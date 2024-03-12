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Стартовали продажи в четвертом доме в жилом районе Пшеница в Краснообске

  • 12/03/2024, 12:35

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Стартовали продажи в четвертом доме в жилом районе Пшеница в Краснообске
Ключи от квартир новоселы получат в 2026 году.

«Брусника Сибакадемстрой» открыла продажи квартир в четвертом доме жилого комплекса «Пшеница», расположенного в новом районе Краснообска, недалеко от Новосибирска. Ключи от квартир собственники получат в 2026 году.

Расположенный вдали от промышленных предприятий и шумных дорог, посёлок Краснообск сохранил в себе очарование ухоженного и развитого пригорода, в котором жители с самого начала заботились о красоте и разнообразии благоустройства общественных пространств.

«Пшеница» представляет собой крупный жилой район на месте «третьего кольца» ВАСХНИЛа. состоит из 29 домов, кольцевого зелёного бульвара с площадью и арт- объектами. В январе новоселы первых домов получили ключи от квартир и приступили к финишной отделке.

Четвертый 8-9-ти этажный дом состоит из семи секций и рассчитан на 17,5 тысяч кв. метров жилья. Дом будет выполнен в спокойных природных тонах.

В четвертом доме Пшеницы можно выбрать из 72 планировок, от компактных студий до двухуровневых квартир с мастер-спальней, нишей для гардеробной и несколькими санузлами.

Есть в новом доме и необычные варианты. Они расположены на первых и последних этажах дома. Высота потолков в таких квартирах увеличена до 3,9 м, а окна — в пол визуально расширяют пространство и обеспечивают больше естественного света. Кроме того, в солнечном свете даже самый простой интерьер будет смотреться выигрышно.

Стартовали продажи в четвертом доме в жилом районе Пшеница в Краснообске

Подъезд в Пшенице- это общественная гостиная, где можно подождать курьера или такси или провести короткую встречу

Главная особенность квартир на первом и последних этажах — террасы. На первых этажах они отделены от дворового пространства плотным зеленым буфером. На последних — с панорамным видом на окрестности и перголой для рассеивания яркого солнечного света. Здесь можно заниматься спортом, уединиться с книгой или организовать летнюю кухню и принимать гостей.

Впрочем, и в стандартных квартирах и даже в компактных студиях в Пшенице спроектированы открытые балконы, так что отдых на свежем воздухе доступен большинству жителей.

Новый  район представляет собой смешанную застройку с жилыми и общественными функциями и детально продуманной средой. На первых этажах вдоль внешнего фронта улиц  будут расположены коммерческие помещения: локальные кафе и фермерские магазины, барбершопы и развивающие центры.

Стартовали продажи в четвертом доме в жилом районе Пшеница в Краснообске

Стартовали продажи в четвертом доме в жилом районе Пшеница в Краснообске

Пшеница — яркий пример того, как с помощью деталей можно вывести застройку на принципиально новый уровень комфорта.  Квартальная застройка формирует активный фронт со стороны улицы. Внутри квартала предусмотрены приватные зеленые дворы без автомобилей.

Жителям Пшеницы не нужно ломать голову, куда поставить автомобиль. По периметру дома-квартала расположится гостевой паркинг, а для жителей предусмотрен подземный паркинг на минус первом этаже. Это исключает из жизни  ежедневные проблемы с парковкой, очисткой от снега и прогревом авто.

Кроме машиномест здесь появятся кладовые для хранения сезонных шин, лыж и снегокатов, рабочих инструментов.

 Стартовали продажи в четвертом доме в жилом районе Пшеница в Краснообске

Зеленая придомовая территория — еще одно преимущество жилого комплекса. Во дворе нового дома высадят 30 видов растений — от крупномерных деревьев до многолетних трав, подобранных по календарю цветения. Весной во дворе зацветут деревья: яблоня Недзвецкого, черемуха обыкновенная, липа мелколистная, за ними — сирень венгерская и ирга канадская. Поддержат зеленый вайб спирея, лапчатка, сосна и рябинник.

Стартовали продажи в четвертом доме в жилом районе Пшеница в Краснообске

— Почти все растения для «Пшеницы» теперь мы закупаем в российских питомниках: в садовых центрах Урала, Татарстана и Сибири. В проект озеленения мы добавили разнообразные злаковые растения, это отсылка к полям пшеницы, на месте которых строится новый район, — рассказала руководитель группы развития продукта и технологий проектирования Брусники Альбина Шигалова.

Основная идея проекта ландшафта — круговой зелёный бульвар. Он объединит жилые дома с камерными дворами, пешеходными и велосипедными маршрутами, прилегающим лесопарком.

Поддерживать чистоту, внутри дворов и на бульваре, ремонтировать инженерные системы, чистить снег зимой, а летом — ухаживать за растениями будет собственная управляющая компания, в ней есть специалисты, которые умеют обращаться со сложными инженерными коммуникациями и современными интерьерами общественных пространств Пшеницы.

Стартовали продажи в четвертом доме в жилом районе Пшеница в Краснообске

Территорию района застройщик планирует осваивать до 2030 года. Брусника предлагает не только квадратные метры, уютные скверы и современные спортивные площадки, но и комфортную в ментальном смысле среду. Проект развивается за счёт формирования среды и комьюнити на принципах добрососедства.

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Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на сайте ДомРФ.

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Фото предоставлены ООО «Брусника»

 

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска недвижимость ЖК Пшеница


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