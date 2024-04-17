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Сибиряки старшего возраста экономят около 100 млн рублей в месяц с помощью бонусов СберСпасибо

  • 17/04/2024, 11:49

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Сибиряки старшего возраста экономят около 100 млн рублей в месяц с помощью бонусов СберСпасибо
А пользователей программы лояльности Сбера в Сибири среди людей старше 55 лет уже около 1,3 млн человек

Сибиряки старше 55 лет за первые три месяца 2024 года списали почти 300 млн бонусов СберСпасибо, сэкономив на покупках товаров и услуг. С помощью бонусов сибиряки оплачивают покупки в супермаркетах, в том числе через маркетплейсы и сервисы доставки, экономят на оплате товаров в аптеках и оптиках, оплачивают товары для дома. За год эта сумма выросла почти вдвое, а число пользователей среди людей старшего, в том числе пенсионного, возраста достигло 1,3 млн человек.

Самыми активными пользователями бонусов являются пенсионеры и люди предпенсионного возраста в Красноярском крае (списали 70,5 млн бонусов за три месяца) и Новосибирской области (списали 58 млн бонусов). Объемы списаний в обоих регионах выросли более чем в два раза год к году. В два с половиной раза активнее стали пользоваться программой лояльности Сбера омичи и тывинцы.

На 61-76% больше бонусов стали списывать жители Кузбасса, Алтайского края и Томской области.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Сибиряки старшего возраста являются активными пользователями программы лояльности Сбера, используя бонусы СберСпасибо для экономии средств при оплате товаров и услуг. Сегодня каждый четвертый участник нашей программы старше 55 лет. Мы благодарим жителей наших регионов за доверие к нашему продукту».

Ранее Сбер объявил о масштабном обновлении программы лояльности. Она становится более простой, гибкой и выгодной для клиентов. Бонусы СберСпасибо будут начисляться не только за траты по картам, но и за другие действия в сервисах банка и партнёров. Новые условия будут доступны к лету.

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Фото: ru.freepik.com / Автор: freepik

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы Сбер банки


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