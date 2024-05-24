Сибирские предприниматели обсудили перспективы развития бизнеса на встрече в Сбере

Накануне Дня предпринимателя Сбер организовал встречу представителей малого и среднего бизнеса с председателем Сибирского банка Дмитрием Солнцевым и заместителем председателя по корпоративно-инвестиционному бизнесу Алексеем Чвановым. Мероприятие прошло в формате public-talk, где каждый имел возможность рассказать о своем опыте, проблемах, с которыми сталкивается бизнес, и их решениях, в том числе на основе разработок и сервисов банка.

Цифры говорят о существенном росте основных бизнес-показателей в регионе в контексте взаимодействия бизнеса со Сбером. Портфель кредитования малого бизнеса в Сибирском банке Сбера по итогам I квартала 2024 г. превысил 146 млрд рублей, что на 51% больше, чем годом ранее. Наивысшие темпы роста портфеля кредитования малого бизнеса зафиксированы в Республиках Тыва (+93%), Хакасия (+80%), Новосибирской области (+69%) и Кузбассе (+60%).

Время – один из важнейших ресурсов бизнеса. Экономить его помогают сервисы регистрации и дистанционного открытия счета. В Сбере число предпринимателей, воспользовавшихся им в первые четыре месяца 2024 года достигло 5000, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В отдельных регионах Сибири рост составляет около 60%. Это Томская область (66%), Красноярский край (62%) и Кузбасс (58%).

В Сбере разработана целая серия отраслевых решений для бизнеса по основным направлениям экономической деятельности, пользователями которых выступают тысячи предпринимателей по всей Сибири.

Одним из драйверов роста всей экономики сегодня выступают маркетплейсы, чья деятельность была бы невозможной без представителей малого бизнеса, наполняющего сегмент товаром, обеспечивающих логистику и другие бизнес-процессы, в том числе предпринимателей-селлеров. Специально для них в Сбере был разработан пакет услуг, ключевым преимуществом которого является перевод всей выручки продавцу. Пакетом также предусмотрены безлимитные переводы физлицам без комиссии, пакет бесплатных платежей юрлицам, бесплатная бизнес-карта и ряд дополнительных опций.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера: