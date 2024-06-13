Столичный уровень комфорта: в центре стартовали продажи премиального квартала клубного формата

Спрос на недвижимость в центре всегда был стабильно высоким. Девелоперы отвечают на запрос рынка новыми предложениями. Но один объект сегодня заслуживает отдельного внимания — застройщик-новатор «Юнити» взялся за строительство премиального квартала клубного формата, предназначенного для взыскательной публики.
Проект с лаконичным названием Unity Center предлагает все лучшее сразу: расположение в историческом центре, авторскую архитектуру, дизайнерские холлы и лимитированную коллекцию квартир с панорамными видами на город.
Проекты девелопера «Юнити» становятся настоящим хитом. Квартал-галерея Willart и квартал Balance на Кирова — каждый из объектов застройщика обладает своим характером и предлагает уникальный стиль жизни. Новый премиальный проект — не исключение.
Unity Center стал первым шагом компании в исторический центр города, он отличается яркой индивидуальностью и рядом инновационных решений. Но главное в нем — это конкретное и четкое обещание: предоставить резидентам по-настоящему премиальный уровень жизни в самом центре событий.
Пересечение улиц Семьи Шамшиных и Ипподромской — идеальное расположение для премиального квартала. Новый 13-этажный дом с концепцией клубного проекта всего на 168 квартир появится в самом сердце Новосибирска, рядом со знаковыми культурно-историческими местами столицы Сибири. Такая локация позволяет жителям Юнити Центр иметь доступ к одной из главных транспортных артерий города. В шаговой доступности НОВАТ, ТРЦ «Аура», театр «Глобус», парк «Аллея Городов» станция метро «Площадь Ленина», Правительство региона и мэрия, Первомайский сквер, лучшие школы и гимназии города.
Не только локация делает Unity Center одним из лучших предложений на рынке премиальной недвижимости Новосибирска. Над проектом работал известный архитектор, автор знаковых для города объектов.
В облике Unity Center преобладают чистые линии, простые формы, спокойные цвета и текстуры. В отделке фасадов применен клинкерный кирпич, а также система декоративной штукатурки, окрашенная качественной австрийской краской, обеспечивающей сохранение цвета независимо от погодных условий.
Внутри объект также отвечает требованиям luxury*-сегмента: изысканное оформление общественных зон в стиле лучших отелей, лифтовые холлы и коридоры с отделкой премиальными материалами. В роскошном лобби и других помещениях квартала продуман безупречный дизайн.
На первых двух этажах расположится инфраструктура комплекса, предоставляющая высокий уровень сервиса владельцам и гостям. На придомовой территории будет обустроен современный лаунж-двор.
Как говорится, дьявол кроется в деталях. Но только не в случае Unity Center — здесь в деталях кроется удобство и современные технологии, благодаря которым жизнь становится максимально комфортной.
Показания счетчиков воды, тепла и электроэнергии автоматически отправляют информацию в личный кабинет, домофон с face-ID** избавляет от потребности искать ключи, беспороговый вход обеспечивает легкий доступ в подъезд коляскам и самокатам, и это не говоря уже о видеодомофонах, системе видеонаблюдения, охране и бесшумных лифтах.
Еще одной отличительной чертой Unity Center стала двухуровневая подземная парковка на 139 мест (в доме всего 168 квартир) с автомойкой и возможностью заряда электрокаров. Таким соотношением жилья и машиномест даже в премиум-сегменте мало кто может похвастаться. На парковку можно спуститься на лифте, безопасность авто обеспечат круглосуточная охрана и видеонаблюдение.
Как и положено клубному проекту, в Unity Center будет немного — всего 168 квартир — на 13 этажах. Застройщик предлагает 9 продуманных планировочных решений от 24 до 105 кв.м: от классических форм, до оригинальных — с трехсторонним остеклением. В некоторых планировках предусмотрены постирочные и мастер-спальни с отдельным санузлом и гардеробной.
Высота потолков варьируется в зависимости от этажа и может достигать 5 метров. Благодаря окнам в пол каждая квартира получает максимальное количество солнечного света, а жилое пространство наполняется воздухом и кажется визуально больше.
Все квартиры будут выполнены в чистовой отделке white box*** с усиленной шумоизоляцией и подключены к системе центрального кондиционирования. Последнее очень удобно — никаких блоков на фасаде здания, никаких сложностей с установкой внутренних систем.
Современный, стильный и по-настоящему премиальный клубный квартал Unity Center предлагает своим жильцам уникальный стиль жизни в историческом центре Новосибирска.
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Премиум-квартал Unity Center
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