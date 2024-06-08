Сбербанк анонсировал расширение «Семейной ипотеки»

На Петербургском международном экономическом форуме первый зампред Сбербанка Кирилл Царев рассказал о расширении «Семейной ипотеки». По его словам, она будет распространяться на покупку жилья в малых городах вне зависимости от возраста детей, уточнил Царев.

«Сегодняшнее решение поможет улучшать свои жилищные условия тем семьям, которым это наиболее необходимо. Напомню, что только в прошлом году в рамках программы для семей с детьми Сбербанк выдал более 1,2 трлн рублей», — сказал он.

С помощью «Семейной ипотеки» россияне, воспитывающие детей определенного возраста, могут оформить ипотеку по льготной ставке – не более 6% годовых.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что «Семейная ипотека» не будет свернута, а даже, наоборот, может быть расширена. Сделать это, по его словам, можно уже с июля текущего года.