменты» заключает с управляющей компанией договор, в рамках которого в номере будет сделан ремонт под ключ, и его укомплектуют мебелью и техникой. Далее «ГОСТИНИЦ.NЕТ» следит за состоянием лота, ищет для него арендаторов и оказывает гостям сервисные услуги, а собственник — получает гарантированный ежемесячный доход от сдачи апартамента в аренду, без необходимости личного участия в процессе управления своей недвижимостью*.
Офис продаж ГК «Расцветай»:
+7 (383) 255-00-83
ул. Орджоникидзе, 23
ул. Красный проспект, 165
гкрасцветай.рф
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* Подробности по телефону +7(383) 255-00-83 в офисах продаж компании.
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Иллюстрации предоставлены ООО «СЗ «Расцветай»
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