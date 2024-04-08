Стартовал второй этап конкурса Сбера «Цифровой марафон»

Стартовал второй этап конкурса «Цифровой марафон» — онлайн-тестирование, которое позволит оценить свои цифровые навыки. Здесь участники самостоятельно выбирают уровень — «Новичок», «Исследователь» или «Эксперт». От него будет зависеть сложность заданий конкурса, а также призы. До 20 апреля присоединиться к конкурсу может каждый житель страны старше 18 лет независимо от опыта программирования.

На сегодняшний день наибольшее количество участников, которые записались на онлайн-тест, — из Москвы и Московской области, также в первой пятерке – Санкт-Петербург, Новосибирская область и Республика Татарстан.

Для прохождения онлайн-теста необходимо зарегистрироваться в личном кабинете. Каждый участник может выбрать одну из двух дат для прохождения этапа — 13 или 21 апреля (с 12:00 до 12:45 по московскому времени).

После онлайн-тестирования участников ждёт третий этап конкурса — цифровой диктант, который пройдёт с 22 апреля по 24 мая. В нём предусмотрено два уровня сложности: общий (для тех, кто только знакомится с IT-сферой) и профессиональный.

Александр Федяков, директор «Школы 21»:

«Каждый этап ″Цифрового марафона″ помогает оценить свои цифровые навыки с разных сторон. Первый этап в игровой форме проверяет логику и алгоритмическое мышление, даёт представление о том, что такое программирование. Помогая другим участникам, можно почувствовать себя командным игроком, что особенно важно в IT-индустрии. Второй этап — тест на эрудицию. Новички вспомнят школьный курс информатики, а опытные участники — программу вуза. Это отличный шанс понять, в какой области IT не хватает знаний, и подтянуть их. Присоединяйтесь и участвуйте, марафон — это прекрасная возможность увидеть горизонты современных цифровых технологий и выбрать подходящее направление для развития своих навыков».