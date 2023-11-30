Светлый: новая реальность комфортной жизни

Развитие кварталов

— Антон Александрович, расскажите о ходе строительства кварталов жилого района Светлый. Какие объекты будут сданы в ближайшее время? Каковы планы на 2024 год?

— В этом году мы завершаем строительство последнего трехсекционного дома во «Французском квартале» с детским садом на первом этаже.

«Альпийский квартал» тоже растет на глазах. До конца года мы введем в эксплуатацию шесть домов. За следующий год построим еще 12. Уже открыты продажи.

А в жилом квартале высокой культуры «Ясный» недавно мы передали ключи новоселам очередного дома. Таким образом, на сегодняшний день здесь уже заселены 13 из 28 домов. В 2024 году ко вводу намечены еще минимум 12 домов, парки, детские площадки и досугово-образовательный центр. Не исключено, что мы полностью реализуем первую очередь «Ясного» и приступим ко второй. Она будет примыкать к территории первой очереди и сохранит все лучшее, что уже здесь реализовано. Вторая очередь также включает в себя 28 домов со своими локациями, парками и игровыми зонами.

— Какие объекты социальной и бытовой инфраструктуры планируете построить в ближайшие годы?

— В наших планах — строительство небольшого спортивного комплекса на въезде в жилой район Светлый с полем для мини-футбола и четырьмя залами. В нем будут проводиться турниры, в которых участвуют школьники Новосибирска и области. Сейчас они проходят на базе нашей общеобразовательной школы №2.

Кроме того, власти региона поддержали нашу идею о создании на территории Светлого школы дополнительного образования, где ребятишки будут заниматься современными направлениями, в том числе робототехникой, шахматами, изучением дронов.

Также в следующем году мы приступаем к проектированию новой школы на 1500 мест. Ее строительство начнется в 2025-2027 годах. В планах — и строительство пристройки к существующей школе на 250 мест. А также для самых маленьких в 2024-2027 годах будут введены в эксплуатацию пять детских садов.

В ближайшей перспективе на территории Светлого планируется начать строительство большого парка. В сердце поселка появится удобная площадка со сценой для проведения массовых мероприятий, здесь же будет устанавливаться центральная новогодняя елка. И начнутся работы по созданию искусственного водоема. Так что планы у нас большие.

На первом месте комфорт

— Планируете ли выйти за рамки эконом- и комфорт-класса и начать строительство квартала с жильем бизнес- или премиум-класса?

— Здесь важно понимать, что подразумевается под формулировкой жилье класса «эконом», «комфорт» или «бизнес». На мой взгляд, сегодня каждый застройщик сам определяет «элитность» своих проектов. Это выражается в архитектуре, материалах, в уровне обустройства общественных пространств, инженерного обеспечения, а также систем безопасности. Мы строим качественные дома и считаем, что давно вышли за рамки эконом-жилья. При этом некоторые наши кварталы можно смело отнести к элитным. Только зачем? Мы стремимся, чтобы людям было максимально комфортно проживать в таких кварталах. И видим по клиентам, как они оценивают нас, когда приезжают смотреть жилье.

— И все же, по вашему мнению, что определяет элитность жилья?

— В первую очередь это комфорт жилой среды на территории реализуемого проекта. Например, у нас новые кварталы имеют закрытую территорию, оборудованную видеонаблюдением, а площадь жилья зачастую превышает квартиры в городских новостройках. В домах «Французского квартала» мы используем большие витражные стекла в подъездах. «Альпийский» отличается архитектурным решением, дорогостоящими материалами. Несмотря на рост цен на рынке стройматериалов, мы не отказываемся от кирпичного домостроения, а тяга жителей к природе воплощается в креативности ландшафтных решений. На территории квартала обустроены беговые дорожки и тропинки. В «Ясном» совсем другой образ жизни. Там не сможет жить человек, не уважающий соседей. Там на первом месте культура поведения и добрососедства. Мы боремся не за пафос, а за качество жилья на нашей территории.

— Играет ли роль социальный статус соседей при выборе жилья? Как вы решаете вопрос соседства разных по уровню кварталов?

— Когда мы только начали наш проект, людей подкупала стоимость жилья. Ведь она значительно отличалась (и отличается до сих пор) от городской. Сейчас за дешевизной никто уже не гонится. Люди стали ценить предлагаемое качество жизни, комфорт проживания, социальную инфраструктуру. Мы не просто строим дома — мы создаем жилую среду. В кварталах Светлого нет разграничения между людьми. Несмотря на то, что каждая территория закрыта, у нас проводятся общие праздники, субботники и различные мероприятия. Наличие невоспитанных или непонимающих людей никак не зависит от статуса. Все люди равны и должны помогать друг другу. Это наша позиция. У нас даже создан Фонд добрых дел. Средства из него мы направляем на помощь жителям наших кварталов: пенсионерам, малоимущим семьям, людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Например, сейчас жильцы выступили с предложением выделить средства на проведение новогоднего праздника и подарки для детей одного из детских домов. Мы поддержали эту идею. Также будет организован праздник для детей из малоимущих семей, проживающих на нашей территории.

— А для остальных жителей поселка будут организованы какие-либо мероприятия?

— Конечно! Будут и елка, и салют, и аниматоры.

Быт и безопасность поселка

— Расскажите, как устроена в кварталах Светлого работа управляющей компании? С какими проблемами чаще всего приходят собственники жилья?

— В состав работ УК в основном входит технический менеджмент, обслуживание систем и оборудования поселка, уход за растениями и благоустройством, административная работа по взаимодействию с собственниками, различными структурами и ресурсоснабжающими организациями. Все чаще жильцы проявляют инициативу и вносят предложения по оформлению территорий, проведению каких-либо праздников. Зимой, например, жильцы самостоятельно заливают каток. Летом обращаются с просьбой завезти чернозем для посадки растений на территориях кварталов. Очень радует, что есть инициативные люди. Мы это ценим! Отрадно, что молодежь подключается к работе в поселке. У нас образовалось молодежное движение ДПС — «Дружба. Помощь. Солидарность». Молодые ребята в качестве волонтеров принимают активное участие в организации праздников, а также помогают пенсионерам.

— Кто и как организует охрану поселка Светлый и его кварталов?

— Когда наш район только начинал заселяться, у нас возникали проблемы с дисциплиной и безопасностью. Мы подключили наше МВД и охранное агентство. На сегодняшний день все более-менее под контролем. Патрульная машина постоянно объезжает территории кварталов и следит за порядком. К тому же все дома и большинство тропинок просматриваются камерами. Кроме того, у нас возникла идея усилить работу по контролю за порядком, подключив к ней наших дворников. Мы называем их «дворецкими». Они будут за дополнительную плату параллельно работе следить за порядком — своего рода дружинники. Например, если кто-то мусорит, делать замечания. Порядок и хорошая, добрая атмосфера чувствуются в районе даже теми, кто у нас впервые. Приезжайте, проникнитесь сами.

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Застройщик ООО СЗ «Антарсити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф («Альпийский», «Французский квартал»)

ООО Специализированный застройщик «Юга-Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф (Жилой Квартал Высокой Культуры «Ясный»)