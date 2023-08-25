Светлая жизнь — это просто

Инфраструктура жилого района приросла школой, детскими садами, фельдшерско-акушерским пунктом и другими необходимыми объектами.

Жилой район «Светлый»

«Светлый» располагается в Мошковском районе — это маленький отдельный город, который появился буквально в чистом поле. Здесь есть все, за что мы так ценим загородную жизнь: тишина, умиротворение и первозданность природы. Удивительно, но все это находится всего в 25 минутах езды от станции метро «Заельцовская».

При планировании поселка был сделан акцент на семейные ценности: совместные мероприятия в свободное время, активный отдых, игры и прогулки.

В настоящее время в «Светлом» есть современная большая школа, три детских сада, два маршрута общественного транспорта, фельдшерско-акушерский пункт, качественный фитнес-центр, магазины известных торговых сетей и компании, оказывающие все необходимые бытовые услуги. Скоро здесь откроется собственная амбулатория.

Район состоит из нескольких кварталов: «Светлый», «Тихий дворик», «Французский квартал», «Альпийский» и Жилой Квартал Высокой Культуры «Ясный». Каждый из них обладает собственной неповторимой харизмой.

«Французский квартал» — поселок для молодых семей

«Французский квартал» — уютный малоэтажный комплекс класса «стандарт» у леса, где живут счастливые семьи. Недавно застройщик открыл продажи в последнем доме комплекса.

Квартал заметно выделяется на фоне других новостроек. Аккуратные кирпичные дома с французскими балконами с остеклением в пол, светлыми фасадами и яркими элементами создают уют и атмосферу загородной свободы.

Просторные студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры никого не оставят равнодушными. Каждый сможет подобрать подходящий вариант.

Новая очередь «Французского квартала» отличается большим выбором планировок от 32,2 до 125,9 кв.м. Кроме классических вариантов появятся двухуровневые планировки с террасами на последнем этаже.

Для молодых семей, переехавших сюда, будет особенно удобно: на первом этаже дома откроется детский сад. Чтобы отвести туда ребенка, не надо куда-то идти или ехать, достаточно просто спуститься на первый этаж.

На территории квартала размещены общественные зоны для отдыха и спорта: по дорожкам во дворах удобно прогуливаться с коляской, а сидя на скамейках — почитать книгу. Маленькие жители поселка по достоинству оценят яркий игровой уголок, а подростки и любители спорта — зону воркаута с уличными тренажерами.

В комплексе всегда спокойно и безопасно: квартал закрыт от посторонних, а паркинг вынесен за пределы двора. Жители могут комфортно парковаться и сразу проходить в подъезд без лишней траты времени на обход всего комплекса.

Есть в квартале и свое место для романтических свиданий — самый высокий в городе символ Парижа высотой с пятиэтажный дом. Стильное сооружение подчеркивает концепцию жилого комплекса и создает ощущение праздника и настроение путешествий. Башня украшена иллюминацией, поэтому в вечернее время прогулки жителей комплекса стали еще приятнее.

Комплекс отвечает всем требованиям современности, это подтверждает тот факт, что в 2022 году «Французский квартал» стал призером номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Сибирском ФО, малоэтажные дома» на градостроительном конкурсе «Топ ЖК-2022» и первое место во всероссийском конкурсе новостроек «Топ ЖК-2023».

«Альпийский»

Вслед за «Французским кварталом» начал расти «Альпийский». Это семейный комплекс комфорт-класса для тех, кто хочет спрятаться от городской суеты и шума в уютном месте.

Он также расположен в окружении живописной природы в непосредственной близи от города. Ему доступна вся инфраструктура микрорайона «Светлый».

Квартал состоит из домов высотой до пяти этажей. Все они выполнены в едином стиле шале. Комбинированная отделка из светлого и темного коричневого кирпича, элементы из натурального дерева, крыша с длинными и пологими скатами ассоциируются с районами предгорья Альп.

Каждая очередь комплекса будет состоять из шести домов, объединенных общим двором. В каждом доме на этаже не более восьми квартир, а значит, меньше шума.

Квартирография в домах разнообразная: от однокомнатных квартир с панорамным остеклением и французскими балконами до семейных вариантов с личным пространством для всех членов семьи.

Любители экзотики оценят квартиры с террасами. Они расположены на первом и четвертом этажах домов, где террасы спроектированы под навесом. На террасе можно собраться на семейный ужин или принять гостей, отпраздновать Новый год всей компанией или выпить чашку чая. Терраса — это интересная детская или спортивная площадка, рабочий кабинет или читальный зал на открытом воздухе. Словом, это множество ежедневных сценариев, в каждый из которых открытое пространство может быть вписано каким-то новым, порой неожиданным образом.

Также на четвертом этаже домов предусмотрены двухуровневые квартиры с высокими потолками до 6,3 м.

Внутренние пространства продолжают «зеленую» идею комплекса. Здесь даже на почтовых ящиках запроектированы красивые растения и цветы. А современная подсветка, стильные перила и лестничные ограждения придадут интерьеру индивидуальность и особый уют.

Дворы закрыты от машин, что обеспечивает безопасность. Родителям не страшно отпускать детей гулять во двор.

Жилой Квартал Высокой Культуры «Ясный»

Жилой Квартал Высокой Культуры «Ясный» — еще один комплекс, входящий в периметр молодого, но давно обжитого жилого района «Светлый». Это комьюнити-квартал класса «комфорт+», в котором проживают люди, объединенные культурным стилем жизни, ценностями и интересами. Добираться сюда легко и просто как на общественном транспорте, так и на машине.

Квартал состоит из примыкающих друг к друг изящных таунхаусов по пять-десять квартир. Светлые, яркие дома с двускатной крышей, французскими балконами и панорамными окнами отлично гармонируют друг с другом и соединяют в себе натуральность природы и комфорт городской жизни. На сегодняшний день построены 16 из 28 домов. В них проживают 120 семей.

Все дома в Квартале Высокой Культуры «Ясный» построены по улучшенной технологии: каркас выполнен из кирпича, а внешняя отделка фасада — из теплоэффективного блока.

Таунхаусы «Ясного» — это поистине райский уголок даже для самого притязательного жителя. Двухуровневые квартиры площадью от 85 до 160 кв.м со свободной планировкой позволяют воплотить в жизнь любое планировочное и дизайнерское решение. А для любителей пройтись босиком по зеленой траве у себя во дворе — непосредственный выход на отдельный прилегающий участок.

Помимо участка земли, каждый таунхаус имеет собственную террасу. Ее можно использовать для семейных посиделок на свежем воздухе, чтения книг, здесь приятно делать утреннюю зарядку или просто провести время на открытом воздухе.

Все автомобилисты в Жилом Квартале Высокой Культуры «Ясный» имеют собственное парковочное место или гараж на территории комплекса — нет необходимости искать, где можно оставить машину. Следует отметить, что скоро застройщик объявит старт продаж в новых домах с пристроенным гаражом. Попасть в него можно будет не выходя на улицу. Это означает, что не нужно натягивать на себя пуховик зимой, чтобы бежать на улицу прогревать машину. Из теплого дома можно сразу сесть в прогретую машину.

Для маленьких жителей «Ясного» предусмотрены современные детские и спортивные площадки, где они могут активно проводить свободное время и заниматься спортом на свежем воздухе.

Охрана квартала высокой культуры «Ясный» безупречна. Территория закрыта от посторонних, а также ведется видеонаблюдение улиц.

Изюминкой квартала является внедрение общественного устройства, основанного на экономике отношений. Форма управления общим имуществом и территорией в «Ясном» — товарищество собственников недвижимости, в уставе которого прописаны правила проживания. Они основаны на высокой, осознанной культуре. Все решения здесь принимаются сообща, а высокая культура означает осознанное участие в жизни квартала. Его жители сами определяют градус комфорта проживания в поселке. Следят за тем, чтобы фонари на улицах всегда светили, дороги вовремя чистили, мусор вывозили по установленному графику, а детская площадка и сквер были ухоженными. Тут царят чистота и порядок.

— Здесь мы реализуем наш принцип «качество жизни по доступной цене». При этом жители квартала активно поддерживают наши идеи: участвуют в благоустройстве, следят за чистотой, берегут свою территорию, — подчеркивает основатель и председатель совета директоров строительно-финансового объединения «Основа» и владелец компании «Антар» Светозар Дарнев.

Перспективы жилого района «Светлый»

Жилой район «Светлый» растет стремительно. Прирост населения — не менее тысячи жителей в год. Застройщик внимательно прислушивается к пожеланиям жителей, ведь именно для них и ведется вся работа по развитию инфраструктуры и благоустройству.

— Мы взяли на себя функции, несвойственные застройщику, мы взяли на себя задачу — построить жизнь, к тому же Светлую. Это идеология… И в этой идеологии не может быть одного идеолога. Построить дома — еще не значит построить жизнь. У нас по концепции было построить Светлую жизнь. И мы постепенно воплощаем эту концепцию в реальность, — уверен Светозар Дарнев.

В перспективе генплан развития района предусматривает строительство трех школ, более 20 детских садов, зону комплексного медобслуживания (больница, поликлиника, частные медуслуги), спорткомплекс с бассейном, катком, теннисными кортами, универсальным залом, зону рекреации, спа, туристический центр с домиками, горнолыжную трассу, четыре озера, тропы здоровья, шесть парков, торгово-развлекательную зону.



Жилой район Светлый

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Застройщик ООО СЗ «Антарсити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф («Альпийский», «Французский квартал»)

ООО Специализированный застройщик «Юга-Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф (Жилой Квартал Высокой Культуры «Ясный»)