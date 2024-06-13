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Столичный уровень комфорта: в центре стартовали продажи премиального квартала клубного формата

  • 13/06/2024, 14:15

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Столичный уровень комфорта: в центре стартовали продажи премиального квартала клубного формата
Проект предлагает все лучшее: авторскую архитектуру и лимитированную коллекцию квартир с панорамными видами на город.

Спрос на недвижимость в центре всегда был стабильно высоким. Девелоперы отвечают на запрос рынка новыми предложениями. Но один объект сегодня заслуживает отдельного внимания — застройщик-новатор «Юнити» взялся за строительство премиального квартала клубного формата, предназначенного для взыскательной публики.

Проект с лаконичным названием Unity Center предлагает все лучшее сразу: расположение в историческом центре, авторскую архитектуру, дизайнерские холлы и лимитированную коллекцию квартир с панорамными видами на город.

От создателей известных ЖК

Проекты девелопера «Юнити» становятся настоящим хитом. Квартал-галерея Willart и квартал Balance на Кирова — каждый из объектов застройщика обладает своим характером и предлагает уникальный стиль жизни. Новый премиальный проект — не исключение.

Unity Center стал первым шагом компании в исторический центр города, он отличается яркой индивидуальностью и рядом инновационных решений. Но главное в нем — это конкретное и четкое обещание: предоставить резидентам по-настоящему премиальный уровень жизни в самом центре событий.

В пяти минутах от театра «Глобус»

Пересечение улиц Семьи Шамшиных и Ипподромской — идеальное расположение для премиального квартала. Новый 13-этажный дом с концепцией клубного проекта всего на 168 квартир появится в самом сердце Новосибирска, рядом со знаковыми культурно-историческими местами столицы Сибири. Такая локация позволяет жителям Юнити Центр иметь доступ к одной из главных транспортных артерий города. В шаговой доступности НОВАТ, ТРЦ «Аура», театр «Глобус», парк «Аллея Городов» станция метро «Площадь Ленина», Правительство региона и мэрия, Первомайский сквер, лучшие школы и гимназии города.

Столичный уровень комфорта: в центре стартовали продажи премиального квартала клубного формата

 

Авторский проект известного архитектора

Не только локация делает Unity Center одним из лучших предложений на рынке премиальной недвижимости Новосибирска. Над проектом работал известный архитектор, автор знаковых для города объектов.

В облике Unity Center преобладают чистые линии, простые формы, спокойные цвета и текстуры. В отделке фасадов применен клинкерный кирпич, а также система декоративной штукатурки, окрашенная качественной австрийской краской, обеспечивающей сохранение цвета независимо от погодных условий.

Столичный уровень комфорта: в центре стартовали продажи премиального квартала клубного формата

Современные интерьеры: эстетика и изысканный стиль

Внутри объект также отвечает требованиям luxury*-сегмента: изысканное оформление общественных зон в стиле лучших отелей, лифтовые холлы и коридоры с отделкой премиальными материалами. В роскошном лобби и других помещениях квартала продуман безупречный дизайн.

На первых двух этажах расположится инфраструктура комплекса, предоставляющая высокий уровень сервиса владельцам и гостям. На придомовой территории будет обустроен современный лаунж-двор.

Столичный уровень комфорта: в центре стартовали продажи премиального квартала клубного формата

Интеллектуальные системы для достойного образа жизни

Как говорится, дьявол кроется в деталях. Но только не в случае Unity Center — здесь в деталях кроется удобство и современные технологии, благодаря которым жизнь становится максимально комфортной.

Показания счетчиков воды, тепла и электроэнергии автоматически отправляют информацию в личный кабинет, домофон с face-ID** избавляет от потребности искать ключи, беспороговый вход обеспечивает легкий доступ в подъезд коляскам и самокатам, и это не говоря уже о видеодомофонах, системе видеонаблюдения, охране и бесшумных лифтах.

Персональный двухуровневый паркинг

Еще одной отличительной чертой Unity Center стала двухуровневая подземная парковка на 139 мест (в доме всего 168 квартир) с автомойкой и возможностью заряда электрокаров. Таким соотношением жилья и машиномест даже в премиум-сегменте мало кто может похвастаться. На парковку можно спуститься на лифте, безопасность авто обеспечат круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

Лимитированная коллекция квартир

Как и положено клубному проекту, в Unity Center будет немного — всего 168 квартир — на 13 этажах. Застройщик предлагает 9 продуманных планировочных решений от 24 до 105 кв.м: от классических форм, до оригинальных — с трехсторонним остеклением. В некоторых планировках предусмотрены постирочные и мастер-спальни с отдельным санузлом и гардеробной.

Высота потолков варьируется в зависимости от этажа и может достигать 5 метров. Благодаря окнам в пол каждая квартира получает максимальное количество солнечного света, а жилое пространство наполняется воздухом и кажется визуально больше.

Все квартиры будут выполнены в чистовой отделке white box*** с усиленной шумоизоляцией и подключены к системе центрального кондиционирования. Последнее очень удобно — никаких блоков на фасаде здания, никаких сложностей с установкой внутренних систем.

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Эксклюзивные цены на старте продаж

Современный, стильный и по-настоящему премиальный клубный квартал Unity Center предлагает своим жильцам уникальный стиль жизни в историческом центре Новосибирска.

У вас есть шанс стать одним из первых жильцов — на старте продаж действуют минимальные цены от 6,3 млн рублей, а также выгодные условия госипотеки.

Успейте узнать о проекте первыми! Звоните по телефону +7 (383) 315 62 49

Премиум-квартал Unity Center

Тел: +7 (383) 315 62 49

unitycentr.ru/open

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Застройщик ООО Специализированный застройщик «Юнит. Центр»
Генеральный подрядчик: ООО «Юнит Град». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

 *luxury — роскошь
**face-ID — сканер лица
***white box — предчистовая отделка

Реклама. Рекламодатель ООО Специализированный застройщик «Юнит. Центр»

Фото предоставлены рекламодателем

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Юнити Центр новостройки Новосибирска недвижимость


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